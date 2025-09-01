Ungarn wollen weg Orbáns Plan scheitert

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán (Archivbild): Er verfehlt sein langjähriges demografisches Ziel. (Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa/dpa-bilder)

Ungarns Premier Orbán peilt seit Jahren ein natürliches Bevölkerungswachstum an, kommt damit aber nicht voran. Im Gegenteil: Die Geburtenrate sinkt deutlich.

Ungarns Premierminister Viktor Orbán verfolgt seit Jahren das Ziel, die Bevölkerung seines Landes wachsen zu lassen – allerdings nicht durch Zuwanderung, wie es in vielen westlichen Gesellschaften der Fall ist. Stattdessen setzt er auf ein natürliches Bevölkerungswachstum.

Um dieses Vorhaben voranzutreiben, hat Orbán seit 2015 alle zwei Jahre den Budapester Demografiegipfel einberufen. Dort treten regelmäßig hochrangige Gäste auf, etwa der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence oder Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Orbán selbst spricht regelmäßig auf dem Kongress.

Rückgang gefährdet Wirtschaft

Eine Recherche des ungarischen Mediums "Direkt36" zeigt nun jedoch, dass Orbán seine Ziele bislang verfehlt hat: Die Zahl der ungarischen Staatsbürger nimmt stetig ab. Schrumpfende Bevölkerungen stellen für viele Industrienationen ein Problem dar, da sie wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen wie Arbeitskräftemangel und sinkende Steuereinnahmen nach sich ziehen. In Ungarn verschärft sich die Lage zusätzlich: Neben historisch niedrigen Geburtenraten wandern auch immer mehr Menschen aus dem Land aus.

Zwischen 2014 und 2024 ist die Bevölkerung um 3,4 Prozent zurückgegangen. Gegenüber "Direkt36" erklärte der Demografieexperte Balázs Kapitány, selbst ein Bevölkerungsrückgang von nur einem Prozent pro Jahr schade der Wirtschaft messbar.

Ungarische Bevölkerung empört über Orban-Anwesen

Nach Daten von Eurostat, ausgewertet von "Direkt36", entfielen zwischen 2014 und 2024 rund 37,8 Prozent des ungarischen Bevölkerungsrückgangs auf Menschen, die in andere EU-Staaten ausgewandert sind. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern verlassen die Ungarn ihr Heimatland besonders häufig.

Rückkehr-Kampagne gescheitert

Schon früher hatte die Regierung versucht, gegenzusteuern, etwa mit der Initiative "Kommt heim, junge Leute". Diese sollte im Ausland lebende Ungarn zur Rückkehr bewegen, wurde jedoch bereits ein Jahr nach dem Start wieder eingestellt. Trotz der bis dahin aufgewendeten 245.000 Euro an Regierungsgeldern kehrten lediglich 105 Menschen zurück, sodass die Kampagne scheiterte.