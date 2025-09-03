Newsblog zur US-Politik Trump darf Elite-Uni Harvard nicht die Gelder kürzen
Die Harvard-Universität siegt gegen Trump vor Gericht. Mitarbeiter fordern die Entlassung des US-Gesundheitsministers. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 4. September
Trump-Vertraute log die Öffentlichkeit an
Der US-Ausschuss hatte bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente im Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Wie jetzt bekannt wurde, befindet sich darunter auch bisher fehlendes Videomaterial der Überwachungskamera vor der Zelle des Sexualstraftäters. Das bringt Justizministerin Pam Bondi in Bedrängnis: Offenbar hat sie die Öffentlichkeit belogen.
Trump zieht wegen Zöllen vor den Supreme Court
Nach dem Rückschlag vor dem Berufungsgericht setzt Trump nun auf den Supreme Court. Die Richter dort könnten ihm gewogen sein und seiner aggressiven Zollpolitik Rechtssicherheit geben.
Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard rechtswidrig
Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.
Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Milliarden Euro).
Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich hätte mehr gegen Antisemitismus machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.
Trump: China hätte USA bei Militärparade erwähnen sollen
Bei den Feierlichkeiten in China zum Ende des Zweiten Weltkriegs hätte die Rolle der USA nach Ansicht von Präsident Donald Trump gewürdigt werden sollen. "Ich habe die Rede gestern Abend gesehen. Präsident Xi ist ein Freund von mir, aber ich fand, dass die USA in dieser Rede hätten erwähnt werden sollen, denn wir haben China sehr, sehr geholfen", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Oval Office. Gleichzeitig bezeichnete er die Zeremonie als "wunderschön" und "sehr, sehr beeindruckend". Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump: USA könnten mehr Soldaten in Polen stationieren
US-Präsident Donald Trump hat sich offen für die Entsendung zusätzlicher Soldaten nach Polen gezeigt. "Wir werden mehr dorthin entsenden, wenn sie es wollen", sagte Trump am Mittwoch bei einem Empfang für den neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Es gebe jedenfalls keine Pläne für einen US-Truppenabzug aus Polen, betonte er. Trump sagte: "Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen." In Bezug auf andere Länder dächten die USA aber darüber nach, sagte er, ohne Staaten namentlich zu nennen. "Wir stehen vollständig zu Polen und werden Polen helfen, sich zu schützen."
Nach polnischen Regierungsangaben waren zuletzt rund 10.000 US-Soldaten in dem EU-Land stationiert, das an die Ukraine grenzt. US-Medien sprechen dagegen von 8000 Soldaten in Polen. Die meisten von ihnen sind im Rotationsverfahren entsandt. US-Militärstützpunkte gibt es unter anderem in Posen und Powidz.
Lobend erwähnte der US-Präsident, dass Polen das Nato-Land mit den höchsten Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist. Nato-Angaben zufolge gibt das Land im laufenden Jahr fast 4,5 Prozent seines BIP für Verteidigung aus. Auf Druck Trumps hatte das Bündnis beim Gipfel in den Haag Ende Juni eine neue Zielmarke von fünf Prozent beschlossen.
JD Vance: Keine unmittelbaren Pläne für Einsatz der Nationalgarde in Chicago
Die US-Nationalgarde soll nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance vorerst nicht in der von den Demokraten regierten Stadt Chicago eingesetzt werden. "Es gibt keine unmittelbaren Pläne", sagte Vance am Mittwoch auf Fragen von Journalisten. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag angekündigt, Truppen der Nationalgarde nach Chicago zu entsenden, ohne jedoch einen Zeitpunkt zu nennen. "Wir gehen rein. Ich habe nicht gesagt, wann, aber wir gehen rein", sagte Trump. Am Mittwoch erklärte er, seine Regierung prüfe, ob sie Truppen nach Chicago oder "an einen Ort wie New Orleans" schicken solle.
Trump hat wiederholt erklärt, er wolle im Kampf gegen die Kriminalität hart gegen von den Demokraten geführte Städte wie Chicago vorgehen. Vertreter der Stadt verweisen dagegen auf einen Rückgang bei Tötungsdelikten, Waffengewalt und Einbrüchen. Der republikanische Präsident hat über die Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois weitaus weniger Macht als über die Hauptstadt Washington. Diese ist ein Bundesdistrikt und gehört keinem US-Bundesstaat an. Kritiker sehen in Trumps Versuchen, die Rolle des Militärs im Inland auszuweiten, eine gefährliche Ausweitung der präsidialen Befugnisse. Dies könne zu Spannungen zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung führen.
Unterausschuss soll erneut Sturm auf Kapitol untersuchen
Ein neuer Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses soll den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 erneut untersuchen. Die republikanischen Abgeordneten der Kongresskammer stimmten am Mittwoch für die Einrichtung des neuen Unterausschusses. Offizielles Ziel des neuen Unterausschusses ist es, "die verbleibenden Fragen rund um den 6. Januar 2021 zu untersuchen". Der Unterausschuss wird acht Mitglieder haben, darunter drei Demokraten. Bis Dezember 2026 soll ein Abschlussbericht veröffentlicht werden.
"Politico" deutete am Mittwoch (Ortszeit) die Neueinrichtung eines Ausschusses als Versuch der Republikaner, die Geschichte der Ereignisse im Kapitol an jenem Tag umzuschreiben. Infolge der Krawalle waren damals mehrere Menschen ums Leben gekommen.
Die Einrichtung des neuen Unterausschusses kommt fast drei Jahre, nachdem ein von den Demokraten geführter Ausschuss des Repräsentantenhauses Donald Trump für den Sturm auf den Kongress durch seine Anhänger verantwortlich gemacht hatte. Das Repräsentantenhaus leitete ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen "Anstiftung zum Aufruhr" ein. Vom von den Republikanern dominierten Senat wurde er jedoch freigesprochen.
USA drohen Drogenkartellen mit weiteren Militärschlägen
Die USA werden ihre Militäroperationen gegen Drogenkartelle fortsetzen. Dies kündigte US-Verteidigungsminister Peter Hegseth am Mittwoch an. "Wir haben Einsatzkräfte in der Luft, im Wasser und auf Schiffen, denn dies ist eine todernste Mission für uns, und sie wird nicht mit diesem einen Schlag enden", sagte Hegseth dem Sender Fox News am Mittwoch, einem Tag nach einem Angriff auf ein Schnellboot vor der Küste Venezuelas, bei dem elf Menschen getötet wurden. Jeder, der in der Süd-Karibik Drogen schmuggle und als Narko-Terrorist eingestuft sei, werde dasselbe Schicksal erleiden.
