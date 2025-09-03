Newsblog zur US-Politik Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister
Der US-Präsident äußert sich überraschend zum Thema Impfungen. Seine Zölle wirken sich auf den globalen Postverkehr aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 6. September
Trump stellt sich gegen Impfgegner – und seinen Minister
US-Präsident Donald Trump hat sich ungewohnt deutlich für das Impfen ausgesprochen – und sich damit gegen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gestellt. So kritisierte Trump den Plan des Bundesstaates Florida zur Aufhebung aller staatlichen Impfvorschriften als "strikte Haltung". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit): "Wir haben Impfstoffe, die wirken und überhaupt nicht umstritten sind. Diese sollten genutzt werden. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, dass manche Leute keine Impfung bräuchten", so der Präsident. Andernfalls würden sich einige Leute anstecken und andere gefährden.
Florida hatte in dieser Woche angekündigt, alle staatlichen Impfverpflichtungen aufzuheben und damit auch ungeimpfte Kinder am Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Floridas Behördenchef Joseph Ladapo hatte über die Impfvorschriften gesagt: "Jede einzelne von ihnen ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei." Vorangetrieben wird die Impfpolitik in Florida vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis, der sich seit der Corona-Pandemie als vehementer Impfgegner präsentiert.
Auch Gesundheitsminister Kennedy steht wegen wiederholter impfskeptischer Äußerungen in der Kritik. Mehr als 1.000 Mitarbeiter und frühere Leiter der Seuchenschutzbehörde CDC verlangten zuletzt Kennedys Entlassung als Minister, weil dieser die Gesundheit aller Amerikaner gefährde, schrieben die CDC-Mitarbeiter in einem offenen Brief. Trump hat bislang nicht direkt auf den Wirbel um seinen Gesundheitsminister reagiert. Bei seinem Auftritt am Freitag lobte Trump nun aber explizit den Polioimpfstoff und ergänzte, "viele Menschen" sagten, auch der Covid-Impfstoff sei erstaunlich.
Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein
Wegen der von den USA verhängten Zölle haben nach UN-Angaben 88 Länder ihren Postservice in das Land ganz oder teilweise gestoppt. Seit der Verhängung der neuen Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei der Brief- und Paketverkehr in die USA um mehr als 80 Prozent gesunken, teilte am Samstag die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) mit. Aus 88 Ländern seien die Postdienstleistungen in die USA teilweise oder ganz eingestellt.
Die Zahl der Sendungen in die USA sei beispielsweise am 29. August – dem Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln – im Vergleich zur Vorwoche um 81 Prozent zurückgegangen, erklärte der WPV. Es werde nun eine "neue technische Lösung" gesucht, um eine "Wiederaufnahme der Postdienstleistungen in die Vereinigten Staaten" zu ermöglichen. Die USA hatten mit Stichtag 29. August bisher geltende Zollausnahmen für Pakete aus aller Welt mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 700 Euro) abgeschafft.
Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel wird für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland – also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU. Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in Deutschland. Die Deutsche Post und DHL hatten den Warenversand aus Deutschland in die USA wegen Unklarheiten bei den neuen Regeln schon vor dem Wegfall der Zollbefreiung für kleine Pakete eingeschränkt. Für einige Privatsendungen gelten aber weiter Ausnahmen.
Lockerung von Vergeltungszöllen möglich
US-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung den Weg für eine mögliche Lockerung seiner Vergeltungszölle geebnet, wie das Weiße Haus mitteilt. Die Anordnung listet Produkte auf, bei denen die Vergeltungszölle künftig auf Meistbegünstigungszölle gesenkt werden könnten. Dazu gehören bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Generika und deren Inhaltsstoffe. Voraussetzung für eine solche Zollsenkung ist jedoch ein Abkommen mit dem jeweiligen Handelspartner, das den von Trump ausgerufenen "nationalen Notstand wegen des Handelsdefizits" entschärft.
Trump benennt Kandidaten für Fed-Nachfolge
US-Präsident Donald Trump hat seine Kandidaten für die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell genannt. "Meine Auswahlliste ist auf vier Personen geschrumpft", sagte Trump am Freitag. Darunter seien der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, Finanzminister Scott Bessent, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh und das derzeitige Fed-Ratsmitglied Christopher Waller. Bessent erklärte jedoch, er wolle den Posten nicht.
G20-Gipfel soll in Trumps Golfressort stattfinden
Der G20-Gipfel im kommenden Jahr findet nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in seinem Golfresort in Miami statt. "Ja, er wird in Doral stattfinden", sagte Trump am Freitag zu Reportern mit Blick auf sein Golfresort in Miami. Mehr dazu lesen Sie hier.
Freitag, 5. September
Ankündigung von Kennedy lässt Aktie von Tylenol-Hersteller einbrechen
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. will einem Zeitungsbericht zufolge einen möglichen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels Tylenol während der Schwangerschaft und Autismus bei Kindern bekannt geben. Das "Wall Street Journal" berichtete am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, Kennedy werde jedoch keine Belege für diese Behauptung vorlegen. In dem bis Monatsende erwarteten Bericht des Ministeriums werde zudem ein Mittel auf Folatbasis als mögliches Mittel zur Behandlung von Autismus-Symptomen vorgeschlagen. Der Wirkstoff von Tylenol ist Paracetamol, eines der weltweit am häufigsten verwendeten rezeptfreien Schmerzmittel.
Die Aktie des Tylenol-Herstellers Kenvue brach nach dem Zeitungsbericht um 14 Prozent ein. Das Unternehmen teilte mit, es gebe keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft und Autismus.
Trump droht Venezuela mit Abschuss von Kampfjets
US-Präsident Donald Trump hat dem südamerikanischen Land am Freitag in Washington mit dem Abschuss venezolanischer Militärflugzeuge gedroht, die in der Nähe eines US-Schiffs gesichtet worden waren. Die USA entsandten ihrerseits zehn Kampfjets in das Außengebiet Puerto Rico, nachdem der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro mit einer Invasion gedroht hatte. In der Region sind bereits acht US-Marineschiffe stationiert.
US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge auch Militärschläge gegen Drogenkartelle in Venezuela. Dies schließe auch mögliche Einsätze innerhalb des Landes ein, berichtete der Sender CNN am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere Insider. Ein solches Vorgehen wäre eine dramatische Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem südamerikanischen Land.
USA wollen Staaten sanktionieren, die US-Bürger zu Unrecht festnehmen
Die USA wollen künftig Staaten sanktionieren, in denen US-Bürger zu Unrecht festgenommen werden. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag ein Dekret, das die US-Regierung ermächtigt, unrechtmäßige Festnahmen oder "Geisel-Diplomatie" zu identifizieren, die Länder entsprechend einzustufen und Strafmaßnahmen zu beschließen. Hochrangigen Regierungsvertretern zufolge sollen China, der Iran und Afghanistan für eine solche Einstufung geprüft werden. "Jeder, der einen Amerikaner als Verhandlungsmasse benutzt, wird den Preis dafür zahlen", erklärte US-Außenminister Marco Rubio. "Diese Regierung stellt nicht nur Amerika an die erste Stelle, sondern auch die Amerikaner."
