Außenminister Wadephul in Indien Der Schuss könnte nach hinten losgehen
Die Bundesregierung möchte die deutsche Wirtschaft krisenfester machen – und setzt dabei auf stärkere Zusammenarbeit mit Indien. Der Besuch von Außenminister Wadephul in Bengaluru offenbart aber auch Deutschlands Schwächen.
Aus Bengaluru (ehemals Bangalore), Indien, berichtet Patrick Diekmann.
Als Johann Wadephul am Montagabend einen Standort des deutschen Softwareriesen SAP bei Bengaluru in Indien besuchte, waren ihm die Anstrengungen des Tages anzusehen. Der Außenminister ließ sich bei einer Gesprächsrunde mit SAP-Mitarbeitenden gleich zu Beginn Kaffee an den Platz bringen. Während eine Unternehmensvertreterin ihm die Vorzüge dieses Standortes in Indien erklärte, schaute er weg und wirkte leicht abwesend.
Die Müdigkeit war keine Überraschung. Für Wadephul endete ein "intensiver Wirtschaftstag", wie er am Montagabend (Ortszeit) selbst in einem Pressestatement nach seinem SAP-Besuch sagte. In indischen und deutschen Unternehmen bekam der CDU-Mann meist Produkte und Know-how vorgestellt, musste zuhören, nicht viel reden. Das war anstrengend, erforderte viel Aufnahmefähigkeit. Viele Hände wurden geschüttelt, Gruppenfotos gemacht, dann ging es weiter zum nächsten Termin.
Bei der Antrittsreise des Außenministers in Indien haben wirtschaftliche Themen die höchste Priorität. So wird Wadephul von einer außergewöhnlich großen Wirtschaftsdelegation begleitet – rund ein Dutzend Vertreter von Unternehmen etwa aus den Bereichen Rüstung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder der Mobilität sind dabei. Sie möchten ihre Kontakte in die indische Wirtschaft vertiefen. Gleichwohl wirbt der CDU-Politiker auch um indische Fachkräfte, welche die deutsche Wirtschaft in der Bundesrepublik dringend benötigt.
Deutschland will seine wirtschaftlichen Beziehungen diversifizieren, und das nicht ohne Grund. Zu abhängig, zu erpressbar ist die Bundesrepublik von den USA und China. Länder wie Indien sollen der deutschen Wirtschaft künftig Alternativen bieten, sollten geopolitische Krisen den Welthandel erschüttern. Doch das ist ein langwieriger Prozess. In Indien wird auch eines klar: Wenn China im Taiwan-Konflikt eskaliert oder US-Präsident Donald Trump seinen Krieg gegen den freien Welthandel mit seinen Zöllen weiter forciert, fällt Deutschland hart.
Deutschland setzt auf Indien
Länder wie Indien oder Indonesien haben durch ihre Bevölkerungszahl ein immenses Wirtschaftspotenzial und bewegen sich mit hohem Wirtschaftswachstum in eine gute Richtung. Aber trotz ihrer machtvollen Rollen innerhalb der G20 und der Brics-Gruppe gelten sie noch immer als Entwicklungsländer.
Wie stark ist Indien wirtschaftlich?
Indien hat aktuell 1,45 Milliarden Einwohner. In den vergangenen 13 Jahren hat es das Land geschafft, die Zahl der in Armut lebenden Menschen von 344 Millionen auf 75 Millionen zu reduzieren. Bis 2047 – dem 100. Jahrestag der Staatsgründung – möchte Indien den Status als Entwicklungsland überwunden haben.
Mit sieben Prozent stellt Indien die am schnellsten wachsende Wirtschaft unter den G20-Staaten dar und hat seit diesem Jahr Japan als viertgrößte Volkswirtschaft abgelöst. Diese rasante Entwicklung weckt Begehrlichkeiten, auch in Deutschland. Doch bis Indien tatsächlich als Ersatz für China gelten kann, liegt noch ein weiter Weg vor dem Land – obwohl auch China einst aus einer vergleichbaren Lage heraus startete und sich seither zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entwickelt hat.
Die indische Bevölkerung ist im Durchschnitt ärmer als die in China – sowohl beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als auch beim Anteil der Menschen unterhalb der Armutsgrenze.
Das konnte auch Wadephuls Delegation bei den Fahrten durch Bengaluru beobachten. Ein Teil der Bevölkerung lebt noch immer in kleinen Behausungen mit Wellblechdächern, einige Häuser sind zusammengebrochen oder wurden niemals fertiggestellt. Wohlhabendere indische Familien leben hinter hohen Mauern und Zäunen, oft gibt es Wachschutz und Schlagbäume an den Straßen.
Aber die Armut von Teilen der indischen Gesellschaft ist nur ein Indikator für den wirtschaftlichen Rückstand, den das Land noch immer hat. So ist China etwa viel stärker industrialisiert. Die Volksrepublik profitiert im Vergleich zu Indien von einer guten Infrastruktur und einer weit fortgeschritteneren Logistik, was Peking einen Vorteil im globalen Handel und in der Produktion verschafft.
Indien hat also noch einen längeren Entwicklungsweg vor sich, um für viele europäische Unternehmen eine wichtige Alternative zum chinesischen Markt werden zu können. Deutschlands Versuch, wirtschaftlich stärker mit Indien zu kooperieren, ist deshalb vor allem eines: eine Wette auf die Zukunft. Allerdings birgt diese wie die Beziehungen zu Russland oder China einige Risiken.
