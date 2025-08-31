Milliardenschwerer Rüstungsauftrag Norwegen kauft Fregatten – und entscheidet sich für dieses Land

Von reuters , t-online , cc 31.08.2025 Lesedauer: 2 Min.

Eine Fregatte des Typs HMS Westminster. Das Schiff der Duke-Klasse ist bereits mehr als 30 Jahre alt und soll bei der Royal British Navy bald abgelöst werden. (Quelle: Wojciech Wrzesien/Imago Images)

Norwegen vergibt den größten Rüstungsauftrag des Landes und bestellt hochmoderne Fregatten. Die sollen nicht nur Frieden sichern – sondern auch für Kriegsfall bereitstehen.

Norwegen will seine Marine mit Fregatten aus britischer Produktion verstärken. Die Regierung sei zu dem Schluss gekommen, dass Großbritannien der wichtigste strategische Partner Norwegens sei, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Store am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Oslo. Zudem liefere Großbritannien die besten Fregatten. Norwegen werde nun die abschließenden Vertragsverhandlungen aufnehmen.

Auch Deutschland, Frankreich und die USA hatten sich um den Auftrag bemüht, der als bislang größte Rüstungsauftrag des Nato-Landes Norwegen gilt. Großbritannien hatte intensiv für die Fregatten der City-Klasse (Typ 26) von British Aerospace Electronic Systems Maritime (BAE Systems) geworben.

Die Schiffe der neuen City-Klasse (Typ 26) wiegen bis zu 7.000 Tonnen und sind für die U-Boot-Bekämpfung und die Flugabwehr mit hoher Intensität ausgelegt. Gebaut werden sie auf einer schottischen Werft am Fluss Clyde, in Glasgow. Die Fregatten sollen für die Gewässersicherung, internationale Friedenssicherung, aber auch für die Kriegsführung ausgelegt sein. Entsprechend verfügen sie über hochmoderne 3-D-Überwachungssysteme und elektronische Hochleistungsjammer zur Drohnenabwehr. Ihr Radar soll bis zu 800 Objekte in einer Umgebung bis zu 200 Kilometer gleichzeitig anzeigen können.

Ihr Rumpf wurde laut britischer Royal Navy so gebaut, dass er unter Wasser möglichst wenig Geräusche macht, was den Fregatten der City-Klasse einen Vorteil bei der Bekämpfung feindlicher U-Boote verschaffen soll. Ausgestattet werden können die Schiffe mit bis zu 48 Flugabwehrraketen des Typs Sea Ceptor.

Im Frühjahr hatte die Marinetochter von Thyssenkrupp mit dem norwegischen Unternehmen Ulstein Verft eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) erklärte nun, man habe an keiner Ausschreibung zur Beschaffung norwegischer Fregatten teilgenommen und kein Angebot abgegeben. Daher habe die Entscheidung auch keine negative Auswirkung auf die finanzielle und strategische Entwicklung des Unternehmens.

Umfang des Geschäfts zunächst nicht bekannt

"TKMS hat mit dem laufenden Bauauftrag für bisher vier U-Boote der 212CD-Klasse eine enge, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Norwegen im Unterwasserbereich", hieß es. Zwei weitere Boote stünden in Norwegen noch zur endgültigen Entscheidung an.

Wie viele Schiffe Norwegen in Großbritannien bestellen wird und wie hoch die Kosten sind, wurde zunächst nicht bekannt. Die Schiffe schlagen mit geschätzten Kosten von 1,5 Milliarden Euro pro Fregatte zu Buche. Der norwegische Auftrag dürfte also ein Volumen von mehreren Milliarden haben. "Die Fregatten sind ein zentraler Teil unserer Verteidigung, weil sie der Schlüssel zur Verteidigung unserer Souveränität sind", sagte der norwegische Ministerpräsident.