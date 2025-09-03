Newsblog zur US-Politik Trumps Gold-Dekor stammt offenbar aus dem Baumarkt
Das neu gestaltete Oval Office ist wohl nicht so prunkvoll, wie Trump behauptet. Überdies könnten dem US-Präsidenten die nächsten 200 Tage zum Verhängnis werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Mittwoch, 3. September
Trumps Goldornamente sind offenbar aus dem Baumarkt
Besonders prunkvoll sollte das neu gestaltete Oval Office des US-Präsidenten Trump sein. Doch wie übereinstimmende Medienberichte zeigen, sind beim Umbau offenbar Billig-Ornamente aus dem Baumarkt zum Einsatz gekommen. Das Portal Inside Edition berichtete demnach bereits im Mai, dass Social-Media-Nutzer eine Ähnlichkeit zwischen Trumps Medaillons und Modellen der Baumarktkette Home Depot für rund 58 Dollar (rund 50 Euro) festgestellt haben.
Durch einen Post des Instagram-Accounts Diet Prada ist die Diskussion nun erneut ins Rollen gekommen. Das Weiße Haus hält dagegen: Erst Ende August veröffentlichte Fox News einen Artikel über die "vergoldete Neugestaltung" und berichtete, dass ein Sprecher des Weißen Hauses die Einrichtung als "von höchster Qualität" bezeichnet habe.
Trump selbst erklärte dazu unter anderem: "Man konnte Gold mit Goldfarbe nie nachahmen – genau deshalb ist es Gold".
200 Tage entscheiden über sein Schicksal
Donald Trump steht unter Druck. Unter anderem im Fall Epstein haben Anwälte zahlreiche Klagen gegen den US-Präsidenten eingereicht. Dahinter steckt eine juristische Strategie, wie jetzt ein Bericht des Portals "The Atlantic" über US-Präsident Trump, die Causa Epstein und weitere Fälle zeigt.
US-Gericht: Trump durfte Venezolaner nicht mit Kriegsgesetz abschieben
Ein US-Berufungsgericht hat die Anwendung eines Gesetzes aus dem Jahr 1798 zur Abschiebung feindlicher Ausländer durch US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt. Das konservative Berufungsgericht in New Orleans urteilte am Dienstag (Ortszeit), Trump hätte den sogenannten Alien Enemies Act nicht anwenden dürfen, um mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua schnell abzuschieben. Das Gesetz erlaubt der Regierung die Inhaftierung und Abschiebung von Bürgern feindlicher Staaten nur in Kriegszeiten oder während einer Invasion.
Trump hatte in einer Proklamation vom 14. März erklärt, die Bande aus Venezuela sei eine staatlich geförderte internationale Terrororganisation, die in das US-Gebiet eingedrungen sei. Das Bundesberufungsgericht ist das erste Gericht, das sich direkt zu der Proklamation des Präsidenten vom 14. März geäußert hat. Sollte gegen die Entscheidung Berufung eingelegt werden, landet der Fall vor dem Obersten Gerichtshof.
Trump: Xi, Kim und Putin verschwören sich gegen die USA
US-Präsident Donald Trump hat die Staatenlenker von China, Nordkorea und Russland beschuldigt, sich gegen die USA zu verschwören. Während sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Kreml-Chef Wladimir Putin zu einer großen Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg aufhielten, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gerichtet in seinem Onlinedienst Truth Social: "Richten Sie Wladimir Putin und Kim Jong Un meine herzlichsten Grüße aus, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren."
Zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg hat China in der Hauptstadt Peking am Mittwoch eine Militärparade mit tausenden Soldaten abgehalten. Kim und Putin waren die prominentesten Staatsgäste von Xi. Die Militärparade am Mittwoch war das erste Mal, dass Putin, Kim - der nur selten ins Ausland reist - und Xi gemeinsam öffentlich auftreten.
