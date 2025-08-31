"Riviera des Nahen Ostens" US-Regierung erwägt wohl Umsiedlung aller Gaza-Bewohner

31.08.2025

US-Präsident Donald Trump: Mitarbeiter von ihm haben wohl einen Gaza-Plan ausgearbeitet. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Schon im Februar hat US-Präsident Trump Anspruch auf den Gazastreifen erhoben. Im Hintergrund haben Vertraute inzwischen einen umfassenden Plan ausgearbeitet.

Die US-Regierung soll einem Medienbericht zufolge die Übernahme des Gazastreifens und eine Umsiedlung der dortigen Bevölkerung erwägen. Wie die US-Zeitung "Washington Post" berichtete, soll der Gazastreifen für mindestens zehn Jahre unter eine von den USA verwaltete Treuhandgesellschaft gestellt werden. Das Blatt bezog sich auf einen 38 Seiten langen Prospekt, der in der Regierung zirkuliert und schon im April ausgearbeitet worden sein soll.

Der Plan soll GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), heißen, so die "Washington Post". Er orientiere sich an den bereits im Februar formulierten Ideen des US-Präsidenten, den Gazastreifen in eine "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln. Der Prospekt enthält mit künstlicher Intelligenz erstellte Bilder, die eine grüne Hightech-Metropole am Meer zeigen. Auch wenn nicht klar ist, wie der US-Präsident zu den jetzt publik gewordenen Plänen steht, sollen sie mit seiner Vision im Hinterkopf entworfen worden sein.

5.000 Dollar für die Ausreise

Die zwei Millionen Einwohner sollen demnach zum Ausreisen in ein anderes Land bewegt oder in abgesperrte Zonen innerhalb des Küstenstreifens gebracht werden. Jeder Palästinenser, der bereit ist, den Gazastreifen zu verlassen, soll 5.000 Dollar (rund 4.280 Euro), und ein Jahr lang Lebensmittel erhalten, schreibt die "Washington Post". Der Plan gehe davon aus, so pro Personen 23.000 Dollar (rund 19.730 Euro) einsparen zu können, die ansonsten für die Unterkünfte ausgegeben werden müssten.

Durch öffentliche und private Investitionen sollen einerseits sogenannte Megaprojekte – unter anderem Fabriken für Elektrofahrzeuge, Rechenzentren, Strandresorts und bis zu 20-stöckigen Hochhäusern – entstehen. Andererseits heißt es in dem Plan auch, dass im Gazastreifen mehrere "KI-gestützte, intelligente Städte" entstehen sollen. Jeder Einwohner vom Gazastreifen soll hier eine Wohnung zustehen.