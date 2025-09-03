200 Tage entscheiden über sein Schicksal

US-Gericht: Trump durfte Venezolaner nicht mit Kriegsgesetz abschieben

Ein US-Berufungsgericht hat die Anwendung eines Gesetzes aus dem Jahr 1798 zur Abschiebung feindlicher Ausländer durch US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt. Das konservative Berufungsgericht in New Orleans urteilte am Dienstag (Ortszeit), Trump hätte den sogenannten Alien Enemies Act nicht anwenden dürfen, um mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua schnell abzuschieben. Das Gesetz erlaubt der Regierung die Inhaftierung und Abschiebung von Bürgern feindlicher Staaten nur in Kriegszeiten oder während einer Invasion.

Trump hatte in einer Proklamation vom 14. März erklärt, die Bande aus Venezuela sei eine staatlich geförderte internationale Terrororganisation, die in das US-Gebiet eingedrungen sei. Das Bundesberufungsgericht ist das erste Gericht, das sich direkt zu der Proklamation des Präsidenten vom 14. März geäußert hat. Sollte gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden, landet der Fall vor dem Obersten Gerichtshof.

Trump: Xi, Kim und Putin verschwören sich gegen die USA

US-Präsident Donald Trump hat die Staatenlenker von China, Nordkorea und Russland beschuldigt, sich gegen die USA zu verschwören. Während sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Kremlchef Wladimir Putin zu einer großen Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg aufhielten, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gerichtet in seinem Onlinedienst Truth Social: "Richten Sie Wladimir Putin und Kim Jong Un meine herzlichsten Grüße aus, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren."

Zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg hat China in der Hauptstadt Peking am Mittwoch eine Militärparade mit Tausenden Soldaten abgehalten. Kim und Putin waren die prominentesten Staatsgäste von Xi. Die Militärparade am Mittwoch war das erste Mal, dass Putin, Kim – der nur selten ins Ausland reist – und Xi gemeinsam öffentlich auftraten.

Fed-Gouverneurin Cook kontert Trump mit Details

Die US-Notenbankgouverneurin Lisa Cook hat sich am Dienstag (Ortszeit) mit neuen Details gegen die Entlassungspläne von Präsident Donald Trump zur Wehr gesetzt. In einer Gerichtsakte erklärte sie, etwaige Widersprüche in ihren Hypothekenangaben seien bereits während ihres Bestätigungsverfahrens 2022 bekannt gewesen und könnten daher jetzt nicht als Entlassungsgrund dienen. Cook hatte bei ihrer Nominierung für die Fed auf verschiedenen Formularen drei Immobilien aufgeführt, in Michigan, Georgia und Massachusetts. Auf einem Formular bezeichnete sie die Immobilie in Michigan als Hauptwohnsitz und die in Georgia als Zweitwohnsitz, auf einem anderen Fragebogen führte sie sowohl das Haus in Michigan als auch das in Georgia als "derzeitigen Wohnsitz" auf.