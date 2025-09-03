Newsblog zur US-Politik Neue Umfrage: Rivale liegt plötzlich klar vor Trump

Governor Newsom: Er könnte die Republikaner herausfordern. (Quelle: IMAGO/Tayfun Coskun/imago)

Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump. Die US-Arbeitslosigkeit erreicht ihren Höchststand seit 2021. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 5. September

Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom liegt in zwei Umfragen des Instituts YouGov klar vor US-Präsident Donald Trump. Beide Umfragen sehen Newsoms Vorsprung bei fünf Punkten.

Newsom hatte sich zuletzt immer wieder öffentlich mit Trump angelegt, zuletzt im Streit um Wahlkreiszuschnitte. Viele Experten gehen fest davon aus, dass Newsom 2028 als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten wird. Im Juni sagte er: "Ich denke nicht darüber nach, anzutreten. Aber es ist eine Möglichkeit, die sich ergeben könnte."

Trump selbst darf eigentlich nicht erneut antreten, hatte diese Möglichkeit aber wiederholt ins Spiel gebracht und vertreibt sogar Fanartikel mit Aufschriften wie "Trump 2028".

US-Arbeitslosigkeit steigt im August weiter

US-Präsident Donald Trump hatte einen Wirtschaftsboom versprochen – doch die Arbeitslosigkeit in den USA steigt weiter. Im August wuchs die Rate um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit 2021. Aus Ärger über einen Anstieg im Juli hatte Trump Behördenleiterin Erika McEntarfer entlassen und einen Gefolgsmann als Nachfolger nominiert. Der Trump-treue Ökonom E.J. Antoni ist jedoch bislang nicht im Amt. Zudem ist er mit Medienvorwürfen konfrontiert, er habe sexistische Einstellungen in Onlinediensten und gegenüber Mitarbeitern geäußert.

Derweil ist die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weniger rosig als von der Regierung erhofft. Im August wurden den Angaben zufolge 22.000 Arbeitsplätze in den USA neu geschaffen – das ist nicht einmal ein Drittel der 75.000 Jobs, die Experten laut dem Finanzmarktinstitut MarketWatch erwartet hatten. Zudem wurden mehr Arbeitsplätze gestrichen als geschaffen, unter anderem in US-Behörden, im Bergbau und bei der Öl- und Gasförderung.