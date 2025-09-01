Vor russischem Manöver Litauen schränkt Luftraum ein: Abschuss im Ernstfall

Von t-online , FIN 01.09.2025

Kampfflugzeuge während des Großmanövers Sapad-2017 über dem weißrussischen Baryssau (Archivbild). (Quelle: Leszek Szymanski./dpa)

Litauen begrenzt seinen Luftraum vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad. Im Ernstfall sei das Militär bereit, feindliche Flugzeuge abzuschießen.

Litauen reagiert mit einer Einschränkung des Luftraums auf die bevorstehende russisch-belarussische Militärübung Sapad. Die litauische Regierung hat ihre Streitkräfte angewiesen, im Extremfall feindliche Flugzeuge abzuschießen, sollten diese in die neu eingerichtete Sperrzone eindringen.

Bereits in der Vergangenheit war der litauische Luftraum von russischen Kampfdrohnen verletzt worden. Erst im Juli drangen zwei Drohnen des Typs "Gebera" ein, eine davon mit Sprengstoff bestückt. Die jetzige Entscheidung sei, so die Regierung, "angesichts der Sicherheitslage und der Risiken für die öffentliche Bevölkerung" getroffen worden. Besonderes Augenmerk gelte dabei den Gefahren für die zivile Luftfahrt, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Neue Sperrzonen entlang der Grenze

Entlang der Grenze zu Belarus wurden sechs neue Sperrzonen eingerichtet, die auch für private Piloten gelten. Diese sollten sich nach Empfehlung der Regierung vor jedem Flug über die aktuellen Sachstände informieren, um zu vermeiden, versehentlich entlang der Grenze in eine Sperrzone zu gelangen.