67.000 Euro Lohnschulden Putins Schattenflotte kommt zum Stehen

Putins Schatten-Tanker stehen zunehmend auf den Sanktionslisten des Westens

Ein Tanker aus Putins Schattenflotte wurde wegen Lohnrückständen festgesetzt. Die Besatzung fordert jetzt ihr Geld.

Im russischen Murmansk wurde der Tanker Unity, der als Schiff in Putins Schattenflotte gelistet ist, vorübergehend von den örtlichen Hafenbehörden festgesetzt. Grund dafür sei ein Aufruf der russischen Seegewerkschaft, die Beschwerden der Besatzung über Lohnrückstände, nicht funktionierende Satellitenkommunikation und schwerwiegende Verstöße in den Schiffsdokumenten meldete.

Nach Berichten der "Moscow Times" und der "New Voice of Ukraine" weigert sich die Hafenaufsicht bislang, den Tanker freizugeben. Erst wenn die Mängel behoben und die angefallenen Lohnschulden beglichen wurden, soll einer Weiterfahrt zugestimmt werden. Die angelaufenen Gesamtschulden gegenüber der Besatzung beliefen sich zum Stand des 13. Augusts auf 67.000 Euro.

Der Tanker wird von der in Moskau ansässigen Agro Tanker Group betrieben, die zur JSC ATG Holding gehört und im Treibstoffhandel aktiv ist. Das Unternehmen steht bereits seit Januar unter US-Sanktionen. Die Unity transportierte russisches Öl zu Preisen oberhalb der vom Westen verhängten Preisobergrenze. Im Jahr 2025 wurde das Schiff schließlich auch von Großbritannien, der Europäischen Union, Australien, Kanada und der Schweiz als Teil der sogenannten russischen Schattenflotte sanktioniert.

Wachsende Lohnschulden in ganz Russland

Auch in anderen Bereichen der russischen Wirtschaft kommt es zu Lohnrückständen. Laut der Statistikbehörde Rosstat verdoppelten sich die Gesamtschulden gegenüber Arbeitnehmern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 523 Millionen Rubel auf 1,04 Milliarden Rubel – umgerechnet etwa 10,4 Millionen Euro. Ein Verband unabhängiger Gewerkschaften sprach sogar von 1,7 Milliarden Rubel. Zudem sei die Zahl der Arbeitnehmer, die von Entlassungen bedroht sind, um das 1,5-Fache gestiegen, während die Zahl der unbesetzten Arbeitsplätze um ein Drittel zunahm.