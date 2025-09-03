Militärparade in Peking Xi zementiert seinen Anspruch auf die Welt

03.09.2025

China hat in Peking eine große Militärparade abgehalten. Im Publikum waren auch Wladimir Putin und Kim Jong Un.

Mit einer großangelegten Militärparade hat China am Donnerstag in Peking den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen – und dabei ein klares außenpolitisches Signal gesendet. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens marschierten mehr als 10.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee auf, begleitet von hunderten Fahrzeugen und Flugzeugen. Die Parade gilt als als Machtdemonstration in Richtung Westen – nicht zuletzt wegen der Anwesenheit internationaler Gäste.

Zu den prominenten Ehrengästen zählten unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Viele westliche Diplomaten blieben der Veranstaltung hingegen fern. China präsentierte sich damit bewusst an der Seite jener Staatschefs, die im Westen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und internationaler Spannungen unter Druck stehen – ein Bild, das in Europa und den USA für Irritationen sorgt.

Xi: China wird auf der richtigen Seite der Geschichte stehen

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nutzte seine Ansprache für eine Mischung aus Appell und Selbstvergewisserung. "Heute steht die Menschheit erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation, Win-Win und Nullsummenspiel", sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

China werde "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehen und mit anderen Ländern eine "Gemeinschaft mit geteilter Zukunft" aufbauen. Die Volksbefreiungsarmee solle zu einer Weltklasse-Streitkraft ausgebaut werden – um Chinas Souveränität zu sichern und gleichzeitig zum Weltfrieden beizutragen.

Im Vorfeld hatte das Militär angekündigt, in insgesamt 45 Formationen neue, ausschließlich in China entwickelte Waffensysteme zu zeigen. Peking sprach von der größten Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik.

Trump reagiert mit Kritik

Für Aufmerksamkeit sorgte auch ein Kommentar des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Auf seiner Plattform Truth Social fragte er, ob Xi in seiner Rede auch an die amerikanische Unterstützung im Zweiten Weltkrieg erinnert habe.

Viele US-Amerikaner seien für Chinas Sieg im Krieg gegen Japan gestorben. Abschließend richtete er spöttisch "herzliche Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong Un", verbunden mit dem Vorwurf einer Konspiration gegen die USA.