Immerhin agiert der indische Premier Narendra Modi immer autokratischer, lässt religiöse Minderheiten im Land und kritische Journalisten unterdrücken. Dennoch erscheint die deutsche Strategie, mit bevölkerungsreichen Ländern enger zusammenzuarbeiten, auf den ersten Blick logisch.
Kampf gegen Fachkräftemangel in Deutschland
Warum das so ist, fällt auch auf den Straßen in Bengaluru auf: Sie sind voll von jungen Menschen, sie sind das Kapital Indiens. Das Land hat eine wachsende und, mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren, sehr junge Gesellschaft – zum Vergleich: In der Bundesrepublik sind die Menschen im Schnitt 45 Jahre alt. Viele junge Menschen strömen jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt.
Außenminister Wadephul sieht darin eine Chance für Deutschland. "Deutschland braucht dringend hoch qualifizierte Fachkräfte", sagte er. Davon gebe es in dem bevölkerungsreichsten Land zahlreiche, besonders im IT-Bereich. Das Ziel sei deshalb, noch mehr von ihnen nach Deutschland zu holen.
Der Außenminister sucht darüber hinaus auf allen Ebenen eine engere Zusammenarbeit mit Indien. Doch beim Anwerben von Fachkräften steht die Bundesrepublik in großer Konkurrenz mit dem Rest der Welt.
Damit Deutschland sich einen Vorteil verschaffen kann, müssten laut dem Außenminister drei Dinge passieren:
- Eine gute Sprachausbildung ist wichtig. Deshalb sollen Fachkräfte im Ausland schneller und besser Deutsch lernen.
- Außerdem schwächt sich Deutschland mit seiner Bürokratie selbst. Laut Wadephul müssten digitale Visumverfahren zügiger ablaufen.
- Letztlich müsse es in Deutschland wieder eine "Willkommenskultur" für Fachkräfte geben, damit die Menschen auch längerfristig in der Bundesrepublik bleiben möchten, fordert der Außenminister.
Diese Ausführungen des CDU-Politikers machen deutlich, mit welchen Schwächen Deutschland gegenwärtig zu kämpfen hat. Es gilt als mühsam, die deutsche Sprache zu lernen. Besonders in Indien sprechen viele Menschen ein sehr gutes Englisch, was englischsprachigen Ländern im Wettbewerb um Fachkräfte einen Vorteil gibt.
Zudem gibt der Aufstieg der rechtspopulistischen AfD Deutschland einen fremdenfeindlichen Anstrich und die aktuellen wirtschaftlichen Probleme verunsichern interessierte Fachkräfte im Ausland zusätzlich.
Diese Punkte wurden beim Besuch des Außenministers beim Goethe-Institut am Dienstagmorgen zumindest am Rande thematisiert. Hier sprachen ihn indische Deutschschülerinnen und -schüler direkt etwa auf die gegenwärtigen Probleme der hiesigen Autoindustrie an.
Was sie denn besonders am fernen Deutschland reize, wollte der Minister umgekehrt von ihnen wissen: Neben guten Studien- und Berufsaussichten nennen gleich mehrere der jungen Menschen die "Work-Life-Balance" in Deutschland.
Politische Treffen folgen am Mittwoch
Die indischen Interessen bei der stärkeren Kooperation mit Deutschland liegen derweil vor allem darin, den Wohlstand der eigenen Bevölkerung zu steigern. In exemplarischen Fällen funktioniert das auch schon, etwa, wenn deutsche Unternehmen in Indien produzieren.
In Bengaluru gibt es dafür zahlreiche Beispiele, immerhin gilt die Millionenstadt als das indische "Silicon Valley". Der Außenminister ließ sich am Dienstag im Hauptquartier der Weltraumforschungsorganisation Isro die Montage von Satelliten zeigen. Indien will bis 2040 eigene Astronauten auf den Mond bringen, in den nächsten Jahren soll es den ersten bemannten Raumflug geben.
Im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mercedes-Benz besichtigte Wadephul einen Testraum für Autos. Sogar ein Prototyp wurde ihm vorgeführt – Fotos davon waren streng verboten. Letztlich pflanzte er einen Baum im 17 Hektar großen "Innovationspark SAP-Labs Indien" des deutschen Softwareherstellers.
Wadephul war müde, etwas abgekämpft nach dem langen Tag, aber zufrieden. Indien ist laut dem CDU-Politiker entschlossen, in der Technologie-Weltspitze mitzuspielen. "Deutschland darf das nicht verpassen. Deutschland muss diese Partnerschaft suchen, um Anschluss zu halten", erklärte er am Dienstagabend (Ortszeit). "Über 30.000 Tech-Start-ups gibt es hier in Indien, mehr sind nur in den USA und China zu finden. Davon 120 sogenannte Einhörner, also Start-ups mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde Dollar und das ist auch weltweit Platz drei."
Deutschland geht also international auf Einhornjagd, um den Anschluss technologisch nicht zu verlieren.
Ob die wirtschaftlichen Kooperationen mit Indien auch in Zukunft tragfähig sein werden, hängt auch davon ab, ob die Bundesregierung und die indische Führung in geopolitischen Fragen ihren Pragmatismus bewahren können. Für Wadephul kommen in diesem Zusammenhang am Mittwoch in Indien in Delhi die Karten auf den Tisch.
Es geht auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die indischen Rohstoffkäufe von Russland. Ein heikles Thema. Doch Wadephul will nicht nur den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar treffen, sondern hat auch ein kurzes Gespräch mit Modi selbst geplant. Dass der indische Premier einen Außenminister trifft, ist durchaus ein Zeichen der Wertschätzung Indiens gegenüber Deutschland.
