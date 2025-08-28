Während sie einen Waldbrand bekämpften "Du solltest verschwinden": US-Beamte führen Feuerwehrleute ab

Von t-online , jse 28.08.2025 - 16:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesbeamte nehmen einen Mann fest (Symbolbild): In Washington wurden offenbar Feuerwehrleute beim Einsatz verhaftet. (Quelle: Caitlin O'Hara)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Während des Einsatzes gegen einen Waldbrand in Washington kommt es zu dramatischen Szenen: Bundesbeamte nehmen Fachkräfte eines privaten Löschteams fest.

Während der Bekämpfung eines großflächigen Waldbrands im US-Bundesstaat Washington sind zwei Mitglieder eines privaten Feuerbekämpfungsteams von Bundesbeamten festgenommen worden. Die Gründe für den Zugriff bleiben bislang unklar.

Loading...

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag am Rande des sogenannten Bear-Gulch-Feuers auf der Olympic-Halbinsel. Dort waren rund 400 Einsatzkräfte im Einsatz – darunter auch sechs sogenannte Handcrews, von denen fünf von privaten Unternehmen gestellt wurden.

Nach Angaben der "Seattle Times", die sich auf Aussagen mehrerer beteiligter Feuerwehrleute beruft, forderten Einsatzkräfte der Bundesbehörden am Einsatzort über einen Zeitraum von mehreren Stunden hinweg die Ausweisdokumente der Teams an. Fotos und Videos vom Ort des Geschehens zeigen, wie Beamte der Zoll- und Grenzschutzbehörde Personen in Feuerwehrkleidung kontrollieren und abführen.

Feuerwehrleute fürchten Repressalien

Die Feuerwehrleute, die mit der Zeitung sprachen, wollten ihre Namen nicht nennen – aus Angst vor weiteren Repressalien der Behörden. Die Beamten hätten ihnen verboten, Videos oder Fotos zu machen. Scheinbar durften die Feuerwehrleute auch keine eigene Verpflegung holen: Ein Mann, der kurz zu seinem Einsatzwagen laufen wollte, wurde von den Beamten aufgefordert, sofort wieder umzudrehen.

Die Führung des Einsatzteams bestätigte lediglich, dass eine Maßnahme der Grenzschutzbehörde stattgefunden habe. Diese habe den Löscheinsatz aber nicht behindert. Eine Anfrage an die zuständige Behörde in Port Angeles blieb zunächst unbeantwortet. Fotos sollen zeigen, wie ein Feuerwehrmann abgeführt wird. Ein anderes soll die Fesselung eines Feuerwehrmannes zeigen.

Bear-Gulch-Brand hat 9.000 Hektar Wald erfasst

Ein weiterer Feuerwehrmann schilderte gegenüber der Zeitung, ihm sei auf Nachfrage verwehrt worden, sich von seinem festgenommenen Kollegen zu verabschieden. "Ich habe gefragt, ob ich mich verabschieden kann, und bekam die Antwort: 'Du solltest verdammt nochmal verschwinden. Ich sorge sonst dafür, dass du gehst.'" Ein anderer sagte: "Wir riskieren hier unser Leben für die Gemeinschaft – und sie behandeln uns so."