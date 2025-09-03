Newsblog zur US-Politik Polizei von Los Angeles bewacht Kamala Harris nicht mehr
Der Konflikt zwischen Venezuela und den USA spitzt sich zu. Trump unterstreicht seine Drohungen gegen Chicago. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- LA-Polizei stellt Schutz für Kamala Harris ein
- Maduro warnt Trump vor "Konflikt von großem Ausmaß"
- Bizarrer Post: Trump droht Chicago mit Militäreinsatz
- Bericht: Unmut im Pentagon über Umbenennung
- Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister
- Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein
- Trump-Dekret: Es gibt wieder ein Kriegsministerium
Sonntag, 7. September
LA-Polizei stellt Schutz für Kamala Harris ein
Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auch ihre Schutz durch die Polizei von Los Angeles verloren. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Secret Service angewiesen, die Schutzmaßnahmen gegen Harris einzustellen. Die Polizei von Los Angeles war eingesprungen, was aber zu erheblicher Kritik führte. Ihr wurde vorgeworfen, Polizeibeamte von der Verbrechensbekämpfung abzuziehen.
Dem Druck vor allem aus der Polizeigewerkschaft gab laut einem Bericht der "Los Angeles Times" die Polizeiführung jetzt nach. Allerdings hatte sich auch die California Highway Patrol bereiterklärt, Leibwächter abzustellen. Das ist offenbar weiterhin der Fall. Harris befindet sich gerade auf einer bundesweiten Buchtour.
Offenbar Massenfestnahmen in Massachusetts
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Massachusetts eine Operation zur Festnahme und Abschiebung von Einwanderern ohne legalen Aufenthaltsstatus gestartet. Die Zeitungen "New York Times" und Bostoner Medien berichteten am Samstag unter Berufung auf das Heimatschutzministerium (DHS), die Aktion richte sich gegen "kriminelle Ausländer", die in dem Bundesstaat leben. Die Aktion trage den Namen "Patriot 2.0". Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.
Samstag, 6. September
Maduro warnt Trump vor "Konflikt von großem Ausmaß"
Im Konflikt zwischen den USA und Venezuela fordert Präsident Nicolás Maduro die US-Regierung zur Deeskalation auf und warnt vor einem "militärischen Konflikt von großem Ausmaß". "Keine der Differenzen, die wir hatten und weiterhin haben, darf zu einem militärischen Konflikt von großem Ausmaß und Gewalt in Südamerika führen", sagte Maduro in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Er forderte von den USA, "ihren Plan eines gewaltsamen Regimewechsels in Venezuela und in ganz Lateinamerika" aufzugeben und die Souveränität des Landes zu respektieren.
Maduro erklärte zugleich, über 5.300 kommunale Miliz-Einheiten seien aktiviert worden, um sich gegen mögliche Versuche eines US-gestützten Regimewechsels zu verteidigen. "Niemand wird kommen, um uns zu versklaven oder zu kolonisieren, weder heute noch jemals", sagte er. Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten verschärft. Die USA haben in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Karibikküste verlegt. Die US-Regierung begründete den Einsatz damit, Drogenschmuggler abzufangen.
Vor wenigen Tagen hatten die USA eigenen Angaben zufolge in der Karibik ein angebliches Drogenschmuggler-Boot aus Venezuela beschossen und elf Verdächtige getötet. US-Präsident Donald Trump zufolge richtete sich der Angriff gegen die venezolanische Drogenbande Tren de Aragua, die von der US-Regierung als ausländische Terrororganisation eingestuft wird. Daraufhin seien zwei Militärflugzeuge aus Venezuela in die Nähe eines Schiffes der US-Marine in internationalen Gewässern geflogen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die USA sprachen von einer "äußerst provokativen Aktion" und warnten Venezuela vor weiteren Versuchen, ihre Einsätze "gegen Drogenterror" zu behindern.
