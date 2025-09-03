Newsblog zur US-Politik Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein

Ein DHL-Lieferwagen in Dublin wirbt für einen schnellen Versand in die USA: Wegen Trumps Zöllen stellen viele Postdienste den Versand in die USA jetzt ein.

Trumps Zölle wirken sich auf den globalen Postverkehr aus. Per Dekret benennt der Präsident das Pentagon in Kriegsministerium um. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 6. September

Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein

Wegen der von den USA verhängten Zölle haben nach UN-Angaben 88 Länder ihren Postservice in das Land ganz oder teilweise gestoppt. Seit der Verhängung der neuen Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei der Brief- und Paketverkehr in die USA um mehr als 80 Prozent gesunken, teilte am Samstag die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) mit. Aus 88 Ländern seien die Postdienstleistungen in die USA teilweise oder ganz eingestellt.

Die Zahl der Sendungen in die USA sei beispielsweise am 29. August – dem Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln – im Vergleich zur Vorwoche um 81 Prozent zurückgegangen, erklärte der WPV. Es werde nun eine "neue technische Lösung" gesucht, um eine "Wiederaufnahme der Postdienstleistungen in die Vereinigten Staaten" zu ermöglichen. Die USA hatten mit Stichtag 29. August bisher geltende Zollausnahmen für Pakete aus aller Welt mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 700 Euro) abgeschafft.

Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel wird für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland – also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU. Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in Deutschland. Die Deutsche Post und DHL hatten den Warenversand aus Deutschland in die USA wegen Unklarheiten bei den neuen Regeln schon vor dem Wegfall der Zollbefreiung für kleine Pakete eingeschränkt. Für einige Privatsendungen gelten aber weiter Ausnahmen.

Lockerung von Vergeltungszöllen möglich

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung den Weg für eine mögliche Lockerung seiner Vergeltungszölle geebnet, wie das Weiße Haus mitteilt. Die Anordnung listet Produkte auf, bei denen die Vergeltungszölle künftig auf Meistbegünstigungszölle gesenkt werden könnten. Dazu gehören bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Generika und deren Inhaltsstoffe. Voraussetzung für eine solche Zollsenkung ist jedoch ein Abkommen mit dem jeweiligen Handelspartner, das den von Trump ausgerufenen "nationalen Notstand wegen des Handelsdefizits" entschärft.