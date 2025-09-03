Newsblog zur US-Politik Trump: "Werde in Kürze mit Putin sprechen"
Die USA wollen offenbar Militärhilfe für Europa kürzen. Auch hält Trump den Europäern Ölgeschäfte mit Russland vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 5. September
Weißes Haus: Trump wird Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenennen
US-Präsident Donald Trump wird das Verteidigungsministerium nach Angaben des Weißen Hauses in Kriegsministerium ("Department of War") umbenennen. Trump werde am Freitag ein Dekret unterzeichnen, das die Verwendung des Begriffs "Kriegsministerium" als Zweittitel für das Ministerium zulasse, hieß es am Donnerstag in einem Dokument des Weißen Hauses. Der offizielle Titel des Ministeriums wird vom Kongress festgelegt.
Trump hatte eine Umbenennung des Pentagons in Kriegsministerium in den vergangenen Wochen mehrfach ins Spiel gebracht. Er begründete den Vorstoß damit, dass die derzeitige Bezeichnung "zu defensiv" sei. Auch Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte die bevorstehende Namensänderung seines Ressorts angedeutet.
Trump: "Werde bald mit Putin sprechen"
Donald Trump will nach eigenen Angaben in naher Zukunft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er sagte vor Reportern zudem, er habe viele Kriege beigelegt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei jedoch bislang der schwierigste gewesen. Trump äußerte sich bislang nicht zu der Zusage von 26 Ländern, sich nach einer Waffenruhe an einer Sicherungstruppe für die Ukraine beteiligen zu wollen. Die Mitglieder der "Koalition der Willigen" hatten dies nach einem Treffen in Paris vereinbart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Treffen angekündigt, die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien werde in den kommenden Tagen endgültig festgelegt.
Medien: USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen
Die USA planen Medienberichten zufolge, Militärhilfe für europäische Staaten in der Nähe von Russland zu beenden. Die "Washington Post" zitierte am Donnerstag sechs mit der Angelegenheit vertraute Quellen, die diesen Schritt bestätigten. Dieser hätte demnach Auswirkungen auf hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern zur Stärkung der Verteidigung gegen Russland.
Auch die "Financial Times" berichtete über den Schritt. US-Regierungsvertreter hätten europäische Diplomaten in der vergangenen Woche über die Entscheidung Washingtons informiert, die Finanzierung von Programmen zur Ausbildung und Ausrüstung osteuropäischer Streitkräfte entlang der russischen Grenze einzustellen.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat in Europa die Sorge vor Instabilität und russischen Aggressionen verstärkt. Zu den Hauptempfängern der Mittel gehörten Estland, Lettland und Litauen. Die Senatorin Jeanne Shaheen, die ranghöchste Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats, kritisierte die Entscheidung der Trump-Regierung: "Es ergibt überhaupt keinen Sinn, die Verteidigungsbereitschaft unserer Verbündeten zu untergraben, während wir sie gleichzeitig bitten, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern." Amerikanische Truppen würden in Gefahr gebracht, wenn die Mittel für die Ausbildung der Soldaten gekürzt würden, an deren Seite sie womöglich kämpfen sollten.
Medien: Trump hält Europäern Ölgeschäfte mit Russland vor
US-Präsident Donald Trump soll europäischen Ländern nach übereinstimmenden Medienberichten Ölgeschäfte mit Russland vorgehalten haben. Der Republikaner soll in einem Telefonat mit den Europäern laut dem US-Online-Medium "Axios" und dem TV-Sender CNN, die sich auf das Weiße Haus berufen, gefordert haben, die Ölgeschäfte zu beenden, womit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine finanziere. Zudem sollten die Länder ebenso Druck auf China machen. Auch die "Bild" berichtete über Vorwürfe Trumps zu europäischen Importen russischen Öls.
