t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Iran will aus Atomwaffensperrvertrag austreten

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextARD stellt Sendung nach 35 Jahren ein
TextBusunglück auf Autobahn – viele Verletzte
TextPayPal-Panne: Versandhaus reagiert
TextNach Geburt: 814 Mio. Euro Schadenersatz
TextBeamtin 15 Jahre krank: Preisgeld kassiert?

Nach Sanktionen
Irans plant Austritt aus Atomwaffensperrvertrag

Von dpa, afp, reuters
29.08.2025 - 14:50 UhrLesedauer: 2 Min.
Nahostkonflikt - Irans Führer ChameneiVergrößern des Bildes
Irans oberster Führer Ali Chamenei: Experten vermuten, dass der Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag der Propaganda im Inland dient. (Quelle: Uncredited/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Sanktionspläne von Deutschland, Frankreich und Großbritannien sorgen für Entrüstung im Iran. Auch Russland und China äußern sich.

Das iranische Parlament plant den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag. Wie der Abgeordnete Hossein-Ali Haji-Deligani der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim sagte, sei ein entsprechendes Gesetz geplant: "Der Gesetzentwurf steht auf der Agenda und wird in der kommenden Woche den gesetzlichen Überprüfungs- und Verabschiedungsprozess durchlaufen". Der Iran hatte bereits mehrfach mit einem Ausstieg aus dem Vertrag gedroht.

Loading...

Grund für diesen Schritt sind Pläne Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs, Uno-Sanktionen gegen den Iran wieder einzuführen. Wie Haji-Deligani erklärte, würden weitere Atomverhandlungen daher keinen Sinn machen. Die einzige Option sei, den Kontakt mit den E3 – Deutschland, Großbritannien und Frankreich – komplett abzubrechen.

China und Russland kritisieren Europäer

Ähnlich äußerte sich auch Außenminister Abbas Araktschi am Donnerstagabend. Er erklärte, die drei Länder hätten keine rechtliche Befugnis, eine automatische Wiedereinführung der Sanktionen auszulösen. In einem Schreiben an die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte er zugleich, der Iran sei zu einer Wiederaufnahme "fairer und ausgewogener Verhandlungen" über sein umstrittenes Atomprogramm bereit.

Auch Russland und China kritisierten den Schritt der E3-Länder. Moskau warnte nach dem Inkraftsetzen des sogenannten Snapback-Sanktionsmechanismus gegen den Iran vor "unumkehrbaren Folgen". Peking bezeichnete die Entscheidung der E3-Staaten als "nicht konstruktiv" und erklärte, der Schritt werde eine diplomatische Lösung untergraben.

Experten sprechen von Propaganda

Der Iran hat bereits mehrfach mit einem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht, der es Ländern ohne Nuklear-Arsenal verbietet, an solche Waffen zu gelangen. Laut Beobachtern dient die parlamentarische Entscheidung, den Atomwaffensperrvertrag zu kündigen, jedoch vor allem der Propaganda im Inland.

Der Sicherheitsrat hat im Land das politische Sagen und kann unter Berufung auf nationale Interessen auch Gesetze umgehen. Aufgrund der desolaten Wirtschaftslage benötigt der Iran eine Einigung im Atomstreit, um so eine Aufhebung der bereits jetzt bestehenden, lähmenden Sanktionen zu ermöglichen.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaDeutschlandFrankreichGroßbritannienIranRussland
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom