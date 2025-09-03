Newsblog zur US-Politik Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein
Trumps Zölle wirken sich auf den globalen Postverkehr aus. Per Dekret benennt der Präsident das Pentagon in Kriegsministerium um. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 6. September
Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein
Wegen der von den USA verhängten Zölle haben nach UN-Angaben 88 Länder ihren Postservice in das Land ganz oder teilweise gestoppt. Seit der Verhängung der neuen Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei der Brief- und Paketverkehr in die USA um mehr als 80 Prozent gesunken, teilte am Samstag die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) mit. Aus 88 Ländern seien die Postdienstleistungen in die USA teilweise oder ganz eingestellt.
Die Zahl der Sendungen in die USA sei beispielsweise am 29. August – dem Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln – im Vergleich zur Vorwoche um 81 Prozent zurückgegangen, erklärte der WPV. Es werde nun eine "neue technische Lösung" gesucht, um eine "Wiederaufnahme der Postdienstleistungen in die Vereinigten Staaten" zu ermöglichen. Die USA hatten mit Stichtag 29. August bisher geltende Zollausnahmen für Pakete aus aller Welt mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 700 Euro) abgeschafft.
Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel wird für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland – also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU. Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in Deutschland. Die Deutsche Post und DHL hatten den Warenversand aus Deutschland in die USA wegen Unklarheiten bei den neuen Regeln schon vor dem Wegfall der Zollbefreiung für kleine Pakete eingeschränkt. Für einige Privatsendungen gelten aber weiter Ausnahmen.
Lockerung von Vergeltungszöllen möglich
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung den Weg für eine mögliche Lockerung seiner Vergeltungszölle geebnet, wie das Weiße Haus mitteilt. Die Anordnung listet Produkte auf, bei denen die Vergeltungszölle künftig auf Meistbegünstigungszölle gesenkt werden könnten. Dazu gehören bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Generika und deren Inhaltsstoffe. Voraussetzung für eine solche Zollsenkung ist jedoch ein Abkommen mit dem jeweiligen Handelspartner, das den von Trump ausgerufenen "nationalen Notstand wegen des Handelsdefizits" entschärft.
Trump benennt Kandidaten für Fed-Nachfolge
US-Präsident Donald Trump hat seine Kandidaten für die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell genannt. "Meine Auswahlliste ist auf vier Personen geschrumpft", sagte Trump am Freitag. Darunter seien der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, Finanzminister Scott Bessent, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh und das derzeitige Fed-Ratsmitglied Christopher Waller. Bessent erklärte jedoch, er wolle den Posten nicht.
G20-Gipfel soll in Trumps Golfressort stattfinden
Der G20-Gipfel im kommenden Jahr findet nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in seinem Golfresort in Miami statt. "Ja, er wird in Doral stattfinden", sagte Trump am Freitag zu Reportern mit Blick auf sein Golfresort in Miami. Mehr dazu lesen Sie hier.
Freitag, 5. September
Ankündigung von Kennedy lässt Aktie von Tylenol-Hersteller einbrechen
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. will einem Zeitungsbericht zufolge einen möglichen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels Tylenol während der Schwangerschaft und Autismus bei Kindern bekannt geben. Das "Wall Street Journal" berichtete am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, Kennedy werde jedoch keine Belege für diese Behauptung vorlegen. In dem bis Monatsende erwarteten Bericht des Ministeriums werde zudem ein Mittel auf Folatbasis als mögliches Mittel zur Behandlung von Autismus-Symptomen vorgeschlagen. Der Wirkstoff von Tylenol ist Paracetamol, eines der weltweit am häufigsten verwendeten rezeptfreien Schmerzmittel.
Die Aktie des Tylenol-Herstellers Kenvue brach nach dem Zeitungsbericht um 14 Prozent ein. Das Unternehmen teilte mit, es gebe keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft und Autismus.
Trump droht Venezuela mit Abschuss von Kampfjets
US-Präsident Donald Trump hat dem südamerikanischen Land am Freitag in Washington mit dem Abschuss venezolanischer Militärflugzeuge gedroht, die in der Nähe eines US-Schiffs gesichtet worden waren. Die USA entsandten ihrerseits zehn Kampfjets in das Außengebiet Puerto Rico, nachdem der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro mit einer Invasion gedroht hatte. In der Region sind bereits acht US-Marineschiffe stationiert.
US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge auch Militärschläge gegen Drogenkartelle in Venezuela. Dies schließe auch mögliche Einsätze innerhalb des Landes ein, berichtete der Sender CNN am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere Insider. Ein solches Vorgehen wäre eine dramatische Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem südamerikanischen Land.
USA wollen Staaten sanktionieren, die US-Bürger zu Unrecht festnehmen
Die USA wollen künftig Staaten sanktionieren, in denen US-Bürger zu Unrecht festgenommen werden. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag ein Dekret, das die US-Regierung ermächtigt, unrechtmäßige Festnahmen oder "Geisel-Diplomatie" zu identifizieren, die Länder entsprechend einzustufen und Strafmaßnahmen zu beschließen. Hochrangigen Regierungsvertretern zufolge sollen China, der Iran und Afghanistan für eine solche Einstufung geprüft werden. "Jeder, der einen Amerikaner als Verhandlungsmasse benutzt, wird den Preis dafür zahlen", erklärte US-Außenminister Marco Rubio. "Diese Regierung stellt nicht nur Amerika an die erste Stelle, sondern auch die Amerikaner."
Trump-Dekret: Es gibt wieder ein Kriegsministerium
Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll das Verteidigungsministerium wieder Kriegsministerium heißen. Trump unterzeichnete dazu am Freitag in Washington ein Dekret. Es lässt "Department of War" (Kriegsministerium) als Zweitnamen für das "Department of Defense" (Verteidigungsministerium) zu. Der offizielle Titel wird nicht vom Präsidenten festgelegt, sondern vom Kongress.
Trump hält die derzeitige Bezeichnung für "zu defensiv" und zu "woke". Daher wolle er den Begriff Kriegsministerium wieder einführen, der bereits von 1789 bis 1949 verwendet wurde. "Das war der Name, als wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, als wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, als wir alles gewonnen haben", hatte Trump zur Begründung gesagt. Lesen Sie hier den Kommentar von unserem USA-Korrespondenten Bastian Brauns zu der Entscheidung.
Gavin Newsom liegt in Umfragen vor Trump
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom liegt in zwei Umfragen des Instituts YouGov klar vor US-Präsident Donald Trump. Beide Umfragen sehen Newsoms Vorsprung bei fünf Punkten.
