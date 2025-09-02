Deutschland möchte kein Oberlehrer sein

Die Bundesregierung folgt außenpolitisch einem interessengeleiteten Ansatz, das gilt insbesondere für die Beziehungen zu Indien. Natürlich sehen auch Deutschland und die Europäische Union, dass Indien den Kauf von russischem Rohöl weiter ausbaut und zusammen mit China der größte Rohstoffkunde Russlands ist. Das füllt nicht nur Putins Kriegskasse und stellt eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung für Europa dar, sondern ermöglicht es Russland auch, über indische Ölfirmen westliche Sanktionen zu umgehen.

Die Wut darüber ist groß im Westen.

Dennoch setzt die schwarz-rote Koalition – ähnlich wie vor ihr die Ampelregierung – auf einen pragmatischen Kurs mit Blick auf Indien. Man ist der Überzeugung, dass die indische Regierung nicht aus einem Bündnis mit Russland oder gar ideologischer Verbundenheit gegenüber Putin russische Rohstoffe kauft. Sondern vor allem, weil es für Indien ein gutes Geschäft ist und Moskau sein Rohöl mittlerweile auf dem Weltmarkt verschleudern muss. Gleichzeitig ist die indische Führung stolz auf ihre Unabhängigkeit, auch vom Westen. Schon im Kalten Krieg legte Delhi immer Wert darauf, blockfrei zu sein – und das hat sich bis heute nicht verändert.

Deshalb treffen Trumps Zölle die indische Regierung tief in ihrem politischen Selbstverständnis. Die Amerikaner nutzen ihre eigene Wirtschaftsmacht als Druckmittel. Deutschland wählt einen anderen Weg.

Wadephul möchte bei seinem Besuch in dem Land nicht den Oberlehrer geben, der versucht, Indien zu maßregeln. Die deutsche Strategie ist vielmehr: Möglichst viel Zusammenarbeit zwischen Indien und der EU, um zu verhindern, dass Indien in das Boot von China und Russland wechselt. Denn rudern Deutschland und die Europäische Union in einem Boot – so die Logik dahinter – ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Indien und Europa in die gleiche Richtung steuern. Andernfalls hätte man auch keinen Einfluss auf den Kurs der indischen Führung.

Rasantes Wirtschaftswachstum

Zwar gehen die Bundesregierungen seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine mit dem politischen Ansatz, "Wandel durch Handel" erreichen zu wollen, deutlich vorsichtiger um. Doch die indische Wirtschaft hat allein durch die Bevölkerungszahl ein enormes Potenzial. Auch wenn Indien in seiner wirtschaftlichen Entwicklung noch weit von Supermächten wie China entfernt ist, weist der Weg durchaus Parallelen auf.