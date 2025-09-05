Palästinenser im Gefängnis Wie Israel Demenzpatienten und Kinder inhaftiert

Von t-online , KON 05.09.2025 - 08:10 Uhr

Eingang zum Sde Teiman Gefängnis: Auch hier sollen palästinensiche Zivilisten inhaftiert sein. (Quelle: IMAGO/Mostafa Alkharouf/imago)

Nach dem 7. Oktober 2023 hat Israel die Verhaftung von Palästinensern deutlich ausgeweitet. Auch auf alte Frauen scheint das Militär keine Rücksicht zu nehmen.

Seit Beginn des Gaza-Krieges sind die Zahlen der von Israel ohne Gerichtsprozess inhaftierten Palästinenser deutlich gestiegen. Wie die britische Zeitung "The Guardian" jetzt berichtet, lassen israelische Datenbanken den Schluss zu, dass es sich nur bei einem Viertel der Gefangenen tatsächlich um Angehörige der Terrorgruppe Hamas handelt. Den Großteil der Inhaftierten sollen Zivilisten ausmachen.

Im Mai dieses Jahres hatte Israel so insgesamt 6.000 Personen mit dem "Internment of Unlawful Combatants"-Gesetz verhaftet. Von diesen Inhaftierten tauchen allerdings nur 1.450 der Namen in einer, vom israelischen Militär als genau angesehenen, Datenbank mutmaßlicher Hamas-Terroristen auf.

Menschenrechtler: Verstoß gegen Völkerrecht

Das "Internment of Unlawful Combatants Law" liefert Israel den juristischen Rahmen, Menschen über längere Zeiträume ohne Zugang zu Anwälten oder Gerichtsprozess zu inhaftieren. Zu Beginn des Krieges wurden dafür gesetzlich vorgeschriebene Fristen noch einmal erhöht – seitdem können Personen 180 Tage ohne Kontakt zu einem Anwalt festgehalten werden und 75 Tage, bevor sie das erste Mal einem Richter vorgeführt werden müssen.

Hassan Jabareen, der Direktor der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Adalah, kritisiert das Vorgehen scharf. Er erklärt dem "Guardian": "Es entzieht den Gefangenen die im Völkerrecht garantierten Schutzrechte – einschließlich spezieller Sicherungen für Zivilisten – und benutzt das Etikett 'unrechtmäßiger Kombattant', um die systematische Verweigerung ihrer Rechte zu rechtfertigen."

Wie die Zeitung schreibt, sollen einzelne Gefängnisse innerhalb des israelischen Militärs sogar als "Geriatrie-Käfig" bekannt gewesen sein – weil in ihnen so viele Alte und Gebrechliche inhaftiert waren. Als Beispiel führt die Zeitung etwa den Fall von Fahamiya al-Khalidi an, einer 82-jährigen Frau mit Alzheimer.