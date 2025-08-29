Ein Gemüse ist jetzt deutlich günstiger

Von dpa , afp 29.08.2025 - 19:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Recep Tayyip Erdoğan: Die Regierung des türkischen Präsidenten hat die Handelsbeziehungen zu Israel abgebrochen. (Quelle: Mehmet Ali Ozcan/imago-images-bilder)

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit den Terroranschlägen der Hamas auf einem Tiefpunkt. Jetzt hat die Türkei die Handelsbeziehungen weitestgehend gekappt.

Die Türkei hat ihrem Außenminister zufolge alle Handelsbeziehungen zu Israel abgebrochen und ihren Luftraum für israelische Flugzeuge gesperrt. Die Türkei "erlaubt weder Containerschiffen, die Waffen und Munition nach Israel transportieren, unsere Häfen anzulaufen, noch lassen wir Flugzeuge in unseren Luftraum einfliegen", sagte Hakan Fidan in einer Parlamentssitzung zum Gaza-Konflikt in Ankara. Kein anderes Land habe seine Handelsbeziehungen zu Israel vollständig abgebrochen. Die Sperrung des Luftraums gelte nicht für israelische Passagierflugzeuge, welche die Türkei überfliegen, teilte ein diplomatischer Vertreter mit.

Die Maßnahmen seien Teil eines umfassenden Pakets diplomatischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Maßnahmen, die Ankara als Reaktion auf den Gaza-Konflikt eingeführt habe, fügte Fidan hinzu.

Das Land hatte bereits zuvor angekündigt, den Handel mit Israel einzuschränken und angegeben, dass seit Mai 2024 kein Handel mehr stattgefunden habe. Dem türkischen Statistikamt zufolge belief sich der Handel der Türkei mit Israel 2023 auf sieben Milliarden US-Dollar.

Fidan sagte: "Wir haben den Handel mit Israel vollständig eingestellt. Wir haben unsere Häfen für israelische Schiffe geschlossen. Wir erlauben türkischen Schiffen nicht, israelische Häfen anzulaufen."

Scharfe Kritik an Israel

Die Türkei hat den Krieg im Gazastreifen wiederholt als "Genozid" an der palästinensischen Bevölkerung bezeichnet und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Gleichzeitig verstärkte das Land seine Bemühungen, internationalen Druck auf Israel auszuüben.