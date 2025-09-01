"Wollen abschrecken, keine Eskalation" Bundeswehr-Manöver zeitgleich mit russischer Großübung "Sapad"

Von reuters 01.09.2025 - 16:32 Uhr

Soldaten der Bundeswehr in ABC-Schutzanzügen bei der "Quadriga"-Übung 2024: In diesem Jahr soll es darum gehen, "die Abschreckung zu stärken". (Quelle: Sean Gallup)

Für Generalinspekteur Carsten Breuer hat die Bundeswehr-Übung "Quadriga" in diesem Jahr eine besondere Brisanz. Er sagt: "Putin schaut auf uns."

Mit dem Großmanöver "Quadriga" probt die Bundeswehr zusammen mit 13 Partnernationen den Schutz des Ostseeraums unter Krisen- und Kriegsbedingungen. Ziel sei es, die Abschreckung zu stärken und die eigene Einsatzbereitschaft zu erhöhen, erklärte Generalinspekteur Carsten Breuer am Montag in Berlin zum Auftakt des Manövers. Er wies auf die besondere Brisanz hin, da sich Teile von "Quadriga" zeitlich mit der russischen Übung "Sapad 2025" in Belarus überschneiden.

"Wir wollen abschrecken, keine Eskalation", stellte der Generalinspekteur klar und warnte davor, russischer Desinformation "auf den Leim zu gehen". Man sei wachsam, habe aber keine Hinweise auf russische Vorbereitungen für einen Angriff. "Die Bundeswehr muss üben, üben und nochmals üben", sagte er aber. "Putin schaut auf uns, seine Pläne gehen über die Ukraine hinaus."

"Quadriga"-Übung der Bundeswehr: Logistik im Fokus

An der Übung, die diesmal kein formelles Nato-Manöver ist, sind über 8.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten, 40 Schiffe, 30 Flugzeuge oder Hubschrauber und mehr als 1.800 Fahrzeuge beteiligt. Kern des Manövers ist die strategische Verlegung von Truppen und Material nach Litauen ("Grand Eagle"). Die teils zeitlich parallele Übung "Sapad 2025" umfasst Breuer zufolge in Belarus rund 13.000 Soldaten sowie weitere 30.000 in Russland.

"Erfolgreiche militärische Operationen haben immer eine Voraussetzung: eine funktionierende Logistik", betonte Breuer. Geübt werde daher die gesamte Versorgungskette. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Heimatschutz. Im Rahmen der Teilübung "National Guardian" sichern aktive Kräfte und Reservisten gemeinsam mit zivilen Stellen verteidigungswichtige Infrastruktur wie Häfen und Versorgungswege in Deutschland.