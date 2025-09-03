Newsblog zur US-Politik Polizei von Los Angeles bewacht Kamala Harris nicht mehr

Kamala Harris auf ihrer Buchtour: Sie wird jetzt nicht mehr von Polizisten geschützt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Connor Terry/imago)

Der Konflikt zwischen Venezuela und den USA spitzt sich zu. Trump unterstreicht seine Drohungen gegen Chicago. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 7. September

LA-Polizei stellt Schutz für Kamala Harris ein

Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auch ihre Schutz durch die Polizei von Los Angeles verloren. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Secret Service angewiesen, die Schutzmaßnahmen gegen Harris einzustellen. Die Polizei von Los Angeles war eingesprungen, was aber zu erheblicher Kritik führte. Ihr wurde vorgeworfen, Polizeibeamte von der Verbrechensbekämpfung abzuziehen.

Dem Druck vor allem aus der Polizeigewerkschaft gab laut einem Bericht der "Los Angeles Times" die Polizeiführung jetzt nach. Allerdings hatte sich auch die California Highway Patrol bereiterklärt, Leibwächter abzustellen. Das ist offenbar weiterhin der Fall. Harris befindet sich gerade auf einer bundesweiten Buchtour.

Offenbar Massenfestnahmen in Massachusetts

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Massachusetts eine Operation zur Festnahme und Abschiebung von Einwanderern ohne legalen Aufenthaltsstatus gestartet. Die Zeitungen "New York Times" und Bostoner Medien berichteten am Samstag unter Berufung auf das Heimatschutzministerium (DHS), die Aktion richte sich gegen "kriminelle Ausländer", die in dem Bundesstaat leben. Die Aktion trage den Namen "Patriot 2.0". Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Samstag, 6. September

Maduro warnt Trump vor "Konflikt von großem Ausmaß"

Im Konflikt zwischen den USA und Venezuela fordert Präsident Nicolás Maduro die US-Regierung zur Deeskalation auf und warnt vor einem "militärischen Konflikt von großem Ausmaß". "Keine der Differenzen, die wir hatten und weiterhin haben, darf zu einem militärischen Konflikt von großem Ausmaß und Gewalt in Südamerika führen", sagte Maduro in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Er forderte von den USA, "ihren Plan eines gewaltsamen Regimewechsels in Venezuela und in ganz Lateinamerika" aufzugeben und die Souveränität des Landes zu respektieren.