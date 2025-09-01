Zur Verteidigung gegen China Taiwan entwickelt eigene Kamikaze-Drohne

Die Kratos MQM-178 Firejet (Symbolbild): Auf Grundlage dieses Modells soll die neue taiwanesische Drohne entwickelt werden. (Quelle: Kratos)

Taiwan rüstet mit einer neuen Jet-Drohne gegen die Bedrohung aus China auf. Das System soll unter anderem als kostengünstige Alternative zu Marschflugkörpern dienen.

Taiwans staatliches Rüstungsinstitut NCSIST hat in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Kratos eine neuartige Jet-Drohne mit dem Namen Chien Feng IV entwickelt. Das unbemannte Fluggerät basiert auf dem US-Modell MQM-178 Firejet und soll vorrangig als kostengünstige und weitreichende Angriffswaffe eingesetzt werden, wie das US-Fachportal "The War Zone" berichtet.

Die Drohne wird laut NCSIST erstmals im kommenden Monat auf der Luft- und Verteidigungsmesse in Taipeh öffentlich vorgestellt. Ziel sei es, sowohl die eigenen Streitkräfte als auch potenzielle Exportkunden mit dem neuen System zu adressieren. Noch habe das taiwanische Militär allerdings keine Beschaffung beschlossen, heißt es in einem Bericht der Zeitung "United Daily News".

"Kostengünstige Alternative zu einem Marschflugkörper"

Kratos-Manager Steve Fendley bestätigte im Gespräch "The War Zone" die Kooperation mit Taiwan und bezeichnete das Projekt als "spannende Partnerschaft". Die Entwicklung habe zu Jahresbeginn begonnen und mache schnelle Fortschritte. Zu technischen Details äußerte sich Fendley nicht, verwies jedoch auf weitere Informationen im Rahmen der Ausstellung in Taipeh.

Laut dem Bericht könnte die Drohne als eine Art Hybrid zwischen Marschflugkörper, Kamikaze-Drohne und Täuschkörper fungieren. NCSIST habe das System intern bereits als "kostengünstige Alternative zu einem Marschflugkörper" beschrieben. Die Chien Feng IV basiert auf der Firejet-Plattform, die eigentlich als Zielobjekt für Raketenübungen dient.

Reichweite von 740 Kilometern

Laut dem Hersteller ist die Drohne knapp 3,30 Meter lang und hat eine Spannweite von rund zwei Metern. Sie ist mit einem Jet-Antrieb ausgestattet und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu Mach 0,69 sowie Flughöhen von bis zu 10.000 Metern. Die Nutzlast der Drohne liegt bei 32 Kilogramm.

Ein verwandtes Modell, die ebenfalls auf der Firejet basierende Drohne "Airwolf", verfügt über eine Reichweite von rund 740 Kilometern und kann rund 1,3 Stunden in der Luft bleiben. Diese Version kann zudem geborgen werden und ist für taktische Einsätze vorgesehen – etwa zur elektronischen Kriegsführung oder als Begleitdrohne für bemannte Flugzeuge. Ob auch die Chien Feng IV ähnliche Fähigkeiten haben wird, bleibt offen.

Wichtig für die Landesverteidigung

Der wachsende Bedarf an kostengünstigen Langstreckendrohnen zeigt sich nicht nur in Taiwan. Weltweit setzen Streitkräfte zunehmend auf derartige Systeme, etwa im Ukraine-Krieg oder bei Angriffen im Nahen Osten. Besonders der Einsatz von Jet-Drohnen gilt als neue Herausforderung für die Luftabwehr.

Für Taiwan spielt die neue Entwicklung eine strategische Rolle: Im Rahmen der sogenannten "Hellscape"-Strategie plant das Land, bei einer Invasion der Volksrepublik China möglichst viele autonome Systeme in der Luft und zur See einzusetzen. Drohnen wie die Chien Feng IV könnten dabei auch Ziele auf dem chinesischen Festland angreifen und dabei moderne Abfangsysteme der Volksbefreiungsarmee binden.