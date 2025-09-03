Bizarrer Post: Trump droht Chicago mit Militäreinsatz

Kommentar: Trump hämmert den Krieg in die Köpfe

Die Kosten durch die Umbenennung würden dadurch entstehen, dass in mehr als 700.000 Einrichtungen des Pentagon die Namensplaketten ausgetauscht werden müssen. Auch das Briefpapier für die verschiedenen Zweige der Armee müsste getauscht werden, ebenso wie geprägte Servietten in Kantinen, bestickte Jacken für vom Senat bestätigte Beamte bis hin zu den Souvenirs im Laden für Pentagon--Besucher, heißt es. "Das ist doch nur für ein heimisches Publikum gedacht", zitiert "Politico" anonym einen Beamten des Pentagons. "Es wird Millionen kosten und Russen und Chinesen kein bisschen beeindrucken."

Noch ist die Umbenennung in Kriegsministerium nicht offiziell. Laut US-Verfassung kann nur der Kongress ein Ministerium umbenennen. "Politico" zufolge versucht die Trump-Regierung aber, eine Entscheidung im Parlament zu umgehen.

Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister

US-Präsident Donald Trump hat sich ungewohnt deutlich für das Impfen ausgesprochen – und sich damit gegen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestellt. So kritisierte Trump den Plan des Bundesstaates Florida zur Aufhebung aller staatlichen Impfvorschriften als "strikte Haltung". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit): "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind. Diese sollten genutzt werden. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, dass manche Leute keine Impfung bräuchten", so der Präsident. Andernfalls würden sich einige Leute anstecken und andere gefährden.

Florida hatte in dieser Woche angekündigt, alle staatlichen Impfverpflichtungen aufzuheben und damit auch ungeimpfte Kinder am Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Floridas Behördenchef Joseph Ladapo hatte über die Impfvorschriften gesagt: "Jede einzelne von ihnen ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei." Vorangetrieben wird die Impfpolitik in Florida vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis, der sich seit der Corona-Pandemie als vehementer Impfgegner präsentiert.

Auch Gesundheitsminister Kennedy steht wegen wiederholter impfskeptischer Äußerungen in der Kritik. Mehr als 1.000 Mitarbeiter und frühere Leiter der Seuchenschutzbehörde CDC verlangten zuletzt Kennedys Entlassung als Minister, weil dieser die Gesundheit aller Amerikaner gefährde, schrieben die CDC-Mitarbeiter in einem offenen Brief. Trump hat bislang nicht direkt auf den Wirbel um seinen Gesundheitsminister reagiert. Bei seinem Auftritt am Freitag lobte Trump nun aber explizit den Polioimpfstoff und ergänzte, "viele Menschen" sagten, auch der Covid-Impfstoff sei erstaunlich.