Nach Sanktionen Irans plant Austritt aus Atomwaffensperrvertrag

Von dpa , afp , reuters 29.08.2025 - 14:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Irans oberster Führer Ali Chamenei: Experten vermuten, dass der Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag der Propaganda im Inland dient. (Quelle: Uncredited/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Sanktionspläne von Deutschland, Frankreich und Großbritannien sorgen für Entrüstung im Iran. Auch Russland und China äußern sich.

Das iranische Parlament plant den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag. Wie der Abgeordnete Hossein-Ali Haji-Deligani der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim sagte, sei ein entsprechendes Gesetz geplant: "Der Gesetzentwurf steht auf der Agenda und wird in der kommenden Woche den gesetzlichen Überprüfungs- und Verabschiedungsprozess durchlaufen". Der Iran hatte bereits mehrfach mit einem Ausstieg aus dem Vertrag gedroht.

Loading...

Grund für diesen Schritt sind Pläne Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs, Uno-Sanktionen gegen den Iran wieder einzuführen. Wie Haji-Deligani erklärte, würden weitere Atomverhandlungen daher keinen Sinn machen. Die einzige Option sei, den Kontakt mit den E3 – Deutschland, Großbritannien und Frankreich – komplett abzubrechen.

China und Russland kritisieren Europäer

Ähnlich äußerte sich auch Außenminister Abbas Araktschi am Donnerstagabend. Er erklärte, die drei Länder hätten keine rechtliche Befugnis, eine automatische Wiedereinführung der Sanktionen auszulösen. In einem Schreiben an die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte er zugleich, der Iran sei zu einer Wiederaufnahme "fairer und ausgewogener Verhandlungen" über sein umstrittenes Atomprogramm bereit.

Auch Russland und China kritisierten den Schritt der E3-Länder. Moskau warnte nach dem Inkraftsetzen des sogenannten Snapback-Sanktionsmechanismus gegen den Iran vor "unumkehrbaren Folgen". Peking bezeichnete die Entscheidung der E3-Staaten als "nicht konstruktiv" und erklärte, der Schritt werde eine diplomatische Lösung untergraben.

Experten sprechen von Propaganda

Der Iran hat bereits mehrfach mit einem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht, der es Ländern ohne Nuklear-Arsenal verbietet, an solche Waffen zu gelangen. Laut Beobachtern dient die parlamentarische Entscheidung, den Atomwaffensperrvertrag zu kündigen, jedoch vor allem der Propaganda im Inland.