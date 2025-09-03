t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Panne bei Militärparade in Peking: Gespräch von Putin, Xi und Kim zu hören

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMerz-Äußerung über Putin: Kreml reagiert
TextBundesliga-Mäzen erlitt Herzstillstand
TextIm Kabinett: Ministerin überrascht mit Outfit
TextVW verkündet neue Modellnamen
TextFC Bayern wollte wohl Star-Stürmer holen

Übertragung bei Militärparade in Peking
Tonpanne bei Gespräch zwischen Putin, Kim und Xi

Von t-online, tos
Aktualisiert am 03.09.2025 - 14:54 UhrLesedauer: 2 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Hier marschieren in Peking Tausende Soldaten auf. (Quelle: reuters)
News folgen

Normalerweise unterliegen Großveranstaltungen in China einem strengen Ablaufplan. Bei der großen Militärparade in Peking gab es allerdings eine peinliche Panne.

Ein unbeabsichtigter Mitschnitt erregt Aufsehen: Beim Aufstieg zur Tribüne der Militärparade in Peking äußern sich Chinas Präsident Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über mögliche Durchbrüche in der Biotechnologie – und die Aussicht auf ein deutlich längeres Leben.

Loading...

Während der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg wurde laut Bericht des US-Nachrichtenportals "Bloomberg" ein privates Gespräch zwischen drei der mächtigsten Staatschefs der Welt durch ein offenes Mikrofon übertragen. Die Aufnahme zeigt Xi, Putin und Kim auf dem Weg zur Ehrentribüne am Tiananmen-Tor in Peking. Über eine internationale Liveübertragung gelangte der kurze Austausch in die Öffentlichkeit.

Auf dem Band ist unter anderem eine Bemerkung Xis in Mandarin zu hören: "Früher wurde man selten 70, heute ist man mit 70 noch ein Kind." Ein Dolmetscher überträgt dies ins Russische. Anschließend folgt – offenbar als Übersetzung von Putins Worten – die Aussage: "Mit der Entwicklung der Biotechnologie können menschliche Organe kontinuierlich transplantiert werden. Menschen können immer jünger leben – und vielleicht sogar Unsterblichkeit erreichen."

Pannen sind in China äußerst selten

Kurz darauf fügt Xi hinzu: "Prognosen sagen, dass man in diesem Jahrhundert vielleicht 150 Jahre alt werden kann." Teile des Gesprächs waren nur bruchstückhaft verständlich, weil der Ton vereinzelt aussetzte. Das Gespräch wurde zuerst von Nutzern sozialer Netzwerke bemerkt, die die Parade online verfolgten.

Militärparade in Peking anlässlich des 80-jährigen Siegs über Japan im Zweiten Weltkrieg.Vergrößern des Bildes
Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag des Siegs über Japan im Zweiten Weltkrieg. (Quelle: IMAGO/Xiao Yijiu)

Die Szene sticht aus dem ansonsten streng inszenierten Ablauf der Militärparade hervor. Ungeplante Momente zwischen Spitzenpolitikern sind in China äußerst selten. Alle drei gelten als Medienstrategen, die öffentliche Auftritte genau kontrollieren.

Die Äußerungen fallen in eine Zeit, in der Fragen zu Alter und Nachfolge der drei Männer an Bedeutung gewinnen: Xi und Putin sind jeweils 72 Jahre alt und haben Verfassungsregeln geändert, um länger im Amt bleiben zu können. Kim Jong Un, 41, wird nach der Mitnahme seiner Tochter zu öffentlichen Terminen zunehmend als dynastisch ausgerichtet wahrgenommen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaKim Jong-unNordkoreaPekingRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaWladimir PutinXi JinpingZweiter Weltkrieg
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom