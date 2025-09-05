"Sinnloser Terror" Russland tötet humanitäre Helfer des Dänischen Flüchtlingsrats

Von t-online, KON
05.09.2025 - 08:56 Uhr

Bei einer russischen Raketenattacke auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw (Symbolbild): Bei einem Luftschlag wurden nun Minenräumer getötet. (Quelle: Francisco Seco/AP/dpa/dpa-bilder)

Durch einen russischen Luftschlag wurden zwei Minenräumer getötet. Die Hilfsorganisation spricht von einem Verstoß gegen das Völkerrecht.

Bei einem russischen Luftschlag auf die ukrainische Region Tschernihiw am 4. September sind zwei Helfer einer dänischen Hilfsorganisation getötet worden. Das gab die dänische NGO "Dansk Flygtningehjælp" bekannt. Die beiden Toten gehörten demnach zu einer Gruppe von Minenräumern und waren ukrainische Staatsbürger. Weitere acht Mitarbeiter der Organisation wurden verletzt.

"Dansk Flygtningehjælp" schreibt in der Mitteilung: "Dieser Angriff auf eine zivile humanitäre Operation stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar. Humanitäre Helferinnen und Helfer sowie die von ihnen unterstützten Gemeinschaften dürfen niemals während der Durchführung lebensrettender Maßnahmen ins Visier genommen werden." Die Organisation ruft beide Kriegsparteien zur Einhaltung des Völkerrechts auf.

Gouverneur der Region: "Sinnloser Terror"

Tschernihiw befindet sich sowohl an der Grenze zu Russland als auch an der zu Belarus. Wjatscheslaw Tschaus, der Gouverneur der Region, erhob auf Telegram Anschuldigungen gegen Russland. Er schrieb: "Erst haben die Russen die Oblast mit Sprengstoff und Landminen vermint. Jetzt töten sie die Zivilisten, die ihr Leben dafür riskieren, unser Land von den Folgen der russischen Invasion zu befreien." Er bezeichnete den Luftschlag als weiteren Akt "sinnlosen Terrors" durch Moskau.

Wie der "Focus" schreibt, veröffentlichte Russland in Folge des Luftangriffs auch Videomaterial – um zu zeigen, dass der Angriff eigentlich einem Drohnenangriffsteam galt. Tatsächlich soll in dem Video aber lediglich zu erkennen sein, wie zivile Fahrzeuge in den Fokus genommen werden.