t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Washington: Trump feiert Erfolg bei Kriminalität – Statistik deckt Lüge auf

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextThomas Müller trainiert wieder bei Bayern
TextTote im Koffer: Identität geklärt
TextWanderin in BH: Alpinist wütend
TextÄnderung für Millionen Autobesitzer
TextLkw rast über Marktplatz in Großstadt

Über 400 Straftaten
Trump feiert Erfolge bei Kriminalität – Statistik widerspricht ihm

Von t-online, FIN
02.09.2025 - 14:58 UhrLesedauer: 2 Min.
US-Präsident Donald Trump verkündet im Weißen Haus vor Reportern die Machtübernahme in Washington: Die Nationalgarde soll per Dekret einrücken.Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump feiert seine angeblichen Erfolge in der Kriminalitätsbekämpfung. (Quelle: Jonathan Ernst)
News folgen

Donald Trump feiert vermeintliche Erfolge der Nationalgarde in Washington, doch aktuelle Kriminalstatistiken widerlegen seine Aussagen deutlich.

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in die amerikanische Hauptstadt Washington, D.C., beordert und dort zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt hat, feiert er sich nun für angebliche Erfolge. In einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social behauptete er, durch die "harte Arbeit" der Nationalgarde sei Washington inzwischen eine "kriminalitätsfreie Zone".

Loading...

Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dies jedoch einmal mehr als glatte Lüge. Aus den öffentlich einsehbaren Kriminalitätsstatistiken der Washington Metropolitan Police geht hervor, dass in den vergangenen sieben Tagen 435 Straftaten registriert wurden. Darunter befanden sich 52 Fälle von Gewaltverbrechen, darunter zwei Morde, 23 Fälle von Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe, 24 Raubüberfälle sowie drei Fälle von sexuellem Missbrauch. Zudem wurden fast 250 Diebstähle gemeldet.

Lob und Warnung für Bowser

Trotz dieser offensichtlichen Falschbehauptung lobte Trump Muriel Bowser, die Bürgermeisterin der Hauptstadt, in den höchsten Tönen. In seinem Beitrag schrieb er, ihre Umfragewerte seien dank ihrer Kooperation stark gestiegen – im nächsten Satz warnte er die Politikerin der Demokraten jedoch zugleich: "Werde ja nicht zu woke."

Darüber hinaus attackierte Trump Bürgermeister und Gouverneure anderer Städte und Bundesstaaten. "Auch in anderen Städten läuft es schlecht", sagte er. "Das werden wir nicht zulassen. Wir werden unsere Städte nicht verlieren." Er deutete an, ähnliche Interventionen wie in Washington auch in Chicago, Los Angeles, New York und Baltimore in Betracht zu ziehen.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChicagoDonald TrumpTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialWashington
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom