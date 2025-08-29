Regierungskrise in Argentinien Schwester von Milei steht unter Korruptionsverdacht

Von t-online 29.08.2025 - 12:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Argentiniens Präsident Javier Milei (rechts) und seine Schwester Karina: Vorwürfe belasten die engste Vertraute des Präsidenten schwer. (Quelle: IMAGO/Presidencia)

Die argentinische Regierung unter dem rechtslibertären Präsidenten Milei steckt in einer handfesten Krise. Im Fokus steht die engste Beraterin des Staatsoberhaupts: seine Schwester.

Eine neue Korruptionsaffäre sorgt in Argentinien für Empörung: Leaks belasten Karina Milei, die Schwester und engste Vertraute des Präsidenten Javier Milei. Ihr wird vorgeworfen, über Andis, dem staatlichen Hilfsdienst für Menschen mit Behinderung, in ein millionenschweres Schmiergeldsystem verwickelt zu sein. Noch gibt es keine Anklage – doch der öffentliche Druck wächst.

Auslöser des Skandals sind laut der argentinischen Tageszeitung "Buenos Aires Times" Tonaufnahmen, die dem früheren Andis-Leiter Diego Spagnuolo zugeschrieben werden. Darin heißt es, Karina Milei erhalte drei Prozent der staatlichen Arzneimittelzahlungen an das Unternehmen Suizo Argentina – angeblich monatlich bis zu 800.000 US-Dollar. Auch Eduardo "Lule" Menem, ein Neffe des ehemaligen Präsidenten Carlos Menem, soll in die Vorgänge verwickelt sein.

Im Zuge der Enthüllungen wurden 16 Hausdurchsuchungen angeordnet, darunter bei dem Apotheker Jonathan Kovalivker. Dessen Bruder Emmanuel versuchte laut Medienberichten mit 266.000 US-Dollar in bar zu fliehen – vergeblich.

Präsident Milei: "Das sind Lügen"

Karina Milei selbst äußerte sich bislang nicht. Präsident Javier Milei nannte die Vorwürfe am Mittwoch "Lügen" und kündigte juristische Schritte gegen Spagnuolo an. Nur wenig später wurde sein Fahrzeug bei einem Wahlkampfeinsatz mit Steinen und Flaschen beworfen.

Mileis Sprecher sprach auf der Plattform X von "politischem Kalkül der Opposition". Der Zeitpunkt sei auffällig: Im September stehen wichtige Regionalwahlen in der bevölkerungsreichen Provinz Buenos Aires an. Am 26. Oktober folgt die nationale Parlamentswahl.

Regierung steht unter Druck

Die Affäre um mögliche Schmiergeldzahlungen trifft die Regierung auch wegen eines weiterem Grundes zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach anfänglichem Erfolg im Kampf gegen die Inflation und einer scheinbaren Stabilisierung der Landeswährung gerät der argentinische Peso erneut unter Druck. Seit Jahresbeginn hat er gegenüber dem US-Dollar rund ein Drittel an Wert verloren – so viel wie zuletzt im Krisensommer 2023.

Gleichzeitig stagniert die Wirtschaft, und Zinsschwankungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Ökonominnen und Ökonomen sehen die Korruptionsermittlungen als weiteren destabilisierenden Faktor. Zwar gelang es Milei, die makroökonomischen Kennzahlen zu verbessern – doch der Preis dafür ist hoch. Millionen Argentinierinnen und Argentinier leiden unter drastischen Kürzungen bei Renten und Sozialleistungen. "Das Milei-Modell ist langfristig unhaltbar", warnt der Wirtschaftsexperte Sergio Buscaglia im Gespräch mit der "Berliner Morgenpost". Es sei sozial wie wirtschaftlich ein "explosiver Cocktail", der baldige Korrekturen erzwinge.