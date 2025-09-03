Newsblog zur US-Politik Trump soll Treffen mit Xi Jinping vorbereiten

Donald Trump: Der US-Präsident lotet offenbar ein Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping aus. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Kommt es bald zu einem Treffen zwischem dem US-Präsidenten und seinem chinesischen Amtskollegen? Die Polizei von Los Angeles schützt Kamala Harris nicht mehr. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 7. September

Bericht: US-Regierung prüft Treffen mit Xi

Die US-Regierung soll aktuell prüfen, ob sich Präsident Donald Trump im kommenden Monat mit Chinas Präsident Xi Jinping trifft. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Demnach könnte Trump in den kommenden Monaten am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea teilnehmen. Am Rande des Gipfels könnte sich laut dem Bericht die Gelegenheit zu einem bilateralen Treffen mit Xi bieten.

Xi hatte im vergangenen Monat in einem Telefonat Trump und dessen Frau zu einem Besuch nach China eingeladen. Der US-Präsident hatte die Einladung angenommen. Ein Termin stand bislang allerdings noch nicht fest.

Bei Trumps Südkorea-Besuch ist laut dem Bericht auch ein Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong un möglich. Allerdings habe ein Treffen mit Xi bei der US-Regierung aktuell Priorität.

LA-Polizei stellt Schutz für Kamala Harris ein

Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auch ihre Schutz durch die Polizei von Los Angeles verloren. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Secret Service angewiesen, die Schutzmaßnahmen gegen Harris einzustellen. Die Polizei von Los Angeles war eingesprungen, was aber zu erheblicher Kritik führte. Ihr wurde vorgeworfen, Polizeibeamte von der Verbrechensbekämpfung abzuziehen.

Dem Druck vor allem aus der Polizeigewerkschaft gab laut einem Bericht der "Los Angeles Times" die Polizeiführung jetzt nach. Allerdings hatte sich auch die California Highway Patrol bereiterklärt, Leibwächter abzustellen. Das ist offenbar weiterhin der Fall. Harris befindet sich gerade auf einer bundesweiten Buchtour.

