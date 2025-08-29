Mann will helfen – kurz darauf ist er tot

Aktualisiert am 29.08.2025 - 11:05 Uhr

Das Hakenkreuz auf einem Banner der finnischen Luftwaffe: Finnland will das umstrittene Symbol abschaffen. (Quelle: picture-alliance/ dpa | Lehtikuva Vesa Moilanen)

Seit mehr als 100 Jahren verwendet die finnische Luftwaffe das Hakenkreuz als Symbol. Nach "peinlichen Situationen" soll damit jetzt Schluss sein.

In Finnland soll das Hakenkreuz künftig nicht mehr auf den Flaggen der Luftwaffen-Brigaden zu sehen sein. Wie der neue Kommandeur des Luftkommandos Karelien, Tomi Böhm, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender Yle sagte, befinde sich das Militär in einer umfassenden Flaggenreform, dabei werde auch die Entfernung des umstrittenen Symbols vorbereitet.

Grund für den Schritt sei vor allem Druck von außen. Immer wieder habe es in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, etwa den USA, unangenehme Situationen gegeben. "Wir könnten diese Flagge weiterhin verwenden, aber in einigen Fällen verursacht sie Unbehagen bei ausländischen Besuchern", sagte Böhm. "Es ist vernünftig, sich der Zeit anzupassen." Insbesondere seit dem finnischen Nato-Beitritt im Jahr 2023 gebe es immer wieder Kommentare der Partner in Bezug auf das Hakenkreuz, so Böhm weiter.

Hakenkreuz hat lange Tradition bei der finnischen Luftwaffe

Das Symbol hat in der finnischen Luftwaffe eine lange Geschichte. Bereits im Jahr 1918 wurde es als offizielles Emblem eingeführt. Auf Flugzeugen wurde es bis 1945 genutzt, auf Flaggen tauchte es in den 1950er-Jahren auf. Im Jahr 2020 entfernte das Hauptquartier der Luftwaffe die letzten sichtbaren Symbole von Uniformen und Flugzeugen. Einige Brigaden verwenden das Zeichen allerdings bis heute auf ihren Einheitenflaggen.

Wie lange der aktuelle Reformprozess dauern wird, ist laut Böhm unklar. Er hoffe, die Umstellung während seiner Amtszeit abschließen zu können. Politischer Druck aus dem Inland bestehe nicht, betonte er.