Bizarrer Post: Trump droht Chicago mit Militäreinsatz
Schon seit Wochen spricht US-Präsident Donald Trump davon, dass er die Nationalgarde nach Chicago entsenden könnte. Angeblich explodiert die Kriminalität in der drittgrößten Stadt der USA, behauptet Trump entgegen der offiziellen Kriminalstatistik. Nun hat Trump seine Drohungen gegen die demokratisch regierte Metropole verschärft – mit einem bizarren Post auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Bluesky-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Bluesky-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Dort schrieb Trump am Samstag: "'Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen...'". Der Satz ist ein abgewandeltes Zitat aus dem Antikriegsfilm "Apocalypse Now" aus dem Jahr 1979 über den Vietnamkrieg. Die Figur des faschistoiden US-Kommandeurs Bill Kilgore sagt in dem Film: "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen." Dazu postete Trump eine Fotomontage im Stil eines Filmposters, in der Trumps selbst als Bill Kilgore zu erkennen ist. Im Hintergrund sind Kampfhubschrauber über Chicago zu sehen.
Weiter schrieb Trump: "Chicago wird bald herausfinden, warum es KRIEGSministerium heißt". Damit bezog sich Trump auf die Umbenennung des Verteidigungsministeriums, die er am Freitag per Dekret angeordnet hatte. In der Hauptstadt Washington lässt Trump schon seit Wochen bewaffnete Nationalgardisten patrouillieren. Auch diese Maßnahme rechtfertigte Trump mit der angeblich ausufernden Kriminalität in der Hauptstadt. Kritiker befürchten, dass Trump immer mehr lokale Kompetenzen an sich reißen will, um seine Kontrolle über die USA auszuweiten.
- US-Militärexpertin kritisiert Trump: "Ich mache mir sehr große Sorgen"
Bericht: Unmut im Pentagon über Umbenennung
Im US-Verteidigungsministerium gibt es offenbar großen Unmut über die Entscheidung von Präsident Donald Trump, das Pentagon in Kriegsministerium umzubenennen. Dies hatte Trump am Freitag per Dekret verfügt. Dem Magazin "Politico" zufolge äußerten sich mehrere Beamte frustriert und verärgert über den Schritt. Die Umbenennung würde viel Geld kosten, aber keine Verbesserungen bringen – und könnte Russland und China als Vorwand dienen, um die USA als kriegerisch darzustellen, so die Kritik.
Kommentar: Trump hämmert den Krieg in die Köpfe
Die Kosten durch die Umbenennung würden dadurch entstehen, dass in mehr als 700.000 Einrichtungen des Pentagon die Namensplaketten ausgetauscht werden müssen. Auch das Briefpapier für die verschiedenen Zweige der Armee müsste getauscht werden, ebenso wie geprägte Servietten in Kantinen, bestickte Jacken für vom Senat bestätigte Beamte bis hin zu den Souvenirs im Laden für Pentagon--Besucher, heißt es. "Das ist doch nur für ein heimisches Publikum gedacht", zitiert "Politico" anonym einen Beamten des Pentagons. "Es wird Millionen kosten und Russen und Chinesen kein bisschen beeindrucken."
Noch ist die Umbenennung in Kriegsministerium nicht offiziell. Laut US-Verfassung kann nur der Kongress ein Ministerium umbenennen. "Politico" zufolge versucht die Trump-Regierung aber, eine Entscheidung im Parlament zu umgehen.
Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister
US-Präsident Donald Trump hat sich ungewohnt deutlich für das Impfen ausgesprochen – und sich damit gegen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestellt. So kritisierte Trump den Plan des Bundesstaates Florida zur Aufhebung aller staatlichen Impfvorschriften als "strikte Haltung". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit): "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind. Diese sollten genutzt werden. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, dass manche Leute keine Impfung bräuchten", so der Präsident. Andernfalls würden sich einige Leute anstecken und andere gefährden.
