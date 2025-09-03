Newsblog zur US-Politik Trump reagiert auf Epstein-Brief

US-Präsident Donald Trump bei einem Vortrag im Bibel-Museum in Washington: Alles abstreiten, was mit Epstein zu tun hat. (Quelle: Evelyn Hockstein)

News folgen Artikel teilen

Die Trump-Regierung schickt vermummte Spezialkräfte nach Chicago. Ein Gericht hatte zuvor die verdachtsunabhängige Kontrolle von Migranten erlaubt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Mittwoch, 10. September

Loading...

Trump: Irakische Miliz hat entführte Frau freigelassen

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine von der irakischen Miliz Kataib Hisbollah entführte Frau freigelassen worden. Die Studentin der US-Universität Princeton, deren Schwester Amerikanerin sei, sei nach vielen Monaten der Folter jetzt in der US-amerikanischen Botschaft im Irak in Sicherheit, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Der von Trump genannte Name deckt sich mit früheren Berichten über eine im Irak entführte Israelin, die auch russische Staatsbürgerin ist.

Israelischen Angaben zufolge wurde die Frau seit März 2023 von der schiitischen Miliz festgehalten. Die Doktorandin der amerikanischen Elite-Universität soll zu Forschungszwecken mit ihrem russischen Pass in den Irak gereist sein.

Oberstes US-Gericht wird über Trumps Zölle verhandeln

Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert.

Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.

Das Berufungsgericht hatte Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Entscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten.

Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn"