Mit sieben Prozent stellt Indien die am schnellsten wachsende Wirtschaft unter den G20-Staaten dar und hat seit diesem Jahr Japan als viertgrößte Volkswirtschaft abgelöst. Diese rasante Entwicklung weckt Begehrlichkeiten, auch in Deutschland. Doch bis Indien tatsächlich als Ersatz für China gelten kann, liegt noch ein weiter Weg vor dem Land – obwohl auch China einst aus einer vergleichbaren Lage heraus startete und sich seither zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entwickelt hat.

Die indische Bevölkerung ist im Durchschnitt ärmer als die in China – sowohl beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als auch beim Anteil der Menschen unterhalb der Armutsgrenze.

Das konnte auch Wadephuls Delegation bei den Fahrten durch Bengaluru beobachten. Ein Teil der Bevölkerung lebt noch immer in kleinen Behausungen mit Wellblechdächern, einige Häuser sind zusammengebrochen oder wurden niemals fertiggestellt. Wohlhabendere indische Familien leben hinter hohen Mauern und Zäunen, oft gibt es Wachschutz und Schlagbäume an den Straßen.

Aber die Armut von Teilen der indischen Gesellschaft ist nur ein Indikator für den wirtschaftlichen Rückstand, den das Land noch immer hat. So ist China etwa viel stärker industrialisiert. Die Volksrepublik profitiert im Vergleich zu Indien von einer guten Infrastruktur und einer weit fortgeschritteneren Logistik, was Peking einen Vorteil im globalen Handel und in der Produktion verschafft.

Indien hat also noch einen längeren Entwicklungsweg vor sich, um für viele europäische Unternehmen eine wichtige Alternative zum chinesischen Markt werden zu können. Deutschlands Versuch, wirtschaftlich stärker mit Indien zu kooperieren, ist deshalb vor allem eines: eine Wette auf die Zukunft. Allerdings birgt diese wie die Beziehungen zu Russland oder China einige Risiken.

Immerhin agiert der indische Premier Narendra Modi immer autokratischer, lässt religiöse Minderheiten im Land und kritische Journalisten unterdrücken. Dennoch erscheint die deutsche Strategie, mit bevölkerungsreichen Ländern enger zusammenzuarbeiten, auf den ersten Blick logisch.

Kampf gegen Fachkräftemangel in Deutschland

Warum das so ist, fällt auch auf den Straßen in Bengaluru auf: Sie sind voll von jungen Menschen, sie sind das Kapital Indiens. Das Land hat eine wachsende und, mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren, sehr junge Gesellschaft – zum Vergleich: In der Bundesrepublik sind die Menschen im Schnitt 45 Jahre alt. Viele junge Menschen strömen jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt.