Newsblog zur US-Politik 300 Südkoreaner festgenommen: Das passiert nun mit ihnen
300 Koreaner müssen das Land verlassen. Ein Gericht erhält ein Urteil gegen Donald Trump aufrecht. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 8. September
300 Südkoreaner festgenommen: Das passiert nun mit ihnen
Die US-Behörden haben die Rückführung von über 300 südkoreanischen Arbeitern genehmigt, die vergangene Woche bei einer Einwanderungsrazzia im US-Bundesstaat Georgia festgenommen worden waren. Laut übereinstimmenden Berichten US-amerikanischer Medien soll am Mittwoch ein Charterflugzeug die Betroffenen nach Südkorea bringen.
Die Festnahmen erfolgten im Rahmen eines großangelegten Einsatzes der US-Einwanderungsbehörde ICE in einer Produktionsstätte des Autobauers Hyundai. Wie die Behörden mitteilten, wurden insgesamt 475 Personen festgesetzt – ein Großteil davon waren südkoreanische Staatsbürger. Der Einsatz konzentrierte sich auf ein im Bau befindliches Werk zur Batterieproduktion, das Hyundai gemeinsam mit LG Energy Solution errichtet. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums handelte es sich um die bislang größte Razzia an einem einzelnen Standort in der Geschichte der Behörde.
Zwischen Seoul und Washington liefen seither Gespräche über eine freiwillige Ausreise, um die juristischen Folgen für die Betroffenen zu begrenzen. Einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge boten die US-Behörden den Inhaftierten zwei Optionen: Entweder sie kehren freiwillig zurück und akzeptieren ein fünfjähriges Einreiseverbot, oder sie verbleiben in Haft und stellen sich einem Gerichtsverfahren. Steven Schrank, leitender Ermittler der US-Heimatschutzbehörde in Georgia, begründete das Vorgehen mit Verstößen gegen Einwanderungsauflagen: Einige hätten illegal die Grenze überquert, andere seien zwar legal eingereist, hätten jedoch keine gültige Arbeitserlaubnis vorweisen können.
Verleumdung: Gericht bestätigt Millionen-Strafe gegen Trump
Ein Verleumdungsurteil gegen Donald Trump hat Bestand. Das entschied ein Berufungsgericht am Montag. Damit steht fest, dass Trump dem Opfer der Verleumdung, der Autorin E. Jean Carroll, 83 Millionen Dollar an Schadensersatz zahlen muss. Mehr dazu lesen Sie hier.
Hunderte protestieren gegen US-Militärpräsenz
Hunderte Puerto-Ricaner haben am Sonntag vor der Luftwaffenbasis Muñiz in Carolina gegen US-Militärübungen protestiert. Der Protest richtete sich auch gegen eine mögliche Reaktivierung alter Militärstützpunkte – und gegen die Politik gegenüber Venezuela.
Aufgerufen hatte die Organisation "Madres contra la Guerra" (Mütter gegen Krieg). Die Demonstrierenden malten Parolen wie "Fuera yanquis" ("Yankees raus") und "Trump asesino" ("Trump, der Mörder") auf den Boden und forderten ein Ende der Militärpräsenz. Laut Sprecherin Sonia Santiago sei Puerto Rico ein "besetztes Volk". Die US-Manöver seien Teil eines imperialistischen Kurses, der auch auf Venezuela ziele – ihrer Ansicht nach vergleichbar mit dem Irakkrieg.
Konkret geht es um aktuelle Militärübungen der US-Streitkräfte, darunter amphibische Landungen und Flugoperationen. Zudem wurden zehn F-35-Kampfjets auf eine Luftwaffenbasis in Puerto Rico verlegt.
Gouverneurin Jenniffer González unterstützt das Vorgehen Washingtons: Es diene dem Kampf gegen den "narcoterroristischen" Einfluss Venezuelas, schrieb sie in den sozialen Medien. Dagegen warnt der Partido Independentista Puertorriqueño vor einer "Remilitarisierung" der Insel. Die Partei fordert eine offizielle Ablehnung des Plans durch das puertoricanische Parlament – gerichtet an Präsident Trump und den US-Kongress. Puerto Rico ist das größte Außengebiet der USA.
Trump warnt Hamas – Terroristen reagieren sofort
Im Ringen um die Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump eine "letzte Warnung" an die islamistische Hamas gerichtet. Alle wollten, dass die Geiseln freikommen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Israelis hätten seine Bedingungen akzeptiert, behauptete der Republikaner, ohne diese näher zu erläutern. Es sei an der Zeit, dass die Hamas sie auch akzeptiere. "Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!", fügte er hinzu. Er habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie diese nicht akzeptierten, schrieb Trump. Alle wollten ein Ende des Krieges.
Die islamistische Terrororganisation erklärte sich daraufhin zu sofortigen Verhandlungen bereit. "Wir haben über Vermittler einige Vorschläge von amerikanischer Seite erhalten, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen", hieß es in der Nacht in einer Hamas-Erklärung. Dies solle im Gegenzug für eine "klare Ankündigung des Kriegsendes" und den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen geschehen.
US-Präsident sieht sich bereit für weitere Russland-Sanktionen
US-Präsident Donald Trump sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, weitere Russland-Sanktionen verhängen zu können. Auf eine Frage eines Journalisten am Weißen Haus, ob er bereit sei, in die zweite Phase von Sanktionen gegen Moskau einzutreten, sagte er kurz und knapp: "Ja, das bin ich." Mehr Angaben machte der Republikaner nicht. Es blieb unklar, ob neue Sanktionen tatsächlich verhängt werden und wenn ja, wann.
Trump hatte vor Tagen angedeutet, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland kürzlich eingeführt haben, weitere Pläne gebe – eine "Phase 2" und "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein.
Die USA sehen Sanktionen als Mittel an, um auf Kremlchef Wladimir Putin Druck auszuüben und so zu einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu gelangen. Bislang blieben die diesbezüglichen diplomatischen Bemühungen Trumps ohne Erfolg. Putin wurde zuletzt vorgeworfen, ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hinauszuzögern.
US-Open-Finale bei Trump-Besuch verspätet gestartet
Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen durch den Besuch von US-Präsident Donald Trump ist das Finale der US Open zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz mit 49 Minuten Verspätung gestartet. Die Veranstalter hatten den Beginn des Endspiels in New York zwischen dem Weltranglistenersten und dem Weltranglistenzweiten verschoben, um "den Fans mehr Zeit zu geben, ihre Plätze einzunehmen", hieß es in einer Mitteilung. Mehr dazu lesen Sie hier.
Sonntag, 7. September
