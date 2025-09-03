Newsblog zur US-Politik Neue Umfrage: Rivale liegt plötzlich klar vor Trump
Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump. Die US-Arbeitslosigkeit erreicht ihren Höchststand seit 2021. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 5. September
Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom liegt in zwei Umfragen des Instituts YouGov klar vor US-Präsident Donald Trump. Beide Umfragen sehen Newsoms Vorsprung bei fünf Punkten.
Newsom hatte sich zuletzt immer wieder öffentlich mit Trump angelegt, zuletzt im Streit um Wahlkreiszuschnitte. Viele Experten gehen fest davon aus, dass Newsom 2028 als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten wird. Im Juni sagte er: "Ich denke nicht darüber nach, anzutreten. Aber es ist eine Möglichkeit, die sich ergeben könnte."
Trump selbst darf eigentlich nicht erneut antreten, hatte diese Möglichkeit aber wiederholt ins Spiel gebracht und vertreibt sogar Fanartikel mit Aufschriften wie "Trump 2028".
US-Arbeitslosigkeit steigt im August weiter
US-Präsident Donald Trump hatte einen Wirtschaftsboom versprochen – doch die Arbeitslosigkeit in den USA steigt weiter. Im August wuchs die Rate um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit 2021. Aus Ärger über einen Anstieg im Juli hatte Trump Behördenleiterin Erika McEntarfer entlassen und einen Gefolgsmann als Nachfolger nominiert. Der Trump-treue Ökonom E.J. Antoni ist jedoch bislang nicht im Amt. Zudem ist er mit Medienvorwürfen konfrontiert, er habe sexistische Einstellungen in Onlinediensten und gegenüber Mitarbeitern geäußert.
Derweil ist die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weniger rosig als von der Regierung erhofft. Im August wurden den Angaben zufolge 22.000 Arbeitsplätze in den USA neu geschaffen – das ist nicht einmal ein Drittel der 75.000 Jobs, die Experten laut dem Finanzmarktinstitut MarketWatch erwartet hatten. Zudem wurden mehr Arbeitsplätze gestrichen als geschaffen, unter anderem in US-Behörden, im Bergbau und bei der Öl- und Gasförderung.
Am Donnerstag hatten bereits Zahlen des Lohndatendienstleisters ADP den Trend bestätigt. Demnach schufen private Firmen in den USA im August 54.000 Jobs, nur rund die Hälfte dessen, was im Juli erreicht wurde. Wirtschaftswissenschaftler erklären die Unsicherheit mit Trumps aggressiver Zollpolitik. Der behauptet dagegen, die Wirtschaft erlebe seit seinem Amtsantritt im Januar einen "Boom".
ICE-Razzia sorgt für Baustopp von Batteriefabrik
Bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE haben die Beamten 450 Menschen auf der Baustelle einer geplanten Batteriefabrik des südkoreanischen Autobauers Hyundai festgenommen. Südkorea fordert Aufklärung.
Pentagon: Venezolanische Militärflugzeuge in Nähe von US-Schiff
Zwei venezolanische Militärflugzeuge sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums in internationalen Gewässern in der Nähe eines Schiffs der US-Marine geflogen. Das Pentagon bezeichnete den Vorfall am Donnerstag (Ortszeit) als "äußerst provokanten Schritt" und warnte Caracas vor einer weiteren Eskalation.
US-Streitkräfte hatten am Dienstag nach Angaben von Präsident Donald Trump ein aus Venezuela kommendes Boot mit Drogen an Bord beschossen und dabei elf Menschen getötet. Der Angriff habe sich gegen "Drogenterroristen" der Bande Tren de Aragua gerichtet, erklärte Trump. Die Regierung in Caracas warf den USA "außergerichtliche Hinrichtungen" vor.
Trump wirft dem linksgerichteten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, Drogenbanden wie Tren de Aragua zu kontrollieren. Durch die Entsendung von US-Kriegsschiffen hatte der Präsident den Druck auf Maduro erhöht.
Weißes Haus: Trump wird Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenennen
Donald Trump will das Verteidigungsressort in "Kriegsministerium" umbenennen. Der Republikaner plane, am Freitag eine entsprechende Verordnung zu unterschreiben, wie der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus dem Weißen Haus nach entsprechenden Medienberichten bestätigt wurde. Der Schritt bahnte sich schon länger an. Trump dachte immer mal wieder laut darüber nach. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte diese Woche im TV-Sender Fox News, man wolle einen "Kriegerethos" wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen.
Der Name "Kriegsministerium" ist nicht neu. Laut "New York Times" wurde diese Bezeichnung bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. 1789 waren nach US-Regierungsangaben der Name und das Ministerium entstanden. Die US-Zeitung schrieb mit Blick auf die Zuständigkeiten des Kongresses, dass unklar sei, ob der Name nach Trumps Anordnung sofort in Kraft treten werde.
Trump hatte eine Umbenennung des Pentagons in Kriegsministerium in den vergangenen Wochen mehrfach ins Spiel gebracht. Er begründete den Vorstoß damit, dass die derzeitige Bezeichnung "zu defensiv" sei. Auch Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte die bevorstehende Namensänderung seines Ressorts angedeutet.
Medien: USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen
Die USA planen Medienberichten zufolge, Militärhilfe für europäische Staaten in der Nähe von Russland zu beenden. Die "Washington Post" zitierte am Donnerstag sechs mit der Angelegenheit vertraute Quellen, die diesen Schritt bestätigten. Dieser hätte demnach Auswirkungen auf Hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern zur Stärkung der Verteidigung gegen Russland.
Auch die "Financial Times" berichtete über den Schritt. US-Regierungsvertreter hätten europäische Diplomaten in der vergangenen Woche über die Entscheidung Washingtons informiert, die Finanzierung von Programmen zur Ausbildung und Ausrüstung osteuropäischer Streitkräfte entlang der russischen Grenze einzustellen.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP