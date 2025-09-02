Model zeigt sich erstmals mit neuen Freund

Über 400 Straftaten Trump feiert Erfolge bei Kriminalität – Statistik widerspricht ihm

Von t-online , FIN 02.09.2025 - 14:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump feiert seine angeblichen Erfolge in der Kriminalitätsbekämpfung. (Quelle: Jonathan Ernst)

Donald Trump feiert vermeintliche Erfolge der Nationalgarde in Washington, doch aktuelle Kriminalstatistiken widerlegen seine Aussagen deutlich.

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in die amerikanische Hauptstadt Washington, D.C., beordert und dort zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt hat, feiert er sich nun für angebliche Erfolge. In einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social behauptete er, durch die "harte Arbeit" der Nationalgarde sei Washington inzwischen eine "kriminalitätsfreie Zone".

Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dies jedoch einmal mehr als glatte Lüge. Aus den öffentlich einsehbaren Kriminalitätsstatistiken der Washington Metropolitan Police geht hervor, dass in den vergangenen sieben Tagen 435 Straftaten registriert wurden. Darunter befanden sich 52 Fälle von Gewaltverbrechen, darunter zwei Morde, 23 Fälle von Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe, 24 Raubüberfälle sowie drei Fälle von sexuellem Missbrauch. Zudem wurden fast 250 Diebstähle gemeldet.

Lob und Warnung für Bowser

Trotz dieser offensichtlichen Falschbehauptung lobte Trump Muriel Bowser, die Bürgermeisterin der Hauptstadt, in den höchsten Tönen. In seinem Beitrag schrieb er, ihre Umfragewerte seien dank ihrer Kooperation stark gestiegen – im nächsten Satz warnte er die Politikerin der Demokraten jedoch zugleich: "Werde ja nicht zu woke."