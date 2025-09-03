Newsblog zur US-Politik Gericht erlaubt verdachtsunabhängige Migranten-Kontrolle

Grenzschutzbeamte in den USA (Symbolbild): Vergangene Woche gab es einen Zugriff auf einer Baustelle. (Quelle: Dominic Gwinn/imago-images-bilder)

300 Koreaner müssen das Land verlassen. Ein Gericht erhält ein Urteil gegen Donald Trump aufrecht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 8. September

Gericht erlaubt verdachtsunabhängige Migranten-Kontrolle

Das oberste US-Gericht lässt in Los Angeles verdachtsunabhängige Kontrollen von Migranten vorerst wieder zu. Der Supreme Court hob eine entsprechende Beschränkung eines Gerichts der unteren Instanz auf, bis es eine inhaltliche Entscheidung in der Berufungssache gibt. Eine Begründung des Supreme Courts gab es zunächst nicht.

Im Juli hatte ein Gericht Beamten in Los Angeles verboten, wahllos Personen etwa aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Sprache und ohne hinreichenden Verdacht anzuhalten. Kritiker sprechen in diesen Fällen von "Racial Profiling".

Vor allem im Sommer hatten Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles Proteste ausgelöst. In der Stadt leben besonders viele Menschen ohne Papiere. Um die Proteste einzudämmen, hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump bei ihrer verschärften Migrationspolitik sogar die Nationalgarde in die Millionenstadt an der Westküste geschickt.

Die Einwanderungsbehörde ICE geht verstärkt in diesen Tagen auch in anderen Städten - wie in der Hauptstadt Washington – gegen Einwanderer vor, die sich ohne Papiere in den USA aufhalten.

300 Südkoreaner festgenommen: Das passiert nun mit ihnen

Die US-Behörden haben die Rückführung von über 300 südkoreanischen Arbeitern genehmigt, die vergangene Woche bei einer Einwanderungsrazzia im US-Bundesstaat Georgia festgenommen worden waren. Laut übereinstimmenden Berichten US-amerikanischer Medien soll am Mittwoch ein Charterflugzeug die Betroffenen nach Südkorea bringen.

Die Festnahmen erfolgten im Rahmen eines großangelegten Einsatzes der US-Einwanderungsbehörde ICE in einer Produktionsstätte des Autobauers Hyundai. Wie die Behörden mitteilten, wurden insgesamt 475 Personen festgesetzt – ein Großteil davon waren südkoreanische Staatsbürger. Der Einsatz konzentrierte sich auf ein im Bau befindliches Werk zur Batterieproduktion, das Hyundai gemeinsam mit LG Energy Solution errichtet. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums handelte es sich um die bislang größte Razzia an einem einzelnen Standort in der Geschichte der Behörde.