Ein neuer Ölunfall vor Russlands Schwarzmeerküste hat erhebliche Umweltschäden verursacht. Trotz offizieller Beschwichtigungen zeigen Berichte und Bilder ein alarmierendes Ausmaß.

Ein neuer Ölunfall vor der russischen Schwarzmeerküste hat Mitte vergangener Woche Umweltalarm ausgelöst. Laut dem unabhängigen Nachrichtenportal "Meduza" war es am 29. August beim Verladen von Erdölprodukten im Hafen von Noworossijsk zu einem Leck gekommen. Die Caspian Pipeline Consortium (CPC), Betreiber der betroffenen Anlage, sprach zunächst von einer "Notfallsituation" während des Tankvorgangs.

Die Ursache war demnach ein defekter Schlauch an der Verladestation, über den Öl in das Schwarze Meer gelangte. Unter Berufung auf örtliche Behörden meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS, mehr als eine Tonne Öl sei ausgetreten. Daraufhin wurde der Notstand in der Region ausgerufen.

Deutlich größeres Ausmaß als von offizieller Stelle bestätigt

Nach offiziellen Angaben der russischen Seetransportbehörde sei die Verunreinigung schnell eingedämmt worden. Auch die russische Umweltaufsicht Rosprirodnadsor bestätigte dies, nannte aber eine deutlich höhere Austrittsmenge von etwa 30 Kubikmetern. Experten und Freiwillige stellen diese Darstellung allerdings infrage.

Beiträge in den sozialen Netzwerken zeichnen ein ganz anderes Bild als die offizielle Darstellung Russlands. Dort kursieren seit dem 31. August Bilder von ölverschmierten Wasservögeln, die in der Region um Noworossijsk und Anapa gefunden wurden. Freiwillige berichten, dass allein bis zum 1. September 24 betroffene Tiere eingeliefert worden seien, von denen drei verendet seien. Die Tiere zeigten Symptome wie chemische Verbrennungen und Vergiftungen.

Der Umweltaktivist und Meeresforscher Sergei Statitschny erklärte gegenüber TASS, dass sich der Ölteppich zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine Fläche von rund 350 Quadratkilometern ausgedehnt habe. Er sprach von "mindestens zehn Tonnen" ausgetretener Erdölprodukte und einer ungewöhnlich dichten Ölschicht: "In meiner gesamten Laufbahn habe ich noch nie eine derart massive Schicht an Verschmutzung gesehen", so Statitschny. Der Hauptteil der Verunreinigung treibe aktuell westlich von Anapa und in Richtung der Halbinsel Krim, hieß es weiter.

"Der Geruch erinnert an Diesel"

Wie schwerwiegend die ökologischen Folgen sind, wird unterschiedlich eingeschätzt. Igor Wachruschew von der Taurischen Akademie in Simferopol sprach von eher geringem Schaden, da das Öl keine besonders sensiblen Zonen durchquere. Langfristige Auswirkungen auf Fischbestände oder Delfine seien nach aktuellem Stand nicht zu erwarten. Gleichwohl sei die Tierwelt genau zu beobachten.

Der Umweltaktivist Igor Schkradjuk schilderte hingegen dem Portal "Agentstvo", dass bereits innerhalb eines Tages erste Ölrückstände an den Stränden der Region Krasnodar aufgetaucht seien. Auch in Anapa habe man Ölspuren dokumentiert. "Der Geruch erinnert an Diesel", wird Schkradjuk zitiert, "aber anders als bei einem Heizölunfall gibt es keinen schwarzen Belag am Ufer – es ist kaum sichtbar."