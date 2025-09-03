Übertragung bei Militärparade in Peking Tonpanne bei Gespräch zwischen Putin, Kim und Xi

Normalerweise unterliegen Großveranstaltungen in China einem strengen Ablaufplan. Bei der großen Militärparade in Peking gab es allerdings eine peinliche Panne.

Ein unbeabsichtigter Mitschnitt erregt Aufsehen: Beim Aufstieg zur Tribüne der Militärparade in Peking äußern sich Chinas Präsident Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über mögliche Durchbrüche in der Biotechnologie – und die Aussicht auf ein deutlich längeres Leben.

Während der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg wurde laut Bericht des US-Nachrichtenportals "Bloomberg" ein privates Gespräch zwischen drei der mächtigsten Staatschefs der Welt durch ein offenes Mikrofon übertragen. Die Aufnahme zeigt Xi, Putin und Kim auf dem Weg zur Ehrentribüne am Tiananmen-Tor in Peking. Über eine internationale Liveübertragung gelangte der kurze Austausch in die Öffentlichkeit.

Auf dem Band ist unter anderem eine Bemerkung Xis in Mandarin zu hören: "Früher wurde man selten 70, heute ist man mit 70 noch ein Kind." Ein Dolmetscher überträgt dies ins Russische. Anschließend folgt – offenbar als Übersetzung von Putins Worten – die Aussage: "Mit der Entwicklung der Biotechnologie können menschliche Organe kontinuierlich transplantiert werden. Menschen können immer jünger leben – und vielleicht sogar Unsterblichkeit erreichen."

Pannen sind in China äußerst selten

Kurz darauf fügt Xi hinzu: "Prognosen sagen, dass man in diesem Jahrhundert vielleicht 150 Jahre alt werden kann." Teile des Gesprächs waren nur bruchstückhaft verständlich, weil der Ton vereinzelt aussetzte. Das Gespräch wurde zuerst von Nutzern sozialer Netzwerke bemerkt, die die Parade online verfolgten.

Die Szene sticht aus dem ansonsten streng inszenierten Ablauf der Militärparade hervor. Ungeplante Momente zwischen Spitzenpolitikern sind in China äußerst selten. Alle drei gelten als Medienstrategen, die öffentliche Auftritte genau kontrollieren.