Newsblog zur US-Politik Trump angeblich offen für Sanktionen gegen Putin

US-Präsident Donald Trump: Auch Sanktionen gegen Russlands Öl- und Gaswirtschaft scheinen möglich. (Archivbild) (Quelle: Brian Snyder/Reuters)

Gemeinsame Sanktionen von EU und USA stehen im Raum. Die Harvard-Universität siegt vor Gericht gegen Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 4. September

Finnland: Trump möchte gemeinsame Sanktionen von USA und EU gegen Russland

US-Präsident Donald Trump schlägt dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge gemeinsame Sanktionen gegen Russland vor. Dabei stehen auch Sanktionen gegen Öl und Gas zur Debatte, sagt Stubb nach einem Telefonat Trumps mit europäischen Staats- und Regierungschefs. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und enge Berater Trumps sollen dies in den kommenden 24 Stunden erörtern.

Trump-Vertraute log die Öffentlichkeit an

Der US-Ausschuss hatte bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente im Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Wie jetzt bekannt wurde, befindet sich darunter auch bisher fehlendes Videomaterial der Überwachungskamera vor der Zelle des Sexualstraftäters. Das bringt Justizministerin Pam Bondi in Bedrängnis: Offenbar hat sie die Öffentlichkeit belogen.

Trump zieht wegen Zöllen vor den Supreme Court

Nach dem Rückschlag vor dem Berufungsgericht setzt Trump nun auf den Supreme Court. Die Richter dort könnten ihm gewogen sein und seiner aggressiven Zollpolitik Rechtssicherheit geben.

Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard rechtswidrig

Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.

Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Milliarden Euro).

Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich mehr gegen Antisemitismus hätte unternehmen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.

Trump: China hätte USA bei Militärparade erwähnen sollen