Angriffe gegen Ölraffinerien Das könnte Putin den Rückhalt seines Volkes kosten

Von t-online , tos 29.08.2025 - 07:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden, zeigen die ukrainischen Angriffe in Russland. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bislang gibt es in Russland noch keine größeren Proteste gegen Wladimir Putin. Doch die ukrainischen Angriffe auf Ölraffinerien könnten die Stimmung kippen lassen.

Die anhaltenden ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien haben in Russland zu spürbaren Engpässen bei Benzin geführt. Die Folgen sind Preissteigerungen, die nach Einschätzung von Beobachtern die Inflation anheizen und die wirtschaftliche Stabilität des Landes zusätzlich unter Druck setzen dürften.

Loading...

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs vom 28. August wurden unter anderem die Kuibyschew-Raffinerie in der Region Samara sowie die Afipsky-Raffinerie in der Nähe der südrussischen Stadt Krasnodar angegriffen. An den Einsätzen sollen demnach auch Kräfte des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU und der Spezialkräfte beteiligt gewesen sein. Beide Anlagen gelten als bedeutende Standorte für die Treibstoffversorgung – auch für das russische Militär.

Die getroffenen Raffinerien verarbeiten jährlich mehrere Millionen Tonnen Rohöl. Allein die Kuibyschew-Anlage hat nach ukrainischen Angaben eine Verarbeitungskapazität von rund sieben Millionen Tonnen pro Jahr, die Afipsky-Raffinerie liegt bei etwa 6,25 Millionen Tonnen. Letztere soll insbesondere eine wichtige Rolle bei der Belieferung russischer Truppen spielen.

In vielen Regionen steigen die Benzinpreise

Als Reaktion auf die zunehmend angespannte Lage am heimischen Treibstoffmarkt verlängerte die russische Regierung am 27. August ein bestehendes Exportverbot für Benzin. Ursprünglich sollte die Maßnahme Ende August auslaufen. Nun gilt sie für Produzenten bis Ende September, für Zwischenhändler sogar bis Ende Oktober. Bereits in der Vergangenheit hatte Russland wiederholt Exportbeschränkungen verhängt, um die Inlandspreise zu stabilisieren – diesmal jedoch in einem deutlich verschärften Umfeld.

Video | Russen stehen kilometerlang für Sprit an Player wird geladen Quelle: t-online

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Angriffe sind spürbar: In mehreren Regionen Russlands sowie im besetzten Teil der Ukraine steigen die Benzinpreise. Beobachter rechnen mit weiter zunehmenden Kosten für Verbraucher und Unternehmen. Die steigenden Energiepreise könnten sich damit nicht nur unmittelbar, sondern auch indirekt auf andere Bereiche der russischen Wirtschaft auswirken – etwa durch erhöhte Transportkosten oder Lieferengpässe. Auch die Inflationserwartungen könnten dadurch steigen.

Militärblogger kritisieren die russische Führung