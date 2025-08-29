"Unangenehme Situationen" Finnische Luftwaffe will Hakenkreuze von Flaggen entfernen
Seit mehr als 100 Jahren verwendet die finnische Luftwaffe das Hakenkreuz als Symbol. Nach "peinlichen Situationen" soll damit jetzt Schluss sein.
In Finnland soll das Hakenkreuz künftig nicht mehr auf den Flaggen der Luftwaffen-Brigaden zu sehen sein. Wie der neue Kommandeur des Luftkommandos Karelien, Tomi Böhm, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender Yle sagte, befinde sich das Militär in einer umfassenden Flaggenreform, dabei werde auch die Entfernung des umstrittenen Symbols vorbereitet.
Grund für den Schritt sei vor allem Druck von außen. Immer wieder habe es in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, etwa den USA, unangenehme Situationen gegeben. "Wir könnten diese Flagge weiterhin verwenden, aber in einigen Fällen verursacht sie Unbehagen bei ausländischen Besuchern", sagte Böhm. "Es ist vernünftig, sich der Zeit anzupassen." Insbesondere seit dem finnischen Nato-Beitritt im Jahr 2023 gebe es immer wieder Kommentare der Partner in Bezug auf das Hakenkreuz, so Böhm weiter.
Hakenkreuz hat lange Tradition bei der finnischen Luftwaffe
Das Symbol hat in der finnischen Luftwaffe eine lange Geschichte. Bereits im Jahr 1918 wurde es als offizielles Emblem eingeführt. Auf Flugzeugen wurde es bis 1945 genutzt, auf Flaggen tauchte es in den 1950er-Jahren auf. Im Jahr 2020 entfernte das Hauptquartier der Luftwaffe die letzten sichtbaren Symbole von Uniformen und Flugzeugen. Einige Brigaden verwenden das Zeichen allerdings bis heute auf ihren Einheitenflaggen.
- Bei Friedensverhandlungen: Nato-Chef berichtet von bizarrem Trick des Kreml
- Das "stärkste Bündnis der Geschichte"? Militärexperte Masala sieht Nato geschwächt
Wie lange der aktuelle Reformprozess dauern wird, ist laut Böhm unklar. Er hoffe, die Umstellung während seiner Amtszeit abschließen zu können. Politischer Druck aus dem Inland bestehe nicht, betonte er.
Die Debatte um die Symbolik ist in Finnland erneut entbrannt, seit der Politikwissenschaftler Teivo Teivainen ein Buch über die Geschichte des Hakenkreuzes in finnischen Institutionen veröffentlicht hat. Bereits 2021 hatte er sich im "Spiegel" dafür ausgesprochen, das Symbol vollständig aus dem Militär zu verbannen. "In den anderen Nato-Mitgliedstaaten wird das Hakenkreuz oft nicht als finnisches Zeichen gesehen, sondern mit dem Nationalsozialismus verbunden", sagte er damals. Das könne zu Irritationen und Missverständnissen führen.