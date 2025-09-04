t-online - Nachrichten für Deutschland
Kim Jon Un: Darum wischen Agenten den Sessel des Diktators ab

Kuriose Szene in Peking
Darum wischen Kims Agenten den Sessel des Diktators ab

Von t-online, mk
04.09.2025 - 17:28 UhrLesedauer: 2 Min.
Im Video: Seltsame Putzaktion von Kim Jong Uns Mitarbeitern (Quelle: t-online)
News folgen

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un will offenbar nicht, dass seine DNA in unbefugte Hände gelangt. Sein Freund Wladimir Putin ist ihm in dieser Hinsicht weit voraus.

Es ist eine kuriose Szene, die ein russischer Reporter nach dem Treffen von Kremlchef Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un in Peking festgehalten hat. In den auf Telegram verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, wie ein mutmaßlicher Agent des Kim-Regimes gewissenhaft den Sessel abwischt, auf dem sein Chef gerade noch gesessen hatte.

Armlehnen, Polster, Tisch: Der Mann in Anzug und Krawatte putzt fein säuberlich jede Fläche, auf der sich DNA-Spuren des "Obersten Führers" befinden könnten. Auch das Glas, aus dem Kim getrunken hatte, sollen seine Untergebenen mitgenommen haben, schreibt der Reporter Alexander Junaschew.

Auch Putin legt angeblich Wert auf Diskretion

Eine offizielle Erklärung für das paranoid wirkende Verhalten der Nordkoreaner gibt es nicht. Die Aufnahmen befeuern aber Spekulationen, denen zufolge das Regime verhindern will, dass das Erbgut des Diktators in die Hände fremder Geheimdienste fällt. Denn aus einer DNA-Probe ließe sich beispielsweise auf mögliche Erbkrankheiten Kims schließen. Und in Diktaturen ist der Gesundheitszustand des Mannes an der Spitze schließlich ein Staatsgeheimnis.

Auch Kremlchef Putin legt angeblich großen Wert darauf, dass seine Hinterlassenschaften nicht in falsche Hände fallen. So berichtete das französische Magazin "Paris Match" im Sommer 2022, dass einer von Putins Leibwächtern bei Auslandsreisen die undankbare Aufgabe hat, dessen Fäkalien mit einem Beutel aufzunehmen und in einem Spezialkoffer zurück mit nach Moskau zu nehmen. Dieses Prozedere sei bei mehreren Reisen dokumentiert worden, hieß es.

Hintergrund soll auch in diesem Fall die Sorge sein, dass fremde Geheimdienste über Putins Kot an Informationen über seinen Gesundheitszustand gelangen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gab es immer wieder Gerüchte über Krebserkrankungen und andere Gebrechen, die zu einem baldigen Ableben des Kriegsverbrechers führen könnte. Bislang haben sich diese Gerüchte freilich nicht bewahrheitet.

