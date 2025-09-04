Nach US-Angriff auf Kartellschiff Wird der "War on Drugs" zum großen Krieg?

04.09.2025

Mit militärischen Schlägen gegen Drogenschiffe drohen die USA den Kampf gegen die Kartelle zu eskalieren. (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP)

Mit einem tödlichen Schlag gegen ein mutmaßliches Kartellschiff haben die USA ein klares Signal gesetzt. Jetzt könnte der Konflikt zu einem Krieg eskalieren.

Nachdem die USA ein mutmaßliches Kartellschiff des venezolanischen Kartells Tren de Aragua (TDA) zerstört hatten, äußerte sich Verteidigungsminister Pete Hegseth beim Nachrichtensender "Fox News" zur aktuellen Lage. Er kündigte an, die USA würden ihre tödlichen Schläge gegen Kartellangehörige fortsetzen, die die Karibik als Schmuggelroute nutzen.

"Es wird nicht bei diesem einen Schlag bleiben", sagte Hegseth. Der Angriff, bei dem elf Mitglieder des Kartells getötet wurden, sende ein "klares Zeichen" an die Drogenorganisationen. Jeder, der die Gewässer als Schmuggelroute benutze, müsse mit demselben Schicksal rechnen. Das TDA-Kartell stehe in enger Verbindung mit Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro.

Während die US-Regierung behauptet, er sei aktiv in die Entscheidungsprozesse des Kartells eingebunden, kommen US-Geheimdienste zu einem anderen Urteil: In einem im Frühjahr veröffentlichten Bericht heißt es, Maduro würde die Bande weder kontrollieren noch leite er sie.

Tödlicher Präzisionsschlag im Drogenkrieg

Bei dem Angriff handelte es sich um den ersten tödlichen Schlag im US-amerikanischen "Krieg gegen die Drogen", seit Trump Ende August Kriegsschiffe in die Region entsandt hat. Dabei wich man von der üblichen Praxis ab: Zwar bekämpft die Marine seit Jahren mutmaßliche Drogenschiffe, diese werden jedoch normalerweise gestoppt, geentert und die Besatzung bei Tatverdacht verhaftet – nicht wie in diesem Fall durch einen militärischen Präzisionsschlag, ohne vorhergehende Maßnahmen, ausgeschaltet.

Nun gibt es Befürchtungen, dass sich die Schläge der USA zu einem größeren Krieg ausweiten könnten. Bereits im März hatte Trump das TDA-Kartell als ausländische Terrororganisation eingestuft. Im Juli folgte ein nicht veröffentlichtes Dekret, in dem der Präsident das Pentagon anwies, militärisch gegen als Terrororganisationen deklarierte Kartelle vorzugehen.

Auf die Frage, ob es das Ziel sei, Maduro zu stürzen und einen Regimewechsel herbeizuführen, verwies Hegseth darauf, dass eine solche Entscheidung im Verantwortungsbereich des Präsidenten läge. Zugleich betonte er, das Pentagon sei bereit, alle Befehle des Präsidenten umzusetzen. Man würde zwar bevorzugen, wenn Maduro eigenständig zurückträte, dennoch sei das US-Militär vorbereitet, eine präsidiale Entscheidung mit "allen Mitteln" umzusetzen, so Hegseth.

Übermacht gegen Drogenschiffe