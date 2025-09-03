Newsblog zur US-Politik Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister

US-Präsident Donald Trump: "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind." (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Der US-Präsident äußert sich überraschend zum Thema Impfungen. Seine Zölle wirken sich auf den globalen Postverkehr aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 6. September

Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister

US-Präsident Donald Trump hat sich ungewohnt deutlich für das Impfen ausgesprochen – und sich damit gegen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestellt. So kritisierte Trump den Plan des Bundesstaates Florida zur Aufhebung aller staatlichen Impfvorschriften als "strikte Haltung". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit): "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind. Diese sollten genutzt werden. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, dass manche Leute keine Impfung bräuchten", so der Präsident. Andernfalls würden sich einige Leute anstecken und andere gefährden.

Florida hatte in dieser Woche angekündigt, alle staatlichen Impfverpflichtungen aufzuheben und damit auch ungeimpfte Kinder am Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Floridas Behördenchef Joseph Ladapo hatte über die Impfvorschriften gesagt: "Jede einzelne von ihnen ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei." Vorangetrieben wird die Impfpolitik in Florida vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis, der sich seit der Corona-Pandemie als vehementer Impfgegner präsentiert.

Auch Gesundheitsminister Kennedy steht wegen wiederholter impfskeptischer Äußerungen in der Kritik. Mehr als 1.000 Mitarbeiter und frühere Leiter der Seuchenschutzbehörde CDC verlangten zuletzt Kennedys Entlassung als Minister, weil dieser die Gesundheit aller Amerikaner gefährde, schrieben die CDC-Mitarbeiter in einem offenen Brief. Trump hat bislang nicht direkt auf den Wirbel um seinen Gesundheitsminister reagiert. Bei seinem Auftritt am Freitag lobte Trump nun aber explizit den Polioimpfstoff und ergänzte, "viele Menschen" sagten, auch der Covid-Impfstoff sei erstaunlich.

