Sapad 2025: Litauen schränkt Luftraum vor russichem Militärmanöver ein

Vor russischem Manöver
Litauen schränkt Luftraum ein: Abschuss im Ernstfall

Von t-online, FIN
01.09.2025 - 10:21 UhrLesedauer: 1 Min.
Kampfflugzeuge während des Großmanövers Sapad über dem weißrussischen Baryssau.Vergrößern des Bildes
Kampfflugzeuge während des Großmanövers Sapad-2017 über dem weißrussischen Baryssau (Archivbild). (Quelle: Leszek Szymanski./dpa)
Litauen begrenzt seinen Luftraum vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad. Im Ernstfall sei das Militär bereit, feindliche Flugzeuge abzuschießen.

Litauen reagiert mit einer Einschränkung des Luftraums auf die bevorstehende russisch-belarussische Militärübung Sapad. Die litauische Regierung hat ihre Streitkräfte angewiesen, im Extremfall feindliche Flugzeuge abzuschießen, sollten diese in die neu eingerichtete Sperrzone eindringen.

Bereits in der Vergangenheit war der litauische Luftraum von russischen Kampfdrohnen verletzt worden. Erst im Juli drangen zwei Drohnen des Typs "Gebera" ein, eine davon mit Sprengstoff bestückt. Die jetzige Entscheidung sei, so die Regierung, "angesichts der Sicherheitslage und der Risiken für die öffentliche Bevölkerung" getroffen worden. Besonderes Augenmerk gelte dabei den Gefahren für die zivile Luftfahrt, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Neue Sperrzonen entlang der Grenze

Entlang der Grenze zu Belarus wurden sechs neue Sperrzonen eingerichtet, die auch für private Piloten gelten. Diese sollten sich nach Empfehlung der Regierung vor jedem Flug über die aktuellen Sachstände informieren, um zu vermeiden, versehentlich entlang der Grenze in eine Sperrzone zu gelangen.

Sollte ein Flugobjekt dennoch in die Sperrzone eindringen, werde das Militär zunächst versuchen, Kontakt zur Identifizierung aufzunehmen. Misslinge dies, sei die litauische Armee nach dem neuen Erlass befugt, das Flugobjekt abzuschießen.

Das russisch-belarussische Großmanöver ist vom 12. bis 16. September angesetzt. In den angrenzenden Ländern, wie auch innerhalb der Nato herrscht angesichts der bevorstehenden Militärübung große Besorgnis. Sapad-2021, das letzte gemeinsame Manöver Russlands und Belarus’, gilt im Rückblick als Blaupause für die Invasion der Ukraine im Jahr 2022.

Verwendete Quellen
LitauenMilitärRusslandSapad-Manöver 2025Ukraine
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
