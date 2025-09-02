ARD und ZDF erhalten Ansage von oben

Konflikt mit Venezuela vor Eskalation Trump-Regierung: "Tödlicher Schlag" gegen Drogen-Schiff

Von dpa 02.09.2025 - 21:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Marco Rubio (l) und Donald Trump: Die US-Regierung verschärft ihren Konflikt mit Maduro. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Seit Monaten herrscht zwischen Washington und Caracas ein verschärfter Umgangston. Jetzt könnte der Konflikt eskalieren.

Die USA haben Außenminister Marco Rubio zufolge einen "tödlichen Schlag" gegen ein mit Drogen beladenes Schiff ausgeführt, das aus Venezuela ausgelaufen war. Eine für Drogenterrorismus bekannte Organisation habe das Schiff betrieben, schrieb er auf der Plattform X.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz ohne konkrete Details gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein Boot mit Drogen an Bord ausgeschaltet hätten.

Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den beiden Staaten verschärft. Die USA hatten Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Karibikküste verlegt, um dort nach eigenen Angaben Drogenschmuggler abzufangen.

Maduro über US-Militärpräsenz: "größte Bedrohung"

Zudem verdoppelte die US-Regierung die Belohnung für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen, auf bis zu 50 Millionen Dollar (etwa 43 Millionen Euro). Die US-Justiz wirft ihm vor, in den internationalen Drogenhandel verwickelt zu sein.

Maduro hatte die US-Militärpräsenz in der Karibik als "größte Bedrohung" seit einem Jahrhundert bezeichnet. "Venezuela steht vor der größten Bedrohung, die unser Kontinent in den letzten 100 Jahren erlebt hat", sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz vor ausländischen Korrespondenten. "Acht Kriegsschiffe mit 1.200 Raketen und ein Atom-U-Boot zielen auf Venezuela. Es ist eine extravagante Bedrohung. Nicht zu rechtfertigen, unmoralisch und absolut kriminell", sagte er. Im Falle eines Angriffs durch die USA drohte er mit bewaffnetem Widerstand.