Aktualisiert am 05.09.2025 - 17:55 Uhr

Wladimir Putin (l.) mit Donald Trump in Alaska (Archivbild): Nicht nur dort könnten die beiden Regierungschefs kooperieren. (Quelle: IMAGO/White House/imago-images-bilder)

Putin signalisiert Bereitschaft zur Rohstoff-Kooperation mit den USA in Alaska. Moskau lockt mit Investitionsmöglichkeiten für US-Unternehmen.

Russland ist laut Präsident Wladimir Putin offen für eine Rohstoff-Kooperation mit den USA in Alaska. Für die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sei jedoch eine politische Entscheidung aus Washington erforderlich, so Putin auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Die USA verfügten in Alaska über ein erhebliches Rohstoffpotenzial, während Russland effiziente Technologien für die Öl- und Gasförderung besitze, fügte Putin hinzu.

Wie die "Welt" berichtet, bemühte sich Putin schon vor dem Treffen in Alaska um eine Zusammenarbeit mit den USA. Im Gespräch mit der Zeitung erklärt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik an der Universität Köln: "Sie haben den Köder für wirtschaftliche Kooperationen schon in Riad ausgelegt, weil sie wissen, wie die USA darauf reagieren. Der Bogen spannt sich von Riad bis nach Alaska."

Nur für Unternehmen, die sich für ein Sanktionsende einsetzen

So unterzeichnete Putin kurz vor dem Treffen in Alaska ein Dekret, welches westlichen Investoren den Wiedereinstieg in das Öl- und Gasprojekt Sachalin-1 ermöglicht. Konkret geht es dabei um ExxonMobil. Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs hielt das US-Unternehmen 30 Prozent der Anteile an dem Projekt auf der russischen Pazifikinsel Sachalin.

Der Kreml hat diese Anteile nach dem Rückzug von ExxonMobil nie weiterveräußert und will diese nun als Anreiz für Zugeständnisse der USA einsetzen. Denn laut dem Dekret können nur solche Unternehmen Anteile erwerben, die sich aktiv für ein Ende der Sanktionen einsetzen.

Möglicher Kauf von Atomeisbrechern

Bezogen auf die Zusammenarbeit in Alaska könnte es laut Informationen der "Welt" um den Kauf russischer Atomeisbrecher gehen. Russland verfügt über die einzigen Modelle dieser Art, die eine ganzjährige Befahrung der Nordostpassage zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean ermöglichen und so für die Rohstofferschließung vor Alaska unerlässlich wären. Laut der Zeitschrift soll der US-Sondergesandte Steve Witkoff bei seinen Reisen nach Moskau schon entsprechende Gespräche geführt haben.

Doch Alaska ist nicht die einzige Region, in der Russland eine Kooperation mit den USA anstrebt. Schon am 22. August erklärte Putin, man prüfe gemeinsam mit den USA die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in der Arktis. Dort befänden sich bedeutende Rohstoffvorkommen, so Putin.

Arktis besonders wichtig für Russland

Russland habe bereits eigene Aktivitäten aufgenommen, etwa beim Flüssiggas-Projekt auf der Halbinsel Jamal. Auch der Putin-Berater Jurij Uschakow wies darauf hin, dass sich die Interessen beider Staaten in der Region überschneiden.