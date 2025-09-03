Neuartige Drohnenschwärme Eine technische Revolution soll der Ukraine gegen die Russen helfen

Von t-online , tos 03.09.2025 - 11:44 Uhr

Ein Soldat hantiert mit einer Drohne: Eine neue Taktik soll der Ukraine auf dem Schlachtfeld helfen. (Quelle: IMAGO/Sergey Mirniy)

Artikel teilen

Mit vielen technischen Neuerungen wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Eine Revolution soll nun die Wende auf dem Schlachtfeld bringen.

Die Ukraine setzt bei der Verteidigung gegen die russische Invasion wohl auf Drohnenschwärme, die von Künstlicher Intelligenz koordiniert werden. Das berichtet das "Wall Street Journal" ("WSJ"). Demnach würden die Fluggeräte selbst entscheiden, wann sie Ziele angreifen. Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Krieg ist das eine Zäsur.

Ein Beispiel aus jüngerer Zeit: Drei Drohnen seien bei Dunkelheit zu einer russischen Stellung geflogen und hätten diese anschließend attackiert, heißt es im Bericht. Nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Offiziers habe es bereits im vergangenen Jahr erste routinemäßige Schwarmangriffe gegeben – seine Einheit habe seitdem mehr als 100 Attacken durchgeführt. Wie erfolgreich diese Einsätze waren, verriet der Militär nicht.

Laut dem Thinktank Royal United Services Institute stellen KI-gesteuerte Schwärme die Zukunft der Drohnenkriegsführung dar. Bob Tollast von der Organisation erklärte dem "WSJ", selbst ein kleines Maß an autonomer Teamarbeit sei "beeindruckend". Unternehmen weltweit arbeiten an ähnlichen Technologien – auch in Russland. Die Ukrainer übernehme hier allerdings eine weltweite Führungsrolle.

Drohnen-CEO: "Die Drohnen erledigen den Rest"

Eines der Unternehmen, das besonders große Fortschritte macht, ist Swarmer. Die ukrainische Firma entwickelt Software für Drohnen. Sie legt fest, welche Drohne zuerst zuschlägt und wie sich die Geräte anpassen, wenn etwa eine ausfällt. "Man setzt das Ziel, und die Drohnen erledigen den Rest", sagt Geschäftsführer Serhii Kupriienko dem "WSJ". Swarmer will bald Schwärme mit mehr als 100 Drohnen testen und hat sich dafür nach eigenen Angaben Unterstützung von US-Investoren gesichert.

Ein menschlicher Operator gebe den Drohnen laut Bericht weiterhin Zielzonen und den Befehl zum Angriff. Die Aufklärungsdrohne kartiert die Route, die die übrigen Geräte nehmen sollen. Ethische Fragen bleiben jedoch bestehen: Kritiker warnen, dass Maschinen über Leben und Tod entscheiden könnten.