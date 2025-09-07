Fahrt läuft noch bis kurz vor Weihnachten

Am 4. August lief sie in Wilhelmshaven aus, Stops sind in Island, Grönland, Kanada und den USA. Kurz vor Weihnachten soll sie zurück im Heimathafen sein. Dazwischen: viele Übungsstunden und Manöver für die Crew, Mann-über-Bord, Brandbekämpfung, Schießübungen, Wassereinbruch – irgendwann muss jeder Handgriff sitzen, jedes Werkzeug, jede Schutzausrüstung an seinem Platz sein.

Vor allem für die rund 40 jungen Offiziersanwärterinnen und -anwärter und freiwillig Wehrdienstleistenden ist die Fahrt eine spannende Möglichkeit, Erfahrung auf See zu sammeln. Der 30-jährige Ricky* liebt die Seefahrt. Aber sich sofort verpflichten für die Marine, das wollte er nicht. Er meldete sich für den freiwilligen Wehrdienst.

Dass er Zeitsoldat werden möchte, stehe für ihn jetzt fest, sagt er – trotz sicherheitspolitisch angespannter Lage. Angst vor einem Konflikt, in dem er kämpfen müsste, sei fehl am Platz, sagt Ricky.

Ebenfalls weniger Angst, sondern mehr Respekt habe er, sagt der 20-jährige Offiziersanwärter und Seekadett David*. "Das Beste ist, sich selbst und der Ausbildung, die wir hier bekommen, zu vertrauen", sagt er. Auch die 20-jährige Seekadettin Kara* macht sich weniger Gedanken um eine direkte Konfrontation. "Wir sind die, die am meisten hoffen, dass nichts passiert", sagt sie. "Wenn es aber so weit kommt, kommt es so weit."

Die Marine braucht Menschen wie sie. Gerade an Bord des EGV ist der Personalmangel, der sich durch die gesamte Bundeswehr zieht, massiv zu spüren. "Die Bundeswehr ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft", sagt der Erste Offizier, Korvettenkapitän Tim*. "Auch wir merken den Fachkräftemangel. Es fehlen weniger die Akademiker, sondern Fachberufe – Bäcker, Elektrotechniker. Die werden auch draußen händeringend gesucht." Wie viele Dienstposten an Bord unbesetzt sind, will er nicht sagen.