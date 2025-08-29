Im Gazastreifen Israelisches Militär birgt Leichen von zwei Hamas-Geiseln

Demonstranten fordern die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas: 48 Menschen sollen sich laut israelischen Angaben noch im Gazastreifen befinden. (Quelle: Ilia Yefimovich)

Israels Armee hat die Leichen zweier Hamas-Geiseln geborgen. Eine von ihnen: der 56-jährige Ilan Weiss.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leiche der von der Hamas getöteten Geisel Ilan Weiss im Gazastreifen geborgen. Die Aktion sei von Spezialeinheiten des Südkommandos in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet und der Militärgeheimdienstabteilung durchgeführt worden, teilte das Militär mit. Auch die Initiative der "Hostages and Missing Families Forum" habe Informationen beigesteuert.

Neben Weiss seien auch die Überreste einer zweiten Geisel gefunden worden. Die Identität der Person wurde zunächst nicht veröffentlicht. Die forensische Untersuchung laufe derzeit im Nationalen Institut für Rechtsmedizin.

Der 56-jährige Weiss war am Morgen des 7. Oktober 2023 im Kibbutz Be'eri getötet worden, als Hamas-Terroristen israelisches Gebiet angriffen. Weiss war Mitglied des zivilen Notfallteams im Kibbuz und soll laut israelischen Angaben beim Versuch, die Angreifer abzuwehren, ums Leben gekommen sein. Anschließend verschleppten die Angreifer seine Leiche in den Gazastreifen.

Israel: Noch 48 Geiseln in Gaza

Seine Ehefrau Shiri und die gemeinsame Tochter Noga wurden ebenfalls verschleppt und galten wochenlang als Geiseln. Beide kamen im November 2023 frei, als Israel und die Hamas während einer siebentägigen Feuerpause mehrere Geiseln und Häftlinge austauschten.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach den Angehörigen sein Beileid aus und würdigte den Einsatz der Sicherheitskräfte. "Wir werden nicht ruhen, bis alle Geiseln – die Lebenden und die Toten – zurückkehren", so Netanjahu laut Mitteilung. Auch Staatspräsident Izchak Herzog äußerte sich: "Ilan hat Mut und Haltung gezeigt, als er die Angreifer bekämpfte. Nun wurde seine Rückkehr möglich – ein Moment tiefer Trauer, aber auch der Schluss eines Kapitels."