Newsblog zur US-Politik Trump reagiert auf Epstein-Brief
Die Trump-Regierung schickt vermummte Spezialkräfte nach Chicago. Ein Gericht hatte zuvor die verdachtsunabhängige Kontrolle von Migranten erlaubt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn"
- Trump zeigt sich "sehr bestürzt" über israelischen Angriff
- Chicago: Trump-Regierung beginnt "Blitz"-Einsatz
- Von Trump? Demokraten veröffentlichen pikanten Brief
- Gericht erlaubt verdachtsunabhängige Migranten-Kontrolle
- 300 Südkoreaner festgenommen: Das passiert nun mit ihnen
- Verleumdung: Gericht bestätigt Millionen-Strafe gegen Trump
Mittwoch, 10. September
Trump: Irakische Miliz hat entführte Frau freigelassen
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine von der irakischen Miliz Kataib Hisbollah entführte Frau freigelassen worden. Die Studentin der US-Universität Princeton, deren Schwester Amerikanerin sei, sei nach vielen Monaten der Folter jetzt in der US-amerikanischen Botschaft im Irak in Sicherheit, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Der von Trump genannte Name deckt sich mit früheren Berichten über eine im Irak entführte Israelin, die auch russische Staatsbürgerin ist.
Israelischen Angaben zufolge wurde die Frau seit März 2023 von der schiitischen Miliz festgehalten. Die Doktorandin der amerikanischen Elite-Universität soll zu Forschungszwecken mit ihrem russischen Pass in den Irak gereist sein.
Oberstes US-Gericht wird über Trumps Zölle verhandeln
Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert.
Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.
Das Berufungsgericht hatte Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Entscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten.
Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn"
Das Weiße Haus hat eine forensische Untersuchung der Unterschrift unter einem Brief an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterstützt, der angeblich von Donald Trump stammt. "Das ist nicht meine Sprache. Das ist Unsinn", sagte Präsident Trump am Dienstag (Ortszeit) und wies die Vorwürfe zurück. Auch seine Sprecherin Karoline Leavitt betonte, der Präsident habe das Schreiben weder verfasst noch unterzeichnet. Die Regierung reagierte damit darauf, dass die Demokraten das mehr als 20 Jahre alte Dokument veröffentlicht hatten. Leavitt warf diesen vor, mit dem Fall eine Falschmeldung zu verbreiten, um dem Präsidenten zu schaden.
Der Vorsitzende des zuständigen Untersuchungsausschusses, der Republikaner James Comer, stellte sich hinter den Präsidenten. Er nehme ihn beim Wort, sagte Comer, schloss jedoch aus, dass sein Ausschuss die alte Unterschrift untersuchen werde. Sein Parteikollege Thomas Massie forderte hingegen eine Klärung. "Ich bin kein forensischer Experte, aber es sieht aus wie seine Unterschrift", sagte Massie.
Der Fall Epstein belastet US-Präsident Donald Trump politisch. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmaßlich Selbstmord beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. Trump kannte Epstein in den 1990er und frühen 2000er Jahren privat. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge stieg die Zustimmung unter republikanischen Wählern zu Trumps Umgang mit der Epstein-Affäre zuletzt auf 44 Prozent von 35 Prozent im Juli.
Dienstag, 9. September
Trump zeigt sich "sehr bestürzt" über israelischen Angriff
US-Präsident Donald Trump betrachte Katar "als einen starken Verbündeten und Freund der Vereinigten Staaten" und sei "über den Ort dieses Angriffs sehr bestürzt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Dienstag in Washington. Der Präsident habe Katar versichert, dass "so etwas nie wieder vorkommen werde", so Leavitt. Israel hatte nach eigenen Angaben in Katars Hauptstadt Doha ranghohe Hamas-Mitglieder angegriffen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Murdochs konservativer Sohn Lachlan übernimmt Medienimperium
Im Machtkampf um das weltweite Medienimperium des 94-jährigen Rupert Murdoch hat sich sein politisch konservativer ältester Sohn Lachlan durchgesetzt. Eine am Montag bekannt gegebene Vereinbarung sichert ihm die Kontrolle über die Mediengruppe, zu der unter anderem der US-Sender Fox News, die US-Zeitung "Wall Street Journal" und die britische "Times" gehören. Damit wird der erbitterte Familienstreit um die Nachfolge des Medienmoguls beendet.
Laut der Vereinbarung werden die Geschwister James und Elisabeth Murdoch sowie Prudence MacLeod ihre Anteile an Fox und News Corp verkaufen und erhalten dafür eine Barabfindung. Über die Höhe der Summe wurde Stillschweigen vereinbart.
Einem Bericht der Zeitung "New York Times" zufolge soll jedes der drei Kinder rund 1,1 Milliarden Dollar erhalten. Die verbleibenden Anteile der Familie an Fox und News Corp werden in einen neuen Familientrust eingebracht. Dieser kommt Lachlan Murdoch und seinen jüngeren Halbschwestern Grace und Chloe Murdoch aus Rupert Murdochs Ehe mit Wendi Deng Murdoch zugute. Die "New York Times" bezifferte den Wert dieses Trusts auf rund 3,3 Milliarden Dollar.
Chicago: Trump-Regierung beginnt "Blitz"-Einsatz
Nach tagelangen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Chicago hat ein groß angelegter Einsatz der Einwanderungspolizei ICE in der Demokraten-Hochburg begonnen. Die am Montag angelaufene Operation "Midway Blitz" (etwa: "Blitzangriff auf die Mitte") richtet sich nach Angaben des Weißen Hauses gegen "illegale kriminelle Ausländer, die sich in Chicago zusammengerottet haben". In Onlinemedien veröffentlichte das Weiße Haus Steckbriefe festgenommener "Bandenmitglieder" aus Venezuela und Mexiko.
Trump hatte Chicago und den Gouverneur des umliegenden US-Bundesstaats Illinois, JB Pritzker, vor Bekanntwerden des Einsatzes erneut scharf angegriffen. In den vergangenen Wochen seien rund 50 Menschen in Chicago getötet und Hunderte durch Schüsse verletzt worden, behauptete der Präsident in seinem Onlinedienst Truth Social. Dennoch lehnten die Demokraten seine Hilfe ab. "Wir können schnell vorgehen und diesen Wahnsinn stoppen", schrieb Trump. Statistiken zeigen dagegen einen Rückgang der Mordraten im laufenden Jahr.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP