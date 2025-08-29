t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland: Kreml weist Äußerung von Macron als "vulgär" zurück

Russland
Kreml weist Macron-Äußerung als "vulgär" zurück

Von dpa
29.08.2025 - 17:36 Uhr
Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat den Haftbefehl gegen Wladimir Putin umgehend abgebügelt.Vergrößern des Bildes
Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa: "vulgäre Beleidigungen gegen Russland und sein Volk". (Quelle: IMAGO/Valery Sharifulin)
Frankreichs Präsident nannte Kremlchef Putin ein Raubtier und ein Ungeheuer. Jetzt kommt die Retourkutsche aus Moskau.

Nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron den Kremlchef Wladimir Putin vergangene Woche als "Raubtier" und "Ungeheuer" bezeichnet hatte, hat Moskau die Aussagen am Freitag als "vulgär" zurückgewiesen. Die Äußerungen überschritten nicht nur die "Grenzen des Zumutbaren, sondern auch des Anständigen", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Macrons Äußerungen seien "vulgäre Beleidigungen gegen Russland und sein Volk".

Macron hatte in einem am Dienstag vergangener Woche ausgestrahltem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI europäische Spitzenvertreter gemahnt, Putin nicht zu vertrauen. "Auch für sein eigenes Überleben muss er (Putin) immer weiter fressen. Daher ist er ein Raubtier, ein Ungeheuer vor unseren Toren", sagte Macron.

Zuvor waren Macron, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Spitzenvertreter in Washington zu einem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump zusammengekommen. Moskau kritisiert die französische Unterstützung für die Ukraine seit langem. Frankreich gehört seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 zu den treuesten Unterstützern der Ukraine.

  • Nachrichtenagentur AFP
