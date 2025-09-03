Republikaner wollen neuen Ausschuss zum Kapitolsturm

Lobend erwähnte der US-Präsident, dass Polen das Nato-Land mit den höchsten Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist. Nato-Angaben zufolge gibt das Land im laufenden Jahr fast 4,5 Prozent seines BIP für Verteidigung aus. Auf Druck Trumps hatte das Bündnis beim Gipfel in den Haag Ende Juni eine neue Zielmarke von fünf Prozent beschlossen.

JD Vance: Keine unmittelbaren Pläne für Einsatz der Nationalgarde in Chicago

Die US-Nationalgarde soll nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance vorerst nicht in der von den Demokraten regierten Stadt Chicago eingesetzt werden. "Es gibt keine unmittelbaren Pläne", sagte Vance am Mittwoch auf Fragen von Journalisten. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag angekündigt, Truppen der Nationalgarde nach Chicago zu entsenden, ohne jedoch einen Zeitpunkt zu nennen. "Wir gehen rein. Ich habe nicht gesagt, wann, aber wir gehen rein", sagte Trump. Am Mittwoch erklärte er, seine Regierung prüfe, ob sie Truppen nach Chicago oder "an einen Ort wie New Orleans" schicken solle.

Trump hat wiederholt erklärt, er wolle im Kampf gegen die Kriminalität hart gegen von den Demokraten geführte Städte wie Chicago vorgehen. Vertreter der Stadt verweisen dagegen auf einen Rückgang bei Tötungsdelikten, Waffengewalt und Einbrüchen. Der republikanische Präsident hat über die Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois weitaus weniger Macht als über die Hauptstadt Washington. Diese ist ein Bundesdistrikt und gehört keinem US-Bundesstaat an. Kritiker sehen in Trumps Versuchen, die Rolle des Militärs im Inland auszuweiten, eine gefährliche Ausweitung der präsidialen Befugnisse. Dies könne zu Spannungen zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung führen.

Unterausschuss soll erneut Sturm auf Kapitol untersuchen

Ein neuer Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses soll den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 erneut untersuchen. Die republikanischen Abgeordneten der Kongresskammer stimmten am Mittwoch für die Einrichtung des neuen Unterausschusses. Offizielles Ziel des neuen Unterausschusses ist es, "die verbleibenden Fragen rund um den 6. Januar 2021 zu untersuchen". Der Unterausschuss wird acht Mitglieder haben, darunter drei Demokraten. Bis Dezember 2026 soll ein Abschlussbericht veröffentlicht werden.

"Politico" deutete am Mittwoch (Ortszeit) die Neueinrichtung eines Ausschusses als Versuch der Republikaner, die Geschichte der Ereignisse im Kapitol an jenem Tag umzuschreiben. Infolge der Krawalle waren damals mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Die Einrichtung des neuen Unterausschusses kommt fast drei Jahre, nachdem ein von den Demokraten geführter Ausschuss des Repräsentantenhauses Donald Trump für den Sturm auf den Kongress durch seine Anhänger verantwortlich gemacht hatte. Das Repräsentantenhaus leitete ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen "Anstiftung zum Aufruhr" ein. Vom von den Republikanern dominierten Senat wurde er jedoch freigesprochen.

USA drohen Drogenkartellen mit weiteren Militärschlägen

Die USA werden ihre Militäroperationen gegen Drogenkartelle fortsetzen. Dies kündigte US-Verteidigungsminister Peter Hegseth am Mittwoch an. "Wir haben Einsatzkräfte in der Luft, im Wasser und auf Schiffen, denn dies ist eine todernste Mission für uns, und sie wird nicht mit diesem einen Schlag enden", sagte Hegseth dem Sender Fox News am Mittwoch, einem Tag nach einem Angriff auf ein Schnellboot vor der Küste Venezuelas, bei dem elf Menschen getötet wurden. Jeder, der in der Süd-Karibik Drogen schmuggle und als Narko-Terrorist eingestuft sei, werde dasselbe Schicksal erleiden.