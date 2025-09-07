Manöver "Atlantic Bear" Die "Berlin" fährt dorthin, wo es wehtun würde
Strategische Routen, russische Präsenz, neue Risiken: Die Marine probt in der Arktis für den Krieg. Einblicke in ein brisantes Manöver.
"Hier spricht der Kommandant", hallt es über die Lautsprecher durch die Decks der "Berlin". "Wir haben Indikatoren, dass auf der 'William Hall' ein Feuer ausgebrochen ist." Fregattenkapitän Karsten Uwe Schlüter, Kommandant des Einsatzgruppenversorgers (EVG) der Deutschen Marine, blickt angespannt über das Wasser in Richtung des kanadischen Patrouillenschiffs.
Ein Maschinenbrand ist eine der gefährlichsten Notlagen, in die ein Schiff geraten kann. 2014 hatte es schon einmal auf einem kanadischen Versorgungsschiff gebrannt. Mehrere Soldaten wurden verletzt, die "HMCS Protecteur" lag manövrierunfähig in See, musste über hunderte Seemeilen abgeschleppt werden.
Heute ist es nur eine Übung. Ernst ist die Lage trotzdem. Denn dass die Deutsche Marine im St.-Lorenz-Golf vor der Küste Kanadas trainiert, ist ein Novum.
Die Teilnahme der Bundeswehr an der kanadisch geführten Marineübung "Nanook-Tuugalik" steht für eine Zeitenwende: Europa, aber auch Kanada, können sich nicht länger blind auf die USA als Schutzmacht verlassen. Deutschland will daher im Nordatlantik und in der Arktis präsenter werden.
"Durch diesen Bereich laufen die strategischen Versorgungslinien der Nato", erklärt Kommandant Schlüter. "Die Drehscheibe Deutschland beginnt an der Ostküste der USA und sichert den Nachschubweg im Verteidigungsfall." Im Ernstfall müssten diese Seerouten offengehalten und gegen U-Boote und Flugkörper der Russen verteidigt werden.
Für den Kreml ist die Arktis ein Schlüsselgebiet
Die Spannungen in der Region nehmen seit Jahren zu. Russland betrachtet die Arktis als strategisches Schlüsselgebiet – militärisch wie wirtschaftlich. Rund 20 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts stammen aus der Region, vor allem aus fossilen Energien.
Die Nordflotte ist die stärkste Flotte des Landes, der Kreml wertete sie 2021 zum eigenen Militärdistrikt auf. Stationiert ist sie in Seweromorsk auf der Kola-Halbinsel, im Nordwesten Russlands, nahe Finnland. China wiederum bezeichnet sich als "Near Arctic State" und zeigt wachsende militärische Präsenz in der Arktis. Unklar bleiben allerdings die Absichten, die Peking damit genau verfolgt.
Zudem hatte US-Präsident Donald Trump dieses Jahr eine – wenn auch bisher nur rhetorische – Front eröffnet: Er wolle Grönland in den Besitz der USA bringen, sagte er mehrfach und schloss militärische oder wirtschaftliche Zwangsmittel nicht aus.
Grönland – die größte Insel der Welt, mit nur 57.000 Einwohnern – ist für Washington von zentraler Bedeutung. Die Pituffik Space Base in Nordwestgrönland, ehemals Thule Air Base, ist die nördlichste US-Militärbasis weltweit und ein Dreh- und Angelpunkt für Raketenwarnung und Satellitenüberwachung.
- Grönlands Militär: Dänemarks eisige Antwort auf fremde Bedrohungen
Offiziell will es niemand sagen, aber auch aus Solidarität mit Grönland hat die Deutsche Marine während ihres Manövers "Atlantic Bear" in Grönlands Hauptstadt Nuuk festgemacht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten.
"Diese Fahrt der 'Berlin' zeigt, wie ernst wir die Veränderungen nehmen", sagt Marineinspekteur Vizeadmiral Jan Christian Kaack. "Die neuen Arktisleitlinien der Bundesregierung sprechen erstmals klar die Sicherheitsdimension an." Man zeige die Kooperation mit Nato-Partnern, darunter auch Dänemark, so Kaack.
Unberechenbar bleibt neben den USA auch die Natur in der Arktis. Kommandant Schlüter sagt: "Schnell wechselnde Wetterbedingungen, plötzlich dichter Nebel, Eisberge, Stürme – das kennen wir aus heimischen Gewässern nicht." Genau deshalb sei die Fahrt durch die Arktis so wichtig gewesen.
Der Ernstfall wird geprobt
Auf der "Berlin" ist die Besatzung mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Das kanadische Patrouillenschiff "William Hall" hat für die Übung eine schwer verletzte Soldatin gemeldet, die bereits per Schnellboot aus der Gefahrenzone auf ein anderes Boot gebracht worden ist. Jetzt braucht sie aber dringend medizinische Hilfe.
Auf dem Flugdeck der "Berlin" machen die Marineflieger ihren Helikopter "NH90 Sea Lion" startklar und heben ab, nur um wenig später mit der Kanadierin wieder auf dem schwankenden Deck der "Berlin" aufzusetzen.
"Junge Patientin mit Rauchgasinhalation und Verbrennung am rechten Unterarm. Initial respiratorisch insuffizient", ruft die Notärztin beim Eintreffen dem Sanitätsteam zu. Per Fahrstuhl wird sie in die Sanitätsgefechtsstation tief in den Bauch der "Berlin" gebracht.