Fed-Gouverneurin Cook kontert Trump mit Details
Die US-Notenbankgouverneurin Lisa Cook hat sich am Dienstag (Ortszeit) mit neuen Details gegen die Entlassungspläne von Präsident Donald Trump zur Wehr gesetzt. In einer Gerichtsakte erklärte sie, etwaige Widersprüche in ihren Hypothekenangaben seien bereits während ihres Bestätigungsverfahrens 2022 bekannt gewesen und könnten daher jetzt nicht als Entlassungsgrund dienen. Cook hatte bei ihrer Nominierung für die Fed auf verschiedenen Formularen drei Immobilien aufgeführt, in Michigan, Georgia und Massachusetts. Auf einem Formular bezeichnete sie die Immobilie in Michigan als Hauptwohnsitz und die in Georgia als Zweitwohnsitz, auf einem anderen Fragebogen führte sie sowohl das Haus in Michigan als auch das in Georgia als "derzeitigen Wohnsitz" auf.
Trump und der von ihm ernannte Direktor der Federal Housing Finance Agency, William Pulte, werfen Cook vor, bei Hypothekenanträgen alle drei Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, möglicherweise um niedrigere Zinssätze zu erhalten. Dies sei Betrug und rechtfertige ihre Entlassung, argumentierte Trump. Cook, die erste schwarze Frau im Amt einer Fed-Gouverneurin, hatte daraufhin Klage eingereicht, um ihre beispiellose Entlassung zu verhindern. Bei einer zweistündigen Gerichtsanhörung in der vergangenen Woche hatte Bundesbezirksrichterin Jia Cobb keine sofortige Entscheidung gefällt und Cook aufgefordert, bis Dienstag detaillierter darzulegen, warum die Entlassung rechtswidrig sei. Dem war Cook nun nachgekommen.
Der Fall hatte an den Finanzmärkten Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed ausgelöst. Noch nie hat ein US-Präsident ein Mitglied des Fed-Direktoriums entlassen. Das Gesetz sieht zwar vor, dass ein Direktoriumsmitglied aus wichtigem Grund entlassen werden kann, definiert diesen Begriff jedoch nicht näher. Ein Ausscheiden Cooks würde es Trump ermöglichen, eine vierte Position im siebenköpfigen Direktorium zu besetzen. Der Rechtsstreit dürfte letztlich vor dem Obersten Gerichtshof landen.
Republikanischer Ausschuss veröffentlicht Tausende Epstein-Akten
Ein von den Republikanern geführter Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Dienstag (Ortszeit) mehr als 33.000 Seiten an Dokumenten im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die Akten enthalten unter anderem Videos von Polizeiverhören mit mutmaßlichen Opfern aus den Jahren 2005 und 2006 sowie Tonaufnahmen aus den Ermittlungen in Florida. Die meisten der veröffentlichten Dokumente waren jedoch bereits zuvor bekannt geworden. Mit der Veröffentlichung wollte die Führung der Republikaner offenbar einer parteiübergreifenden Initiative zuvorkommen.
US-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen
Das US-Heimatschutzministerium will Polizisten mit einem Bonus dazu animieren, Einwanderer ohne gültige Papiere aufzuspüren und damit mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Unter anderem soll es je nach "Erfolgsquote" für teilnehmende Polizeibehörden pro entsprechend geschultem Polizist bis zu 1.000 US-Dollar (knapp 854 Euro) pro Quartal geben. Zuvor hatte es bereits entsprechende Mdienberichte über ein "Kopfgeld" für die beamten gegeben.
Das Programm soll am 1. Oktober starten. Das Ministerium beabsichtigt, dass Polizisten vor Ort die Einwanderungsbehörde ICE unterstützen und damit helfen, den harten Migrationskurs von US-Präsident Donald Trump durchzusetzen.
Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch Einsparungen an anderer Stelle. Trumps Steuergesetz sieht etwa Einschnitte bei der medizinischen Versorgung von Geringverdienern vor.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP