t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Militärparade in China: Xi warnt vor "Wahl zwischen Frieden und Krieg"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTrump tot? Präsident äußert sich
TextMillionen schauen deutschen Sex-Thriller
TextNach 130 Jahren: Attraktion vor dem Aus
TextAdria: Urlauber in Schiffspropeller gesaugt
TextSohn von Filmstar ficht Testament an

Militärparade in Peking
Xi zementiert seinen Anspruch auf die Welt

Von t-online, dpa, tos
03.09.2025 - 07:57 UhrLesedauer: 2 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Hier marschieren in Peking Tausende Soldaten auf. (Quelle: reuters)
News folgen

China hat in Peking eine große Militärparade abgehalten. Im Publikum waren auch Wladimir Putin und Kim Jong Un.

Mit einer großangelegten Militärparade hat China am Donnerstag in Peking den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen – und dabei ein klares außenpolitisches Signal gesendet. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens marschierten mehr als 10.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee auf, begleitet von hunderten Fahrzeugen und Flugzeugen. Die Parade gilt als als Machtdemonstration in Richtung Westen – nicht zuletzt wegen der Anwesenheit internationaler Gäste.

Loading...

Zu den prominenten Ehrengästen zählten unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Viele westliche Diplomaten blieben der Veranstaltung hingegen fern. China präsentierte sich damit bewusst an der Seite jener Staatschefs, die im Westen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und internationaler Spannungen unter Druck stehen – ein Bild, das in Europa und den USA für Irritationen sorgt.

Xi: China wird auf der richtigen Seite der Geschichte stehen

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nutzte seine Ansprache für eine Mischung aus Appell und Selbstvergewisserung. "Heute steht die Menschheit erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation, Win-Win und Nullsummenspiel", sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

China werde "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehen und mit anderen Ländern eine "Gemeinschaft mit geteilter Zukunft" aufbauen. Die Volksbefreiungsarmee solle zu einer Weltklasse-Streitkraft ausgebaut werden – um Chinas Souveränität zu sichern und gleichzeitig zum Weltfrieden beizutragen.

Auf der Militärparade in Peking präsentierte China Raketen mit nuklearer Trägerkapazität.Vergrößern des Bildes
Auf der Militärparade in Peking präsentierte China Raketen mit nuklearer Trägerkapazität. (Quelle: IMAGO/Pan Yulong)

Im Vorfeld hatte das Militär angekündigt, in insgesamt 45 Formationen neue, ausschließlich in China entwickelte Waffensysteme zu zeigen. Peking sprach von der größten Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik.

Trump reagiert mit Kritik

Für Aufmerksamkeit sorgte auch ein Kommentar des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Auf seiner Plattform Truth Social fragte er, ob Xi in seiner Rede auch an die amerikanische Unterstützung im Zweiten Weltkrieg erinnert habe.

Viele US-Amerikaner seien für Chinas Sieg im Krieg gegen Japan gestorben. Abschließend richtete er spöttisch "herzliche Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong Un", verbunden mit dem Vorwurf einer Konspiration gegen die USA.

China zielt erneut auf Taiwan

Offiziell stand die Parade unter dem Titel "Ende der japanischen Aggression". China erinnert mit solchen Inszenierungen regelmäßig an den brutalen Krieg, den Japan 1937 mit dem Überfall auf chinesisches Gebiet begonnen hatte. Millionen Menschen kamen dabei ums Leben. Historiker kritisieren jedoch, dass Peking die Geschichte zunehmend im Sinne aktueller politischer Botschaften interpretiert.

China zeigte auf der Militärparade in Peking auch neue Drohnen.Vergrößern des Bildes
China zeigte auf der Militärparade in Peking auch neue Drohnen. (Quelle: IMAGO/Sun Ruibo)
Meistgelesen

Der Berliner China-Experte Claus Soong vom Institut Merics erklärte der Deutschen Presse-Agentur, die Parade diene in erster Linie außenpolitischen Zielen: "Es ist eine Plattform, um die historische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg neu zu interpretieren." China wolle damit unterstreichen, dass es heute stark genug sei, seine eigene Sicht auf Geschichte und Weltordnung durchzusetzen.

Ein weiterer historischer Reibungspunkt betrifft Taiwan: Die Insel wurde 1949 nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg zur Zuflucht der Nationalisten. Da die Volksrepublik erst nach Kriegsende gegründet wurde, wird Chinas Rolle in der Kriegszeit dort mit Skepsis gesehen. Peking hingegen beansprucht Taiwan bis heute als Teil seines Staatsgebiets.

Verwendete Quellen
  • nytimes.com: "Xi Parades Firepower to Signal That China Won’t Be Bullied Again" (Englisch, kostenpflichtig)
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaDonald TrumpEuropaKim Jong-unMilitärNordkoreaPekingRusslandTaiwanTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWladimir PutinXi JinpingZweiter Weltkrieg
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom