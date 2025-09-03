Newsblog zur US-Politik Trump richtet "letzte Warnung" an die Hamas – Konsequenzen
Trump richtet eine "letzte Warnung" an die Hamas. Auch zeigt er sich angeblich zu weiteren Russland-Sanktionen bereit. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 8. September
Trump an die Hamas: "Dies ist meine letzte Warnung"
Im Ringen um die Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump eine "letzte Warnung" an die islamistische Hamas gerichtet. Alle wollten, dass die Geiseln freikommen, schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social". Die Israelis hätten seine Bedingungen akzeptiert, behauptete der Republikaner, ohne diese näher zu erläutern. Es sei an der Zeit, dass die Hamas sie auch akzeptiere. "Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!", fügte er hinzu. Er habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie diese nicht akzeptierten, schrieb Trump. Alle wollten ein Ende des Krieges.
Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 48 Geiseln, von denen 20 am Leben sein sollen. Die USA, Katar und Ägypten vermitteln bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg. Erst am Mittwoch hatte Trump auf "Truth Social" geschrieben, dass die Hamas sofort Geiseln freilassen solle.
Auslöser des Gaza-Kriegs war das bislang schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober 2023 in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Auf israelischer Seite wurden dabei mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
Trump sieht sich bereit für weitere Russland-Sanktionen
US-Präsident Donald Trump sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, weitere Russland-Sanktionen verhängen zu können. Auf eine Frage eines Journalisten am Weißen Haus, ob er bereit sei, in die zweite Phase von Sanktionen gegen Moskau einzutreten, sagte er kurz und knapp: "Ja, das bin ich." Mehr Angaben machte der Republikaner nicht. Es blieb unklar, ob neue Sanktionen tatsächlich verhängt werden und wenn ja, wann.
Trump hatte vor Tagen angedeutet, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland kürzlich eingeführt hat, weitere Pläne gebe - eine "Phase 2" und "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein.
Die USA sehen Sanktionen als Mittel an, um auf Kremlchef Wladimir Putin Druck auszuüben und so zu einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu gelangen. Bislang blieben die diesbezüglichen diplomatischen Bemühungen Trumps ohne Erfolg. Putin wurde zuletzt vorgeworfen, ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hinauszuzögern.
Trump zu Besuch: US-Open-Finale verspätet gestartet
Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen durch den Besuch von US-Präsident Donald Trump ist das Finale der US Open zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz mit 49 Minuten Verspätung gestartet. Die Veranstalter hatten den Beginn des Endspiels in New York zwischen dem Weltranglistenersten und dem Weltranglistenzweiten verschoben, um "den Fans mehr Zeit geben, ihre Plätze einzunehmen", hieß es in einer Mitteilung. Mehr dazu lesen Sie hier.
Sonntag, 7. September
Trump-Berater gegen politischen Einfluss auf US-Notenbank
Ein führender Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat sich gegen jede politische Einmischung in die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ausgesprochen. "Die Geldpolitik der Federal Reserve muss vollkommen unabhängig von politischem Einfluss sein, auch von Präsident Trump", sagte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, Kevin Hassett, am Sonntag dem Sender CBS News. Man habe gesehen, was in Ländern passiere, in denen die Staats- und Regierungschefs die Zentralbanken kontrollierten. Dies sei in der Regel "ein Garant für Inflation und Elend für die Verbraucher".
Hassett gilt als einer der Kandidaten für die Nachfolge des Fed-Chefs Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Trumps wiederholte Forderungen nach sofortigen Zinssenkungen und seine häufige Kritik an Fed-Chef Jerome Powell hatten zuletzt Fragen zur Unabhängigkeit der Notenbank aufgeworfen. Dazu trug auch der Versuch des Präsidenten bei, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen.
Bericht: US-Regierung prüft Treffen mit Xi
Die US-Regierung soll aktuell prüfen, ob sich Präsident Donald Trump im kommenden Monat mit Chinas Präsident Xi Jinping trifft. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Demnach könnte Trump in den kommenden Monaten am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea teilnehmen. Am Rande des Gipfels könnte sich laut dem Bericht die Gelegenheit zu einem bilateralen Treffen mit Xi bieten.
Xi hatte im vergangenen Monat in einem Telefonat Trump und dessen Frau zu einem Besuch nach China eingeladen. Der US-Präsident hatte die Einladung angenommen. Ein Termin stand bislang allerdings nicht fest.
Bei Trumps Südkorea-Besuch ist laut dem Bericht auch ein Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un möglich. Allerdings habe ein Treffen mit Xi bei der US-Regierung aktuell Priorität.