Der Einsatzgruppenversorger ist ein Monstrum. Mit 174 Meter Länge ist die "Berlin" das größte Schiff, das die Marine in ihrer Flotte hat. 170 feste Dienstposten, bis zu 80 weitere Personen können eingeschifft werden – etwa Hubschrauberbesatzungen oder zusätzliches Sanitätspersonal.
Neben der medizinischen Versorgung ist die Hauptaufgabe des EGV, andere Einheiten auf See mit Proviant, Kraftstoff, Munition und Ersatzteilen zu versorgen. So diente 2024 die "Frankfurt am Main" ein Jahr lang zusammen mit der Fregatte "Baden-Württemberg" im Indo-Pazifik als schwimmende Tankstelle und Kiosk.
Nur zur Selbstverteidigung bewaffnet
Bewaffnet ist die "Berlin" nur zur Selbstverteidigung: vier Maschinenkanonen, vier schwere Maschinengewehre, zwei Stinger-Systeme, verantwortlich für die Eigensicherung sind Soldaten des Seebataillons. Gegen Drohnen jedoch hat sie kaum Schutz – weder aus der Luft noch über oder unter Wasser.
Eine Realität, die drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges schwer wiegt. Drohnen und "loitering munition", also herumlungernde Munition, spielen dort eine tödliche Rolle. Auch die russische Marine bekam die unbemannten, mit Sprengstoff beladenen Jetskis der Ukrainer zu spüren.
Krankenhaus an Bord
Bei der heutigen Übung spielt vor allem die Bettenstation mit ihren 34 Betten und das integrierte Marineeinsatzrettungszentrum ("iMerz") eine Rolle. Letzteres ist ausgestattet wie ein kleines Kreiskrankenhaus – zwei OP-Säle, Anästhesie, Apotheke.
Das Ziel: Die Überlebenschancen von Soldaten wesentlich zu erhöhen, bis sie in einem Krankenhaus an Land weiter versorgt werden können. Kaum eine andere Nation verfügt auf See über derartige Kapazitäten.
Nicht jeder Handgriff hat gesessen, wird Schiffsarzt Florian später über diese Übung sagen. Aber genau dafür gibt es sie. Die gesamte Fahrt der "Berlin" ist eine Ausbildungsfahrt.
Nach jedem längeren Werftaufenthalt muss sich die Crew erst wieder zusammenfinden, das Schiff und Abläufe kennenlernen, bevor sie dann die volle Einsatzbereitschaftstufe "Bravo" erhält.
Fahrt läuft noch bis kurz vor Weihnachten
Am 4. August lief sie in Wilhelmshaven aus, Stops sind in Island, Grönland, Kanada und den USA. Kurz vor Weihnachten soll sie zurück im Heimathafen sein. Dazwischen: viele Übungsstunden und Manöver für die Crew, Mann-über-Bord, Brandbekämpfung, Schießübungen, Wassereinbruch – irgendwann muss jeder Handgriff sitzen, jedes Werkzeug, jede Schutzausrüstung an seinem Platz sein.
Vor allem für die rund 40 jungen Offiziersanwärterinnen und -anwärter und freiwillig Wehrdienstleistenden ist die Fahrt eine spannende Möglichkeit, Erfahrung auf See zu sammeln. Der 30-jährige Ricky* liebt die Seefahrt. Aber sich sofort verpflichten für die Marine, das wollte er nicht. Er meldete sich für den freiwilligen Wehrdienst.
Dass er Zeitsoldat werden möchte, stehe für ihn jetzt fest, sagt er – trotz sicherheitspolitisch angespannter Lage. Angst vor einem Konflikt, in dem er kämpfen müsste, sei fehl am Platz, sagt Ricky.
Ebenfalls weniger Angst, sondern mehr Respekt habe er, sagt der 20-jährige Offiziersanwärter und Seekadett David*. "Das Beste ist, sich selbst und der Ausbildung, die wir hier bekommen, zu vertrauen", sagt er. Auch die 20-jährige Seekadettin Kara* macht sich weniger Gedanken um eine direkte Konfrontation. "Wir sind die, die am meisten hoffen, dass nichts passiert", sagt sie. "Wenn es aber so weit kommt, kommt es so weit."
Die Marine braucht Menschen wie sie. Gerade an Bord des EGV ist der Personalmangel, der sich durch die gesamte Bundeswehr zieht, massiv zu spüren. "Die Bundeswehr ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft", sagt der Erste Offizier, Korvettenkapitän Tim*. "Auch wir merken den Fachkräftemangel. Es fehlen weniger die Akademiker, sondern Fachberufe – Bäcker, Elektrotechniker. Die werden auch draußen händeringend gesucht." Wie viele Dienstposten an Bord unbesetzt sind, will er nicht sagen.
Aber dass nicht viel Luft für Ausfälle ist, zeigt sich, als eine Erkältungswelle die Besatzung erwischt. Manche Jobs bleiben unerledigt. Ob die Modernisierung des Wehrdienstes so, wie sie die Bundesregierung vor Kurzem beschlossen hat, viel am Personalproblem der Bundeswehr ändern wird, wird sich zeigen müssen.
Die Hoffnung bleibt, dass mehr junge Menschen nach ihrem Dienst "hängen" bleiben. Bis dahin wird die Marine viel in Vorleistung gehen müssen, die jungen Menschen auszubilden.
*Nachnamen sind der Redaktion bekannt
