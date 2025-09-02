t-online - Nachrichten für Deutschland
Autokraten-Gipfel: Nordkoreas Diktator Kim fährt nach China

Treffen mit Xi und Putin
Gut gelaunt und mit Zigarette – Diktator Kim fährt nach China

Von dpa, reuters, afp
Aktualisiert am 02.09.2025 - 06:37 UhrLesedauer: 2 Min.
Kim Jong Un (mit Zigarette) neben einem Sonderzug vor der Abreise nach China.Vergrößern des Bildes
Kim Jong Un (mit Zigarette) neben einem Sonderzug vor der Abreise nach China. (Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa)
Er reist nicht gern – und deshalb auch nur selten. Nun jedoch hat sich Kim Jong Un auf den Weg nach China gemacht. Dort nimmt er an einem besonderen Gipfel teil.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist zu einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach China gereist. Kim überquerte am frühen Dienstagmorgen mit seinem Sonderzug die Grenze, wie staatliche nordkoreanische Medien mitteilten.

Anlass der Reise ist die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Die Staatszeitung "Rodong Sinmun" veröffentlichte Bilder, die Kim und seine Außenministerin Choe Son Hui in dem dunkelgrünen, kugelsicheren Zug zeigen, den er bereits für frühere Auslandsreisen genutzt hat.

Kim reist nur selten ins Ausland

Gute Laune an Bord von Kims Sonderzug.Vergrößern des Bildes
Gute Laune an Bord von Kims Sonderzug. (Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa)

Auch Russlands Diktator Wladimir Putin traf russischen Nachrichtenagenturen zufolge am Dienstag in Peking ein. Ebenso wird Myanmars Junta-Chef Min Aung Hlaing erwartet. Am Mittwoch wollen die Autokraten an einer Militärparade in der chinesischen Hauptstadt teilnehmen. Das Treffen hat eine hohe politische Symbolkraft. Nordkorea hatte erst am Montag seine Unterstützung für die Forderung Xis nach einer neuen globalen Sicherheitsordnung bekundet.

Xi und auch Putin fordern schon länger den Aufbau einer "multipolaren Weltordnung". Damit meinen sie vor allem, dass die USA ihre Dominanz und Führungsrolle verlieren sollen. China strebt dafür nach mehr Einfluss im Globalen Süden und präsentiert sich mit Investitions-Initiativen, etwa der "Neuen Seidenstraße", als Alternative zu westlichen Partnern.

Die Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und China werde ausgebaut, um dieses Ziel zu verfolgen, hieß es dazu aus dem nordkoreanischen Außenministerium.

Kim reist nur selten ins Ausland. China ist der traditionell wichtigste Verbündete Nordkoreas. Die Volksrepublik unterstützt das mit umfangreichen internationalen Sanktionen belegte Land wirtschaftlich und politisch.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
