Dort schrieb Trump am Samstag: "'Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen...'". Der Satz ist ein abgewandeltes Zitat aus dem Antikriegsfilm "Apocalypse Now" aus dem Jahr 1979 über den Vietnamkrieg. Die Figur des faschistoiden US-Kommandeurs Bill Kilgore sagt in dem Film: "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen." Dazu postete Trump eine Fotomontage im Stil eines Filmposters, in der Trumps selbst als Bill Kilgore zu erkennen ist. Im Hintergrund sind Kampfhubschrauber über Chicago zu sehen.

Weiter schrieb Trump: "Chicago wird bald herausfinden, warum es KRIEGSministerium heißt". Damit bezog sich Trump auf die Umbenennung des Verteidigungsministeriums, die er am Freitag per Dekret angeordnet hatte. In der Hauptstadt Washington lässt Trump schon seit Wochen bewaffnete Nationalgardisten patrouillieren. Auch diese Maßnahme rechtfertigte Trump mit der angeblich ausufernden Kriminalität in der Hauptstadt. Kritiker befürchten, dass Trump immer mehr lokale Kompetenzen an sich reißen will, um seine Kontrolle über die USA auszuweiten.

Bericht: Unmut im Pentagon über Umbenennung

Im US-Verteidigungsministerium gibt es offenbar großen Unmut über die Entscheidung von Präsident Donald Trump, das Pentagon in Kriegsministerium umzubenennen. Dies hatte Trump am Freitag per Dekret verfügt. Dem Magazin "Politico" zufolge äußerten sich mehrere Beamte frustriert und verärgert über den Schritt. Die Umbenennung würde viel Geld kosten, aber keine Verbesserungen bringen – und könnte Russland und China als Vorwand dienen, um die USA als kriegerisch darzustellen, so die Kritik.

Kommentar: Trump hämmert den Krieg in die Köpfe

Die Kosten durch die Umbenennung würden dadurch entstehen, dass in mehr als 700.000 Einrichtungen des Pentagon die Namensplaketten ausgetauscht werden müssen. Auch das Briefpapier für die verschiedenen Zweige der Armee müsste getauscht werden, ebenso wie geprägte Servietten in Kantinen, bestickte Jacken für vom Senat bestätigte Beamte bis hin zu den Souvenirs im Laden für Pentagon--Besucher, heißt es. "Das ist doch nur für ein heimisches Publikum gedacht", zitiert "Politico" anonym einen Beamten des Pentagons. "Es wird Millionen kosten und Russen und Chinesen kein bisschen beeindrucken."

Noch ist die Umbenennung in Kriegsministerium nicht offiziell. Laut US-Verfassung kann nur der Kongress ein Ministerium umbenennen. "Politico" zufolge versucht die Trump-Regierung aber, eine Entscheidung im Parlament zu umgehen.

Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister

US-Präsident Donald Trump hat sich ungewohnt deutlich für das Impfen ausgesprochen – und sich damit gegen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestellt. So kritisierte Trump den Plan des Bundesstaates Florida zur Aufhebung aller staatlichen Impfvorschriften als "strikte Haltung". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit): "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind. Diese sollten genutzt werden. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, dass manche Leute keine Impfung bräuchten", so der Präsident. Andernfalls würden sich einige Leute anstecken und andere gefährden.