"Riviera des Nahen Ostens" US-Regierung erwägt wohl Umsiedlung aller Gaza-Bewohner
Schon im Februar hat US-Präsident Trump Anspruch auf den Gazastreifen erhoben. Im Hintergrund haben Vertraute inzwischen einen umfassenden Plan ausgearbeitet.
Die US-Regierung soll einem Medienbericht zufolge die Übernahme des Gazastreifens und eine Umsiedlung der dortigen Bevölkerung erwägen. Wie die US-Zeitung "Washington Post" berichtete, soll der Gazastreifen für mindestens zehn Jahre unter eine von den USA verwaltete Treuhandgesellschaft gestellt werden. Das Blatt bezog sich auf einen 38 Seiten langen Prospekt, der in der Regierung zirkuliert und schon im April ausgearbeitet worden sein soll.
Der Plan soll GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), heißen, so die "Washington Post". Er orientiere sich an den bereits im Februar formulierten Ideen des US-Präsidenten, den Gazastreifen in eine "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln. Der Prospekt enthält mit künstlicher Intelligenz erstellte Bilder, die eine grüne Hightech-Metropole am Meer zeigen. Auch wenn nicht klar ist, wie der US-Präsident zu den jetzt publik gewordenen Plänen steht, sollen sie mit seiner Vision im Hinterkopf entworfen worden sein.
5.000 Dollar für die Ausreise
Die zwei Millionen Einwohner sollen demnach zum Ausreisen in ein anderes Land bewegt oder in abgesperrte Zonen innerhalb des Küstenstreifens gebracht werden. Jeder Palästinenser, der bereit ist, den Gazastreifen zu verlassen, soll 5.000 Dollar (rund 4.280 Euro), und ein Jahr lang Lebensmittel erhalten, schreibt die "Washington Post". Der Plan gehe davon aus, so pro Personen 23.000 Dollar (rund 19.730 Euro) einsparen zu können, die ansonsten für die Unterkünfte ausgegeben werden müssten.
Durch öffentliche und private Investitionen sollen einerseits sogenannte Megaprojekte – unter anderem Fabriken für Elektrofahrzeuge, Rechenzentren, Strandresorts und bis zu 20-stöckigen Hochhäusern – entstehen. Andererseits heißt es in dem Plan auch, dass im Gazastreifen mehrere "KI-gestützte, intelligente Städte" entstehen sollen. Jeder Einwohner vom Gazastreifen soll hier eine Wohnung zustehen.
Die Autoren bewerben den Plan damit, dass er auf keine "Spenden" aus den USA angewiesen ist, sondern komplett durch Investitionen finanziert werden soll. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind inzwischen etwa 90 Prozent der Häuser im Gazastreifen zerstört. Innerhalb der Regierung soll der Plan mit dem Marshall-Plan verglichen werden.
Keine "Spenden" aus den USA
Hinter dem Plan stehen laut "Washington Post" zu teilen dieselben Personen, die auch für die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation verantwortlich sind. Die von den USA und Israel unterstützte Organisation ist seit Mai für die Verteilung von Lebensmitteln im Gazastreifen verantwortlich. Bei den Verteilungen sind bereits hunderte Palästinenser getötet worden.
Für die finanzielle Ausarbeitung des Plans sollen Angestellte der Boston Consulting Group, einem US-Unternehmensberater, verantwortlich gewesen sein. Wie das Unternehmen der Zeitung mitteilte, wurden die Seniorpartner, die an dem Projekt gearbeitet hatten, inzwischen entlassen.
In den Plänen ist laut "Washington Post" von Investitionen im Umfang von 100 Milliarden Dollar die Rede, die sich schon nach zehn Jahren vervierfachen sollen.
USA lehnten Plan Ägyptens ab
Trumps Vorstoß sorgte international für Aufschrei und viel Kritik. Experten zufolge verstößt eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gegen das Völkerrecht. Kritiker führen weiterhin an, dass massenhafte Umsiedlungen in andere Länder der Region ein destabilisierender Faktor und ein Sicherheitsrisiko für Nahost seien. Andere Kritiker äußerten Zweifel an der Finanzierung und Umsetzung.
Bei einem Gipfeltreffen im März sprachen sich unterschiedliche arabische Staaten für einen ägyptischen Gaza-Plan aus. Demnach wird Gaza nach dem Kriegsende von Technokraten aus der eigenen Bevölkerung regiert, die arabischen Staaten erklärten sich außerdem bereit, Friedenstruppen zu entsenden. Israel und die USA lehnten den Vorstoß ab.
Die Zustimmung der israelischen Regierung zu dem US-Plan ist wahrscheinlich. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte vor einigen Wochen, dass Israel Gaza übernehmen wolle – aber nicht langfristig behalten.
