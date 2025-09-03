Trump: "Werde in Kürze mit Putin sprechen"

Medien: Trump hält Europäern Ölgeschäfte mit Russland vor

US-Präsident Donald Trump soll europäischen Ländern nach übereinstimmenden Medienberichten Ölgeschäfte mit Russland vorgehalten haben. Der Republikaner soll in einem Telefonat mit den Europäern laut dem US-Online-Medium "Axios" und dem TV-Sender CNN, die sich auf das Weiße Haus berufen, gefordert haben, die Ölgeschäfte zu beenden, womit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine finanziere. Zudem sollten die Länder ebenso Druck auf China machen. Auch die "Bild" berichtete über Vorwürfe Trumps zu europäischen Importen russischen Öls.

Unterstützerländer der Ukraine hatten in Paris über Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land nach einem Waffenstillstand beraten. Anschließend gab es ein Telefonat mit US-Präsident Trump. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte danach, dass Trump und die US-Regierung völlig zurecht darüber empört seien, dass zwei EU-Mitgliedstaaten weiterhin russisches Öl kauften. Es geht dabei um Ungarn und die Slowakei. Es sei gut, dass die USA und Europa ihre Sanktionen gegen Russland künftig noch enger koordinieren wollten, auch um diesen Praktiken ein Ende zu setzen.

Macron sagte, die Europäer hätten bei den Beratungen mit den USA auch vereinbart, Sanktionen gegen Länder zu prüfen, die die russische Wirtschaft unterstützen oder dabei helfen, die Sa

Trump setzt per Anordnung niedrigere Autozölle für Japan in Kraft

Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) in Washington eine Anordnung zur Senkung von Zöllen auf japanische Autoimporte unterzeichnet. Damit wurde eine im Juli angekündigte Vereinbarung final umgesetzt. Der US-Zollsatz für japanische Autos soll demnach von 27,5 Prozent auf 15 Prozent sinken. Die niedrigeren Zölle sollen sieben Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. Einige der Zollerleichterungen für Autos gelten zudem rückwirkend zum 7. August. Dem Abkommen zufolge soll Japan zudem den niedrigsten Zollsatz auf Chips und Pharmazeutika aller von Washington ausgehandelten Pakte erhalten. Zudem sind keine Zölle auf Verkehrsflugzeuge und deren Teile vorgesehen.

Die japanische Regierung hat sich im Gegenzug zu Investitionen in Höhe von 550 Milliarden Dollar in den USA verpflichtet. Die Projekte sollen von der US-Regierung ausgewählt werden. Zudem will Japan seine Einkäufe von amerikanischem Reis um 75 Prozent erhöhen und US-Agrargüter im Wert von acht Milliarden Dollar pro Jahr kaufen, darunter Mais, Sojabohnen und Düngemittel. Die japanische Regierung lehnte eine Stellungnahme ab.

Die im August eingeführten Zölle Trumps hatten japanische Autobauer hart getroffen. Toyota hatte im vergangenen Monat erklärt, durch die Zölle einen Schaden von fast zehn Milliarden Dollar zu erwarten. Der japanische Chefunterhändler Ryosei Akazawa war am Donnerstag nach Washington geflogen, um auf die Unterzeichnung der Anordnung zu dringen. Die grundsätzliche Einigung war bereits im Juli erzielt worden, der Zeitpunkt des Inkrafttretens blieb jedoch unklar.