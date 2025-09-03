Die islamistische Terrororganisation erklärte sich daraufhin zu sofortigen Verhandlungen bereit. "Wir haben über Vermittler einige Vorschläge von amerikanischer Seite erhalten, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen", hieß es in der Nacht in einer Hamas-Erklärung. Dies solle im Gegenzug für eine "klare Ankündigung des Kriegsendes" und den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen geschehen.

US-Präsident sieht sich bereit für weitere Russland-Sanktionen

US-Präsident Donald Trump sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, weitere Russland-Sanktionen verhängen zu können. Auf eine Frage eines Journalisten am Weißen Haus, ob er bereit sei, in die zweite Phase von Sanktionen gegen Moskau einzutreten, sagte er kurz und knapp: "Ja, das bin ich." Mehr Angaben machte der Republikaner nicht. Es blieb unklar, ob neue Sanktionen tatsächlich verhängt werden und wenn ja, wann.

Trump hatte vor Tagen angedeutet, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland kürzlich eingeführt haben, weitere Pläne gebe – eine "Phase 2" und "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein.

Die USA sehen Sanktionen als Mittel an, um auf Kremlchef Wladimir Putin Druck auszuüben und so zu einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu gelangen. Bislang blieben die diesbezüglichen diplomatischen Bemühungen Trumps ohne Erfolg. Putin wurde zuletzt vorgeworfen, ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hinauszuzögern.

US-Open-Finale bei Trump-Besuch verspätet gestartet

Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen durch den Besuch von US-Präsident Donald Trump ist das Finale der US Open zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz mit 49 Minuten Verspätung gestartet. Die Veranstalter hatten den Beginn des Endspiels in New York zwischen dem Weltranglistenersten und dem Weltranglistenzweiten verschoben, um "den Fans mehr Zeit zu geben, ihre Plätze einzunehmen", hieß es in einer Mitteilung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sonntag, 7. September

Trump-Berater gegen politischen Einfluss auf US-Notenbank

Ein führender Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat sich gegen jede politische Einmischung in die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ausgesprochen. "Die Geldpolitik der Federal Reserve muss vollkommen unabhängig von politischem Einfluss sein, auch von Präsident Trump", sagte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, Kevin Hassett, am Sonntag dem Sender CBS News. Man habe gesehen, was in Ländern passiere, in denen die Staats- und Regierungschefs die Zentralbanken kontrollierten. Dies sei in der Regel "ein Garant für Inflation und Elend für die Verbraucher".