Unterstützerländer der Ukraine hatten in Paris über Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land nach einem Waffenstillstand beraten. Anschließend gab es ein Telefonat mit US-Präsident Trump. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte danach, dass Trump und die US-Regierung völlig zurecht darüber empört seien, dass zwei EU-Mitgliedstaaten weiterhin russisches Öl kauften. Es geht dabei um Ungarn und die Slowakei. Es sei gut, dass die USA und Europa ihre Sanktionen gegen Russland künftig noch enger koordinieren wollten, auch um diesen Praktiken ein Ende zu setzen.
Macron sagte, die Europäer hätten bei den Beratungen mit den USA auch vereinbart, Sanktionen gegen Länder zu prüfen, die die russische Wirtschaft unterstützen oder dabei helfen, die Sa
Trump setzt per Anordnung niedrigere Autozölle für Japan in Kraft
Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) in Washington eine Anordnung zur Senkung von Zöllen auf japanische Autoimporte unterzeichnet. Damit wurde eine im Juli angekündigte Vereinbarung final umgesetzt. Der US-Zollsatz für japanische Autos soll demnach von 27,5 Prozent auf 15 Prozent sinken. Die niedrigeren Zölle sollen sieben Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. Einige der Zollerleichterungen für Autos gelten zudem rückwirkend zum 7. August. Dem Abkommen zufolge soll Japan zudem den niedrigsten Zollsatz auf Chips und Pharmazeutika aller von Washington ausgehandelten Pakte erhalten. Zudem sind keine Zölle auf Verkehrsflugzeuge und deren Teile vorgesehen.
Die japanische Regierung hat sich im Gegenzug zu Investitionen in Höhe von 550 Milliarden Dollar in den USA verpflichtet. Die Projekte sollen von der US-Regierung ausgewählt werden. Zudem will Japan seine Einkäufe von amerikanischem Reis um 75 Prozent erhöhen und US-Agrargüter im Wert von acht Milliarden Dollar pro Jahr kaufen, darunter Mais, Sojabohnen und Düngemittel. Die japanische Regierung lehnte eine Stellungnahme ab.
Die im August eingeführten Zölle Trumps hatten japanische Autobauer hart getroffen. Toyota hatte im vergangenen Monat erklärt, durch die Zölle einen Schaden von fast zehn Milliarden Dollar zu erwarten. Der japanische Chefunterhändler Ryosei Akazawa war am Donnerstag nach Washington geflogen, um auf die Unterzeichnung der Anordnung zu dringen. Die grundsätzliche Einigung war bereits im Juli erzielt worden, der Zeitpunkt des Inkrafttretens blieb jedoch unklar.
Bundesrichter kippt Stopp von US-Auslandshilfen
Ein Bundesrichter hat der Regierung von US-Präsident Donald Trump untersagt, vom Kongress bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe eigenmächtig zu streichen. US-Bezirksrichter Amir Ali entschied in Washington, dass die Regierung verpflichtet sei, die vom Parlament beschlossenen Haushaltsgesetze zu befolgen. Die Regierung legte am Donnerstag Berufung ein. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Präsident Trump hat die exekutive Befugnis sicherzustellen, dass alle Auslandshilfen gegenüber den Steuerzahlern rechenschaftspflichtig sind und mit den 'America First'-Prioritäten übereinstimmen."
Konkret geht es um rund vier Milliarden Dollar von insgesamt 11,5 Milliarden Dollar, die der Kongress für das Jahr 2024 bewilligt hatte und die am 30. September verfallen. Die Trump-Regierung habe den Stopp der Mittelzuweisungen des Kongresses nicht gerechtfertigt, erklärte Richter Ali.
US-Abschiebegefängnis "Alligator Alcatraz" kann offen bleiben
Das berüchtigte US-Abschiebegefängnis "Alligator Alcatraz" kann vorerst offen bleiben. Ein Berufungsgericht erlaubte am Donnerstag den Weiterbetrieb der Einrichtung in Florida, indem es eine Anordnung einer unteren Instanz zum Rückbau der Haftanstalt aufhob. US-Präsident Donald Trump hatte das Gefängnis im Juli besucht und die harschen Haftbedingungen in den von Alligatoren wimmelnden Sümpfen der Everglades gelobt.
