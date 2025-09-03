Newsblog zur US-Politik Trump darf Elite-Uni Harvard nicht die Gelder kürzen

Donald Trump (Archivbild): Die Harvard-Universität klagt mehrfach gegen seine Regierung – und hat jetzt in einer Instanz Recht bekommen.

Die Harvard-Universität siegt gegen Trump vor Gericht. Mitarbeiter fordern die Entlassung des US-Gesundheitsministers. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 4. September

Trump-Vertraute log die Öffentlichkeit an

Der US-Ausschuss hatte bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente im Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Wie jetzt bekannt wurde, befindet sich darunter auch bisher fehlendes Videomaterial der Überwachungskamera vor der Zelle des Sexualstraftäters. Das bringt Justizministerin Pam Bondi in Bedrängnis: Offenbar hat sie die Öffentlichkeit belogen.

Trump zieht wegen Zöllen vor den Supreme Court

Nach dem Rückschlag vor dem Berufungsgericht setzt Trump nun auf den Supreme Court. Die Richter dort könnten ihm gewogen sein und seiner aggressiven Zollpolitik Rechtssicherheit geben.

Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard rechtswidrig

Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.

Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Milliarden Euro).

Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich hätte mehr gegen Antisemitismus machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.

Trump: China hätte USA bei Militärparade erwähnen sollen

Bei den Feierlichkeiten in China zum Ende des Zweiten Weltkriegs hätte die Rolle der USA nach Ansicht von Präsident Donald Trump gewürdigt werden sollen. "Ich habe die Rede gestern Abend gesehen. Präsident Xi ist ein Freund von mir, aber ich fand, dass die USA in dieser Rede hätten erwähnt werden sollen, denn wir haben China sehr, sehr geholfen", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Oval Office. Gleichzeitig bezeichnete er die Zeremonie als "wunderschön" und "sehr, sehr beeindruckend". Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: USA könnten mehr Soldaten in Polen stationieren