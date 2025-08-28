Atomstreit eskaliert Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in Iran

Irans oberster Führer Ali Chamenei bezeichnet die Probleme mit den USA unter Präsident Donald Trump als "unlösbar". (Archivbild) (Quelle: Uncredited/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/dpa/dpa-bilder)

Die Europäer lösen den Snapback-Mechanismus aus. Das hat weitreichende Sanktionen für das Land zur Folge. Es wird mit Vergeltungsmaßnahmen gerechnet.

Das Auswärtige Amt hat angesichts der Zuspitzung des Atomstreits mit dem Iran seine Reisewarnung für den Iran verschärft. Vor Reisen in den Iran werde gewarnt, teilte Auswärtige Amt am späten Donnerstagabend auf seiner Internetseite mit. "Deutsche Staatsangehörige werden aufgefordert, Iran zu verlassen." Das Ministerium begründete die Verschärfung seiner Reisewarnung mit dem von Großbritannien, Frankreich und Deutschland in Gang gesetzten Sanktionsmechanismus gegen Teheran.

Großbritannien, Frankreich und Deutschland hätten am 28. August beschlossen, aufgrund wiederholter und weitreichender iranischer Verletzungen der Wiener Nuklearvereinbarung (JCPoA) von 2015 den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen, hieß es in den Reise- und Sicherheitshinweisen weiter. "Da iranische Regierungsvertreter in der Vergangenheit mehrfach mit Konsequenzen für diesen Fall gedroht haben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass deutsche Interessen und Staatsangehörige von Gegenmaßnahmen in Iran betroffen sein werden." Die Deutsche Botschaft Teheran könne derzeit "nur eingeschränkt" konsularische Hilfe vor Ort leisten.

Snapback-Mechanismus ausgelöst

Im Atomstreit mit dem Iran haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien angesichts stockender Verhandlungen einen Sanktionsmechanismus gegen Teheran in Gang gesetzt. In einem Brief an den UN-Sicherheitsrat erklärten die Außenminister der drei europäischen Länder am Donnerstag, der Iran halte sich nicht an seine Atomverpflichtungen. Deshalb werde der sogenannte Snapback-Mechanismus für eine Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Teheran ausgelöst. Der Iran verurteilte den Schritt als "illegal" und kündigte Konsequenzen an.

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA die Atomanlagen Fordo, Natans und Nukleareinrichtungen in Isfahan bombardiert. Neben militärischen Zielen tötete Israel dabei auch mindestens zehn Atomforscher, um das Nuklearprogramm zu sabotieren.