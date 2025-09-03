Newsblog zur US-Politik Trump: Pentagon heißt wieder "Kriegsministerium"

Donald Trump benennt per Dekret das Verteidigungs- in Kriegsministerium um. Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 5. September

Trump-Dekret: Es gibt wieder ein Kriegsministerium

Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll das Verteidigungsministerium wieder "Kriegsministerium" heißen. Trump unterzeichnete dazu am Freitag in Washington ein Dekret. Es lässt "Department of War" (Kriegsministerium) als Zweitnamen für das "Department of Defense" (Verteidigungsministerium) zu. Der offizielle Titel wird nicht vom Präsidenten festgelegt, sondern vom Kongress.

Trump hält die derzeitige Bezeichnung für "zu defensiv" und zu "woke". Daher wolle er den Begriff Kriegsministerium wieder einführen, der bereits von 1789 bis 1949 verwendet wurde. "Das war der Name, als wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, als wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, als wir alles gewonnen haben", hatte Trump zur Begründung gesagt.

Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom liegt in zwei Umfragen des Instituts YouGov klar vor US-Präsident Donald Trump. Beide Umfragen sehen Newsoms Vorsprung bei fünf Punkten.

Newsom hatte sich zuletzt immer wieder öffentlich mit Trump angelegt, zuletzt im Streit um Wahlkreiszuschnitte. Viele Experten gehen fest davon aus, dass Newsom 2028 als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten wird. Im Juni sagte er: "Ich denke nicht darüber nach, anzutreten. Aber es ist eine Möglichkeit, die sich ergeben könnte." Lesen Sie hier mehr über die Umfrage und Gouverneur Newsom.

US-Arbeitslosigkeit steigt im August weiter

US-Präsident Donald Trump hatte einen Wirtschaftsboom versprochen – doch die Arbeitslosigkeit in den USA steigt weiter. Im August wuchs die Rate um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit 2021. Aus Ärger über einen Anstieg im Juli hatte Trump Behördenleiterin Erika McEntarfer entlassen und einen Gefolgsmann als Nachfolger nominiert. Der Trump-treue Ökonom E.J. Antoni ist jedoch bislang nicht im Amt. Zudem ist er mit Medienvorwürfen konfrontiert, er habe sexistische Einstellungen in Onlinediensten und gegenüber Mitarbeitern geäußert.