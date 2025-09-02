Wadephul im Putin-Dilemma Trump hat sie schwer getroffen
Indien kauft weiterhin Putins Erdöl, will sich im Ukraine-Konflikt aber auf keine Seite schlagen. Der Unmut darüber wächst, vor allem in den USA. Außenminister Wadephul steht bei seiner Indien-Reise vor einem komplizierten Spagat.
Aus Bangalore, Indien, berichtet Patrick Diekmann.
Es sind Bilder, die ausgesprochen schmerzhaft sind. Besonders für die Staaten, die sich für die Unabhängigkeit der Ukraine und für die Einhaltung des Völkerrechts aussprechen. Als die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) am Wochenende in der ostchinesischen Millionenstadt Tianjin zusammenkam, wurde Kremlchef Wladimir Putin herzlich empfangen. Roter Teppich, Umarmungen, freundliches Tête-à-Tête für die Kameras.
Die Geschlossenheit bei dem Treffen in China war demonstrativ. Immerhin wurde die SOZ überhaupt gegründet, um ordnungspolitisch ein Gegenmodell zur Hegemonie des von den USA geführten Westens zu entwerfen. Trumps aggressive Zollpolitik führt dazu, dass Rivalen der Amerikaner enger mit Staaten zusammenarbeiten, die verunsichert oder enttäuscht von der US-Politik sind. Plötzlich ist dort Zusammenarbeit möglich, wo sie vorher nur schwer vorstellbar war.
Im besonderen Fokus des Westens: Indien. Schließlich hatten viele westliche Staaten – darunter auch Deutschland – ihre diplomatischen Bemühungen, das bevölkerungsreichste Land der Erde ins eigene Lager zu holen, massiv intensiviert. Diese Bemühungen erlitten nun durch Trump einen Rückschlag. Die USA erhöhten ihre Strafzölle auf Importe aus Indien auf mittlerweile 50 Prozent, weil indische Unternehmen weiterhin russische Rohstoffe verkaufen und damit Putins Kriegskasse füllen – so die Argumentation aus Washington.
Trumps Strafmaßnahmen verletzen die indische Führung durchaus, sie möchte um keinen Preis nachgeben. Auch deshalb möchte der indische Premierminister Narendra Modi in China demonstrieren, wie gut seine Beziehungen zu Russland und China sind. Modi unterhält sich angeregt mit Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping, er fährt mit ihnen in einer Limousine, geht mit Putin Hand in Hand. Allgemein fand er nur lobende Worte für den russischen Autokraten.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Für die europäischen Unterstützer der Ukraine ist dies zwar sehr schmerzhaft. Aber es geht für Außenminister Johann Wadephul (CDU) darum, die ein oder andere Kröte zu schlucken und die Beziehungen zu Indien zu stärken. Ein schwieriger Spagat. Denn die Bundesrepublik und die EU gehen einen anderen Weg als die Amerikaner. Sie möchten einerseits die Finanzierung von Putins Krieg durch Indien thematisieren, aber sich gleichzeitig von der US-Zollpolitik distanzieren. Denn in Trumps politischem Fahrwasser ist es stürmisch.
- Machtverlust Russlands: Putin steht mit leeren Taschen da
- Kanzler kontert: Merz reagiert auf "Bullshit"-Kritik von eigener Ministerin
Deutschland möchte kein Oberlehrer sein
Die Bundesregierung folgt außenpolitisch einem interessengeleiteten Ansatz, das gilt insbesondere für die Beziehungen zu Indien. Natürlich sehen auch Deutschland und die Europäische Union, dass Indien den Kauf von russischem Rohöl weiter ausbaut und zusammen mit China der größte Rohstoffkunde Russlands ist. Das füllt nicht nur Putins Kriegskasse und stellt eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung für Europa dar, sondern ermöglicht es Russland auch, über indische Ölfirmen westliche Sanktionen zu umgehen.
Die Wut darüber ist groß im Westen.
Dennoch setzt die schwarz-rote Koalition – ähnlich wie vor ihr die Ampelregierung – auf einen pragmatischen Kurs mit Blick auf Indien. Man ist der Überzeugung, dass die indische Regierung nicht aus einem Bündnis mit Russland oder gar ideologischer Verbundenheit gegenüber Putin russische Rohstoffe kauft. Sondern vor allem, weil es für Indien ein gutes Geschäft ist und Moskau sein Rohöl mittlerweile auf dem Weltmarkt verschleudern muss. Gleichzeitig ist die indische Führung stolz auf ihre Unabhängigkeit, auch vom Westen. Schon im Kalten Krieg legte Delhi immer Wert darauf, blockfrei zu sein – und das hat sich bis heute nicht verändert.
- Ukrainische Angriffe auf Russlands Öl: Putin ist in großer Not
- Milliardendeal: Er kauft Putin den Stoff ab
Deshalb treffen Trumps Zölle die indische Regierung tief in ihrem politischen Selbstverständnis. Die Amerikaner nutzen ihre eigene Wirtschaftsmacht als Druckmittel. Deutschland wählt einen anderen Weg.
Wadephul möchte bei seinem Besuch in dem Land nicht den Oberlehrer geben, der versucht, Indien zu maßregeln. Die deutsche Strategie ist vielmehr: Möglichst viel Zusammenarbeit zwischen Indien und der EU, um zu verhindern, dass Indien in das Boot von China und Russland wechselt. Denn rudern Deutschland und die Europäische Union in einem Boot – so die Logik dahinter – ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Indien und Europa in die gleiche Richtung steuern. Andernfalls hätte man auch keinen Einfluss auf den Kurs der indischen Führung.
Rasantes Wirtschaftswachstum
Zwar gehen die Bundesregierungen seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine mit dem politischen Ansatz, "Wandel durch Handel" erreichen zu wollen, deutlich vorsichtiger um. Doch die indische Wirtschaft hat allein durch die Bevölkerungszahl ein enormes Potenzial. Auch wenn Indien in seiner wirtschaftlichen Entwicklung noch weit von Supermächten wie China entfernt ist, weist der Weg durchaus Parallelen auf.
Indien hat aktuell 1,45 Milliarden Einwohner und hat es in den vergangenen 13 Jahren geschafft, die Zahl der in Armut lebenden Menschen von 344 Millionen auf 75 Millionen zu reduzieren. Bis 2047 – dem 100. Jahrestag der Staatsgründung – möchte das Land den Status als Entwicklungsland endgültig überwunden haben.
Mit sieben Prozent ist Indien die am schnellsten wachsende Wirtschaft unter den G20-Staaten und hat dieses Jahr Japan als viertgrößte Volkswirtschaft abgelöst. Diese rasante Entwicklung weckt Begehrlichkeiten, auch in Deutschland.
"Im Herzen Indiens, in Bangalore, möchte ich genau diesen Puls erfühlen, der Indiens Innovationsstärke so schlagkräftig macht, und dabei noch stärkere Kooperationsmöglichkeiten ausloten", sagt Wadephul vor seiner Abreise nach Indien. "Um unsere Wirtschaftsbeziehungen auf die nächste Stufe zu heben, sollten wir das geplante Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU nun so schnell wie möglich abschließen – Deutschland setzt sich hierfür ein."
Mehr indische Fachkräftemigration für Deutschland
Einerseits geht es deutschen Unternehmen natürlich um Indien als mögliche Produktionsstätte. Die Bundesrepublik möchte nach den Erfahrungen mit Russland und angesichts der systemischen Rivalität zu China ihre Wirtschaft diversifizieren und auf breitere Beine stellen, um nicht länger von einem einzelnen Markt abhängig zu sein.
Deswegen hat Außenminister Wadephul eine große Wirtschaftsdelegation mit an Bord. Unternehmensvertreter aus Rüstung, Raumfahrt, Mobilität und Gesundheit reisen mit dem CDU-Politiker, um weitere Kontakte zum indischen Markt zu knüpfen.
Aber das ist nicht alles. Indien hat eine wachsende und, mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren, eine sehr junge Gesellschaft. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik sind die Menschen im Schnitt 45 Jahre alt. Deshalb ist Indien bei der Fachkräftemigration ein wichtiger Eckpfeiler für die Bundesregierung. "Inderinnen und Inder bilden die größte Gruppe ausländischer Studierender in Deutschland und sind als vielgefragte Fachkräfte eine unentbehrliche Stütze für unsere Wirtschaft", so Wadephul in seinem Statement vor der Abreise. "Dieses 'perfect match' wollen wir ausbauen und dafür auch die nötigen Strukturen stärken – von schneller Visa-Erteilung bis hin zu passender Sprachausbildung."
Vor diesem Hintergrund wird der Außenminister am Dienstag in Indien nicht nur Unternehmen besuchen, sondern auch eine Sprachschule und eine Universität. Es geht auch darum, die Bedingungen für die Fachkräftemigration in die Bundesrepublik zu verbessern – denn Deutschland hat großen Bedarf, doch international verlaufen die Migrationsprozesse noch schleppend, nicht zuletzt wegen der Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache.
Deutschland akzeptiert Indiens Umgang mit Putin
Wadephul fokussiert sich bei seiner Reise nicht nur auf wirtschaftliche Themen. Es geht um Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Indien, nicht darum, politische Konflikte auszutragen. Am Mittwoch wird der Außenminister auch ein Hockeytraining besuchen, und mit Moritz Fürste begleitet auch ein ehemaliger deutscher Nationalspieler und Olympiasieger die Delegation. Das soll kulturelle Gemeinsamkeiten betonen, immerhin sehen sich sowohl Deutschland als auch Indien als Hockeynationen.
Konfliktthemen können aber nicht gänzlich außen vor gelassen werden. Wadephul trifft am Mittwoch auch Mitglieder der indischen Opposition sowie Journalistinnen und Journalisten. Das ist vor allem deshalb relevant, da Premierminister Modi in den vergangenen Jahren immer autoritärer regiert und dabei gesellschaftliche Minderheiten und die Pressefreiheit unterdrückt.
Ganz am Ende im Programm steht das Treffen mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Zwar wird es am Mittwoch eine gemeinsame Pressekonferenz geben, was durchaus als gutes Zeichen für die gegenseitige Verständigung gesehen werden kann. Aber für den Austausch der Außenminister und ein gemeinsames Mittagessen ist gerade mal eine Stunde anberaumt. Das zeigt, dass die kritischen geopolitischen Themen eher umschifft werden sollen.
"Der fortgesetzte Austausch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der für die Sicherheit Europas die größte Bedrohung ist, ist zentral", gibt sich der deutsche Außenminister in seinem Abreisestatement eher wortkarg. "Auch Chinas zunehmend aggressiveres Auftreten im Indopazifik wird Thema der Gespräche sein."
Deutschland und Indien scheinen akzeptiert zu haben, dass man vor allem im Umgang mit Putins Russland unterschiedliche Positionen hat. Es ist daher wohl nicht zu erwarten, dass sich Wadephul und sein indischer Amtskollege auf offener Bühne streiten.
Diese gegenseitige Akzeptanz wird allerdings spätestens im Dezember auf die Probe gestellt. Denn dann will Putin Indien besuchen.
- Begleitung von Außenminister Wadephul auf seiner Reise nach Indien
- Eigene Recherche