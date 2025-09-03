Newsblog zur US-Politik Bizarrer Post: Trump kündigt Militäreinsatz in Chicago an
Trump unterstreicht seine Drohungen gegen Chicago. Zum Thema Impfungen äußert sich der US-Präsident ungewohnt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 6. September
Bizarrer Post: Trump droht Chicago mit Militäreinsatz
Schon seit Wochen spricht US-Präsident Donald Trump davon, dass er die Nationalgarde nach Chicago entsenden könnte. Angeblich explodiert die Kriminalität in der drittgrößten Stadt der USA, behauptet Trump entgegen der offiziellen Kriminalstatistik. Nun hat Trump seine Drohungen gegen die demokratisch regierte Metropole verschärft – mit einem bizarren Post auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".
Dort schrieb Trump am Samstag: "'Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen...'". Der Satz ist ein abgewandeltes Zitat aus dem Antikriegsfilm "Apocalypse Now" aus dem Jahr 1979 über den Vietnamkrieg. Die Figur des faschistoiden US-Kommandeurs Bill Kilgore sagt in dem Film: "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen." Dazu postete Trump eine Fotomontage im Stil eines Filmposters, in der Trumps selbst als Bill Kilgore zu erkennen ist. Im Hintergrund sind Kampfhubschrauber über Chicago zu sehen.
Weiter schrieb Trump: "Chicago wird bald herausfinden, warum es KRIEGSministerium heißt". Damit bezog sich Trump auf die Umbenennung des Verteidigungsministeriums, die er am Freitag per Dekret angeordnet hatte. In der Hauptstadt Washington lässt Trump schon seit Wochen bewaffnete Nationalgardisten patrouillieren. Auch diese Maßnahme rechtfertigte Trump mit der angeblich ausufernden Kriminalität in der Hauptstadt. Kritiker befürchten, dass Trump immer mehr lokale Kompetenzen an sich reißen will, um seine Kontrolle über die USA auszuweiten.
- US-Militärexpertin kritisiert Trump: "Ich mache mir sehr große Sorgen"
Bericht: Unmut im Pentagon über Namenswechsel
Im US-Verteidigungsministerium gibt es offenbar großen Unmut über die Entscheidung von Präsident Donald Trump, das Pentagon in Kriegsministerium umzubenennen. Dies hatte Trump am Freitag per Dekret verfügt. Dem Magazin "Politico" zufolge äußerten sich mehrere Beamte frustriert und verärgert über den Schritt. Die Umbenennung würde viel Geld kosten, aber keine Verbesserungen bringen – und könnte Russland und China als Vorwand dienen, um die USA als kriegerisch darzustellen, so die Kritik.
Kommentar: Trump hämmert den Krieg in die Köpfe
Die Kosten durch die Umbenennung würden dadurch entstehen, dass in mehr als 700.000 Einrichtungen des Pentagon die Namensplaketten ausgetauscht werden müssen. Auch das Briefpapier für die verschiedenen Zweige der Armee müsste getauscht werden, ebenso wie geprägte Servietten in Kantinen, bestickte Jacken für vom Senat bestätigte Beamte bis hin zu den Souvenirs im Laden für Pentagon--Besucher, heißt es. "Das ist doch nur für ein heimisches Publikum gedacht", zitiert "Politico" anonym einen Beamten des Pentagons. "Es wird Millionen kosten und Russen und Chinesen kein bisschen beeindrucken."
Noch ist die Umbenennung in Kriegsministerium nicht offiziell. Laut US-Verfassung kann nur der Kongress ein Ministerium umbenennen. "Politico" zufolge versucht die Trump-Regierung aber, eine Entscheidung im Parlament zu umgehen.
Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister
US-Präsident Donald Trump hat sich ungewohnt deutlich für das Impfen ausgesprochen – und sich damit gegen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestellt. So kritisierte Trump den Plan des Bundesstaates Florida zur Aufhebung aller staatlichen Impfvorschriften als "strikte Haltung". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit): "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind. Diese sollten genutzt werden. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, dass manche Leute keine Impfung bräuchten", so der Präsident. Andernfalls würden sich einige Leute anstecken und andere gefährden.
Florida hatte in dieser Woche angekündigt, alle staatlichen Impfverpflichtungen aufzuheben und damit auch ungeimpfte Kinder am Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Floridas Behördenchef Joseph Ladapo hatte über die Impfvorschriften gesagt: "Jede einzelne von ihnen ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei." Vorangetrieben wird die Impfpolitik in Florida vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis, der sich seit der Corona-Pandemie als vehementer Impfgegner präsentiert.
Auch Gesundheitsminister Kennedy steht wegen wiederholter impfskeptischer Äußerungen in der Kritik. Mehr als 1.000 Mitarbeiter und frühere Leiter der Seuchenschutzbehörde CDC verlangten zuletzt Kennedys Entlassung als Minister, weil dieser die Gesundheit aller Amerikaner gefährde, schrieben die CDC-Mitarbeiter in einem offenen Brief. Trump hat bislang nicht direkt auf den Wirbel um seinen Gesundheitsminister reagiert. Bei seinem Auftritt am Freitag lobte Trump nun aber explizit den Polioimpfstoff und ergänzte, "viele Menschen" sagten, auch der Covid-Impfstoff sei erstaunlich.
Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein
Wegen der von den USA verhängten Zölle haben nach UN-Angaben 88 Länder ihren Postservice in das Land ganz oder teilweise gestoppt. Seit der Verhängung der neuen Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei der Brief- und Paketverkehr in die USA um mehr als 80 Prozent gesunken, teilte am Samstag die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) mit. Aus 88 Ländern seien die Postdienstleistungen in die USA teilweise oder ganz eingestellt.
Die Zahl der Sendungen in die USA sei beispielsweise am 29. August – dem Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln – im Vergleich zur Vorwoche um 81 Prozent zurückgegangen, erklärte der WPV. Es werde nun eine "neue technische Lösung" gesucht, um eine "Wiederaufnahme der Postdienstleistungen in die Vereinigten Staaten" zu ermöglichen. Die USA hatten mit Stichtag 29. August bisher geltende Zollausnahmen für Pakete aus aller Welt mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 700 Euro) abgeschafft.
Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel wird für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland – also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU. Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in Deutschland. Die Deutsche Post und DHL hatten den Warenversand aus Deutschland in die USA wegen Unklarheiten bei den neuen Regeln schon vor dem Wegfall der Zollbefreiung für kleine Pakete eingeschränkt. Für einige Privatsendungen gelten aber weiter Ausnahmen.
Lockerung von Vergeltungszöllen möglich
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung den Weg für eine mögliche Lockerung seiner Vergeltungszölle geebnet, wie das Weiße Haus mitteilt. Die Anordnung listet Produkte auf, bei denen die Vergeltungszölle künftig auf Meistbegünstigungszölle gesenkt werden könnten. Dazu gehören bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Generika und deren Inhaltsstoffe. Voraussetzung für eine solche Zollsenkung ist jedoch ein Abkommen mit dem jeweiligen Handelspartner, das den von Trump ausgerufenen "nationalen Notstand wegen des Handelsdefizits" entschärft.
Trump benennt Kandidaten für Fed-Nachfolge
US-Präsident Donald Trump hat seine Kandidaten für die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell genannt. "Meine Auswahlliste ist auf vier Personen geschrumpft", sagte Trump am Freitag. Darunter seien der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, Finanzminister Scott Bessent, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh und das derzeitige Fed-Ratsmitglied Christopher Waller. Bessent erklärte jedoch, er wolle den Posten nicht.
